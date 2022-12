Las sedes de la consultora McKinsey, del partido Renacimiento de Emmanuel Macron y de su asociación de financiación fueron registradas este martes en París, en el marco de las investigaciones sobre las condiciones de intervención de las consultoras, en particular en las campañas electorales de 2017 y 2022 del presidente francés.



Los registros fueron efectuados por jueces de instrucción encargados de dos investigaciones judiciales abiertas en octubre, indicó el miércoles la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), confirmando una información del diario Le Parisien.

Una de ellos se refiere a la intervención de consultoras en las campañas electorales de 2017 y 2022 de Macron, la otra al recurso frecuente a estas empresas por parte del Estado, indicaron fuentes cercanas al caso.



"McKinsey confirma que tuvieron lugar el 13 de diciembre operaciones de visita por parte de un juez de instrucción en la sede de McKinsey Francia en París", dijo la firma en un comunicado, asegurando "la plena colaboración con las autoridades públicas, como siempre ha sido el caso".

McKinsey confirma que tuvieron lugar el 13 de diciembre operaciones de visita por parte de un juez de instrucción en la sede de McKinsey Francia en París FACEBOOK

TWITTER

"En su comunicado del 24 de noviembre, la PNF dijo que había abierto una investigación judicial sobre las condiciones de intervención de las consultoras en las campañas electorales de 2017 y 2022, a raíz de las quejas de los representantes electos y las asociaciones", dijo a AFP el portavoz de Renaissance, Loïc Signor



"Es normal que la justicia investigue de forma libre e independiente para esclarecer este asunto", añadió, precisando que el partido estaba a disposición de los jueces "para comunicar cualquier elemento útil sobre las campañas mencionadas en el marco de sus investigaciones".

Facebook Twitter Linkedin

Emmanuel Macron, presidente de Francia, en la cumbre de la Otán. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

'No temo nada'

Durante la última campaña presidencial, un informe del Senado desató una polémica por el uso de fondos públicos en beneficio de estas empresas. La oposición exigió entonces una investigación sobre el posible favoritismo del que se habría beneficiado McKinsey por parte de la mayoría pro-Macron.



Ese informe, publicado el 16 de marzo por iniciativa del Grupo Comunista Republicano Ciudadano y Ecologista del Senado, aseguraba que los contratos entre el Estado y las empresas se habían "más que duplicado" de 2018 a 2021, por un importe récord de más de mil millones de euros (una cifra similar en dólares) en 2021.



También apuntaba a un posible acuerdo fiscal de las filiales francesas de McKinsey que les habría permitido no pagar el impuesto de sociedades entre 2011 y 2020.



El 31 de marzo, la PNF abrió una investigación preliminar por fraude fiscal agravado para verificar la validez de esas acusaciones. Según el diario Mediapart, algunos miembros del bufete podrían haber trabajado gratis para la victoriosa campaña presidencial de Emmanuel Macron en 2017.



"No temo nada y (...) creo que el centro de la investigación no es vuestro servidor", dijo el jefe del Estado en noviembre.



Si los jueces de instrucción considerasen que Macron debe dar explicaciones sobre estas cuestiones, podrían citarle al final de su segundo mandato en el Elíseo, pero solo sobre actos que no se hayan cometido en el ejercicio de sus funciones como presidente.



Por su parte, el Ministro de Economía y Hacienda, Bruno Le Maire, reconoció "abusos" en el pasado en el recurso a consultoras como McKinsey, pero consideró que este hábito ya está "corregido".



En un informe confidencial revelado el lunes por el diario Le Monde, el Tribunal de Cuentas constata que el Estado cerró varios contratos de consultoría en condiciones "problemáticas" durante la crisis sanitaria.



AFP