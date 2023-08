Once personas perecieron este miércoles en el incendio de un albergue de vacaciones que acogía a adultos con discapacidad en el noreste de Francia, en un "horrible drama" cuyas causas se investigan.



"Confirmo 11 víctimas", dijo en rueda de prensa la vicefiscal Nathalie Kielwasser, precisando que la causa del incendio fue "probablemente un fuego latente", cuyas causas exactas se siguen investigando.



Las víctimas del incendio declarado en una antigua granja renovada en la localidad de Wintzenheim (noreste) serían un cuidador y 10 adultos con discapacidad que estaban de vacaciones.

Foto del albergue y la llegada de bomberos Foto: AFP

Las autoridades temían la muerte de 11 personas que seguían en paradero desconocido. "No hay muchas dudas", ya que "estaban presentes en el albergue y no pudieron salir", avanzó el secretario general de la prefectura del Alto Rin, Christophe Marot.



"Ante esta tragedia, mis pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", declaró Macron en la red social X, conocida anteriormente como Twitter.



La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, está de camino al lugar del siniestro.



De las 28 personas presentes en el albergue, sólo 17 pudieron ser evacuadas, indicó Marot, precisando que las que se hallaban en la planta baja pudieron abandonar el lugar más rápidamente. "El incendio fue controlado rápidamente a pesar de la violencia de las llamas", indicó en un comunicado la prefectura.



"Una persona fue trasladada al hospital en una situación de emergencia relativa y otra se encontraba en estado de shock", agregó.

'Les pilló durmiendo'



El albergue, alquilado por una asociación francesa de ayuda a personas con discapacidad, se situaba en una antigua granja renovada de 500 m2 de superficie en suelo con dos pisos y buhardilla, según los bomberos. El incendio se inició en la planta baja.



El alcance del fuego fue "generalizado", indicaron los bomberos, que llegaron al lugar a las 06H45 tras la alerta dada por la propietaria del albergue, que vive cerca. Hacia las 07H00 "ya no quedaba nada", según el teniente de alcalde de Wintzenheim, Daniel Leroy.



"La parte superior del edificio estaba completamente calcinada y el tejado se había derrumbado por completo", declaró Leroy, para quien a los ocupantes "les pilló durmiendo".



Los vecinos a los que habló AFP describen "una enorme columna de humo", como Solange Halter, una vecina de 61 años. Florine, otra vecina de 23 años que prefiere no dar su apellido, cuenta también haber visto una "gran nube de humo y grandes llamas".



"Llegaron cada vez más camiones de bomberos. Se cortó la calle. Mucha gente se paraba para mirar", recuerda. Las autoridades desplegaron 76 bomberos, cuatro vehículos contra incendios y cuatro ambulancias, entre otros dispositivos para controlar el fuego y atender a las víctimas. También se movilizaron 40 gendarmes.



El último gran incendio mortal tuvo lugar en Francia en 2016, cuando 14 personas perdieron la vida el 5 de agosto en el subsuelo del bar Cuba Libre en Ruán (noroeste).



​

