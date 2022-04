"Lanzamos esta noche la gran batalla electoral de las legislativas", es lo que ha dicho Marine Le Pen el domingo luego de conocerse el resultado de las presidenciales en las que Emmanuel Macron se impuso 58,5 por ciento. Las declaraciones de la también diputada francesa apuntan a que su proyecto político sigue en pie.



Y es que en junio se realizarán las elecciones legislativas, en las que se espera que Le Pen pueda medirse y sumar más escaños con su partido Agrupación Nacional. Aunque hay divisiones en la extrema derecha, apuestan por conquistar el parlamento para quitar la mayoría con la que cuenta Macron desde 2017.

La excandidata aseguró días antes de la segunda vuelta que si no resultaba ganadora no volvería a competir por la presidencia, pero que seguiría “defendiendo” a los franceses. “No sé en qué puesto,pero haré mi esfuerzo”, dijo.



A pesar de los resultados, no mostró un rostro de derrota, por el contrario, era de satisfacción y esto se debe al avance que tuvo la extrema derecha, aunque por los momentos los franceses levantaron un muro para contenerla.



Le Pen vuelve a su curul en el parlamento y es probable que se mida en esa elección de junio. “La partida no ha terminado. El histórico resultado de esta noche pone a nuestro movimiento en una excelente disposición para lograr un buen número de diputados”, expresó la noche del domingo.

Si la ultraderecha logra esos deseados asientos, Macron gobernaría sin mayoría y Le Pen estaría más de cerca en sus propuestas que son: bajar los impuestos, un referéndum sobre la inmigración, la prohibición del velo en la calle y la eliminación de la energía eólica, al menos esas son más logrables desde la Asamblea Nacional. También hay una confrontación con el actual presidente en cuanto a la reducción o no de la edad de las pensiones. Macron propone aumentarla a los 65 años mientras que Le Pen prefiere dejarla en 62.



Con este último punto pudiera darse un debate interesante y confrontativo entre el poder legislativo y ejecutivo.



Hay dos aspectos que fueron determinantes en la intención de votos hacia la diputada, y fue su acercamiento a Rusia y la propuesta de una alianza de seguridad con ese país pero además la creación de una Alianza Europea de Naciones, con lo que la Unión Europea se sintió amenazada y ahora respira frente al triunfo de Macron, o al menos por los momentos.





