Los más recientes cálculos de la RTE, entidad que gestiona la red eléctrica en Francia, han hecho pasar un corrientazo frío por la espalda del presidente Emmanuel Macron y han llenado de inquietud a industriales, comerciantes, hoteleros y hogares. Según la RTE, existe un “riesgo elevado” de apagones durante la segunda mitad de enero si Francia afronta una ola de frío glacial, como las que suelen darse en esos días.



Aterra imaginar a París, la Ciudad Luz, sumida en la oscuridad y –lo más grave– con los sistemas de calefacción apagados en lo más crudo del invierno. Se verían afectados comercios, trenes, redes de telecomunicación, industrias, oficinas, hoteles, museos y hogares. Y todo esto en una nación que, por más de medio siglo, vivió orgullosa de su soberanía energética, debido en gran medida a una red sólida y confiable de más de medio centenar de plantas nucleares.



Justamente en esas plantas se centra el problema. De las 56 instalaciones nucleares que generan electricidad, 26 están fuera de servicio, sometidas a mantenimiento, y varias de ellas incumplirán los plazos para volver a operar. Es claro entonces que la esencia del problema no tiene que ver con la invasión rusa de Ucrania ni con la decisión del gobierno de Vladimir Putin de cortarle el gas natural a Europa.



De hecho, como hace meses el Kremlin amenazaba con suspender ese bombeo, los países de la Unión Europea adquirieron existencias enormes en Estados Unidos, Noruega y Catar y, para inicios de noviembre, en los tanques de reserva europeos había ya suficiente gas para pasar el invierno.



El problema de Francia es que las plantas térmicas que trabajan con gas natural apenas generan el 11 % de la electricidad requerida. En cambio, las plantas nucleares son responsables de más del 60 por ciento. El resto lo producen el sistema hidroeléctrico (10 %), las plantas solares (9 %), las turbinas eólicas (8 %) y el 2 % restante, los sistemas para procesar biomasa.



El presidente Emmanuel Macron y su antecesor, el socialista François Hollande, posaron siempre como promotores de la generación eólica, mientras se comprometían con los ecologistas a reducir la dependencia de la generación nuclear. Pero la realidad muestra que, en estos años, en Francia la generación procedente de las turbinas eólicas apenas ha aumentado unos puntos, hasta el 8 % actual, muy lejos de lo alcanzado por España, donde la generación eólica surte cerca del 40 % de las necesidades.



Mantenimiento y atrasos

Que 26 de las 56 plantas nucleares francesas que opera la empresa EDF (Electricidad de Francia) estén paradas, no es un problema en sí mismo. Se trata de mantenimientos previstos que no deberían implicar riesgo de apagones con la llegada de lo más duro del invierno. El problema radica en los retrasos: cuatro de las 15 plantas en proceso de revisión y reparación programadas para volver a operar en diciembre no estarán listas antes de febrero. Y media docena más, llamadas a estar activas en enero, solo lo estarán en marzo.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP

“Los retrasos en el mantenimiento de algunos de los reactores –dijo la semana pasada la RTE– vuelven improbable lograr la disponibilidad necesaria” para reducir a mínimos los riesgos de corte. Con tantas plantas fuera de operación justo cuando las bajas temperaturas van a impulsar la demanda por el uso de calefactores, el sistema estará dos o tres semanas, incluso más, al borde del abismo.



Basados en la experiencia de muchos inviernos, los expertos saben que, cuando sobreviene una ola de frío glacial, cada grado Celsius adicional de descenso dispara el consumo en 2.400 MW más, una cantidad equivalente al consumo de una ciudad como Marsella en hora pico.



Con tantas plantas nucleares fuera de servicio, es muy probable que, en un momento dado, la demanda no pueda ser atendida por el sistema y la RTE se vea obligada a programar cortes para evitar que la red colapse. “De ser necesarios, esos cortes se darían en franjas de alto consumo, entre 8 de la mañana y 1 de la tarde, y entre 6 de la tarde y 8 de la noche”, explicó la RTE.



El racionamiento programado no podrá ser aplicado a hospitales, clínicas, servicios de defensa ni industrias estratégicas. Para el resto, incluidos los servicios de telecomunicaciones y el sistema de trenes y metro, el corte sí será aplicado. “Y eso incluye a los particulares en hogares, comercios y oficinas”, según detalló Jean-Paul Roubin, vocero de la RTE.



Varios factores han conspirado para dificultar las tareas de mantenimiento. El primero es que algunas de las centrales son muy viejas y las tecnologías que utilizan, aún si han sido actualizadas en parte, dificultan cada vez más las revisiones preventivas y los arreglos.



La segunda razón es que las exigencias de seguridad, que ya eran considerables a inicios de la década pasada, aumentaron tras el terrible accidente en la planta japonesa de Fukushima en marzo de 2011.



“La menor fisura obliga a parar el reactor, incluso si no está relacionada con el corazón de la planta sino, por ejemplo, con una tubería de refrigeración que solo entra a operar en caso de emergencia”, le explicó a EL TIEMPO un ingeniero familiarizado con las operaciones de mantenimiento.



Pero, además, los ingenieros, técnicos y operarios que laboran en ello están sometidos a un régimen especial de horas de trabajo. “No pueden exceder esos horarios debido a los riesgos por la exposición a la radiación, pues aunque esa radiación sea mínima, las reglas de salud obligan a mandarlos a descanso sin que puedan trabajar horas extras”, agregó la misma fuente. “En esas condiciones –concluyó– es imposible acelerar un mantenimiento”.



A todo esto se agregan movimientos de protesta decretados en octubre y noviembre por los sindicatos de EDF, que implicaron mayores demoras en el cronograma de mantenimiento. Con razón, ante esta confluencia de problemas, los medios franceses han hablado de l’orage parfait, la tormenta perfecta.

Foto de la torre Eiffel, en París (Francia), encendida. Foto: SAUL LOEB / AFP

El costo para Macron



Si Francia afronta una embestida de bajas temperaturas entre mediados de enero e inicios de febrero, es casi seguro que habrá racionamientos. Y es casi seguro también que el presidente Macron pagará un alto costo político. Desde la oposición de derecha ya llueven cuestionamientos.



Le cobran que, al igual que su predecesor, Hollande –de quien Macron fuera ministro de Finanzas–, apostó contra el nuclear. En campaña para su primer mandato presidencial, a inicios de 2017, y en sus primeros años en el Palacio del Elíseo, hizo un guiño a los ecologistas de izquierda y se comprometió con un gradual desmonte de las plantas nucleares que, según el programa de Hollande heredado por Macron, implicaba cerrar varias plantas y, para 2025, reducir a la mitad la dependencia del nuclear.



En 2018, el presidente francés comenzó a cambiar de opinión al ver que no sería fácil reemplazar los reactores nucleares con turbinas eólicas, de modo que la meta de reducir a la mitad la dependencia del nuclear quedó aplazada hasta 2035. Sin embargo, Macron autorizó el cierre en 2020 de dos reactores de la central de Fessenheim, cerca de la frontera con Alemania, que hoy hacen mucha falta.



Según el expresidente de la Asamblea Nacional y conocedor del tema nuclear, Bernard Accoyer, Macron no solo se equivocó al cerrar esos reactores que estaban “en buenas condiciones”, sino que “decidió detener el proyecto experimental Astrid para un reactor 4G, el nuclear del futuro que utiliza como combustible los desechos de las plantas de generaciones anteriores”.

A Macron también le cobran que, en junio pasado, cuando ya eran evidentes los retrasos de mantenimiento, dijo que no había que temer por cortes “porque si llega a faltar energía, compraremos lo necesario”. Pero eso no ha resultado tan sencillo. El proveedor natural que es Alemania, tan dependiente del gas ruso que ahora le falta, se ha mostrado reticente a garantizarle a Francia ese suministro.



En gran medida por cuenta de la decisión política de languidecer el parque nuclear, Francia dejó de ser autosuficiente en generación de energía. Entre 2010 y 2015, el país solo tuvo necesidad de importar energía eléctrica de sus vecinos unos 10 días al año. Para 2021, fueron 78 días. En 2022 ya van 220 días.



En su campaña de reelección a inicios de este año, Macron confirmó su giro de antinuclear a pronuclear, y anunció un programa para construir una docena de pequeñas centrales de última generación. El problema es que ese plan apenas mostrará sus primeros resultados en 8 o 10 años.



En su defensa hay que decir que, durante las décadas pasadas, y en especial después del desastre de Fukushima, sobraban los argumentos para abandonar la generación nuclear de electricidad. Si bien las plantas nucleares emiten cantidades mínimas de CO2, los desechos radioactivos implican un riesgo de contaminación, para no hablar de los catastróficos y duraderos efectos de un accidente como el de Fukushima.



Tras esa tragedia, Alemania cerró 8 reactores y decidió no construir más. Este año, debido a la crisis del gas ruso, ha pagado un alto costo al verse obligada a poner buena parte de sus plantas térmicas a trabajar con carbón, el más contaminante de los combustibles fósiles. Aunque más lentamente, Francia quiso seguir un camino similar, y este invierno, puede pagarlo muy caro.



Las lecciones para Colombia están a la vista: cualquier proceso de transición energética, como el planteado por el gobierno de Gustavo Petro para que el país abandone un día el carbón, el petróleo y el gas, debe estructurarse en el largo plazo y con las soluciones de reemplazo claramente definidas en el tiempo y debidamente financiadas. Lo contrario sería exponer al país a crisis iguales o peores que las que hoy golpean al continente europeo.

MAURICIO VARGAS LINARES

EL TIEMPO

