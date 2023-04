El expresidente del partido francés de extrema derecha Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, hospitalizado el sábado tras un infarto, "se encuentra bien", declaró el domingo su hija, Marine Le Pen.



Jean-Marie Le Pen, de 94 años, "se encuentra bien, y doy las gracias a todos los que han preguntado por su salud", declaró su hija, que lidera ahora el partido, llamado Agrupación Nacional.

"Aún no lo he visto, no tardaré", pero "se encuentra bien, esa es la información esencial", añadió la líder de extrema derecha, pidiendo que se respetase su "vida privada".



Jean-Marie le Pen fue hospitalizado el sábado en la región de París tras sufrir un "leve infarto", indicó su asesor, Lorrain de Saint Affrique. "Su familia y allegados están preocupados pero tranquilos", añadió.



El exdirigente político es una figura histórica de la extrema derecha francesa.



En 1972, fundó el Frente Nacional, un partido que ahora preside su hija bajo el nombre Agrupación Nacional.



Marine Le Pen alcanzó el segundo lugar en las presidenciales de 2022 (41,5%) contra el actual presidente, Emmanuel Macron.

Jean-Marie Le Pen y Marine Le Pen. Foto: BORIS HORVAT / AFP

Su padre fue hospitalizado varias veces en los últimos años. El último se produjo en febrero de 2022 por un accidente cardiovascular leve.



Jean-Marie Le Pen disputó cinco veces la presidencia, llegando a la segunda ronda en 2002 cuando perdió contra el expresidente Jacques Chirac.



La carrera política del exparacaidista, conocido por sus posturas antiinmigración, declinó después de que su racismo abierto lo llevó a ser conocido como el "Diablo de la República".



Su hija Marine ha intentado depurar la imagen del partido y lo expulsó en 2015 por su declaración de que el Holocausto fue apenas un detalle en la historia.



Nacido en el puerto occidental de La Trinite sur Mer el 20 de junio de 1928, Le Pen participó en las guerras coloniales de Argelia y Vietnam.



Se convirtió en el legislador más joven de Francia cuando fue electo al Parlamento a los 27 años de edad.



En los últimos años ha hecho menos apariciones públicas y no ha expresado remordimiento por sus comentarios polémicos del pasado.



