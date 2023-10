Alerta en Francia: evacúan Palacio de Versalles y ocho aeropuertos por amenaza de bomba

El Palacio de Versalles tuvo que ser evacuado nuevamente este miércoles por una amenaza de bomba, la tercera vez desde el sábado pasado, y además al menos ocho aeropuertos fueron desalojados en Francia, que se encuentra en alerta máxima por atentados terroristas.



El turístico palacio situado a las afueras de París comenzó a ser evacuado sobre las 13.00 hora, mientras las autoridades se encuentran efectuando inspecciones para valorar la veracidad de la amenaza de bomba recibida.

Es el segundo día consecutivo que Versalles recibe una amenaza de bomba y el tercero tras el del pasado sábado.



El pasado viernes un maestro fue apuñalado mortalmente en un instituto de Arras, norte del país, presuntamente por un inmigrante de origen ruso y religión musulmana que aseguró en un video actuar en nombre del Estado Islámico.



Ese atentado, junto a la amenaza de que el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio repercutiera en el país, provocó que el Gobierno francés elevara el nivel de amenaza terrorista en todo el país a su escalón más alto, por lo que ha movilizado a 7.000 militares para reforzar la misión antiterrorista que ahora cuenta con 10.000 efectivos.



El museo de Louvre de París también tuvo que ser evacuado el pasado sábado por una amenaza de bomba, al igual que la estación ferroviaria de Lyon, una de las principales de la capital.

Entrada del Palacio de Versalles, en Francia. Foto: EFE

Las amenazas han afectado también a por lo menos ocho aeropuertos de Francia, que también fueron desalojados este miércoles de forma total o parcial.



Un portavoz de la Dirección General de la Aviación Civil explicó a Efe que el número de aeropuertos afectados podía seguir creciendo durante el día, pero que hasta mediodía se habían presentado desalojos al menos en los de Niza, Beauvais, Lyon-Bron, Toulouse, Lille, Nantes, Rennes y Biarritz.



No se trata de una amenaza global, sino de mensajes que se han ido recibiendo para cada uno de ellos, precisó el portavoz, que reconoció no saber si proceden de la misma fuente.



El aeropuerto de Niza indicó en su cuenta de X (antigua Twitter) que estableció un perímetro de seguridad en la terminal 1 por una maleta abandonada mientras se llevaban a cabo "las operaciones de verificación habituales" pero que luego "la situación volvió a la normalidad".



En Niza no se interrumpió el tráfico, algo que sí ocurrió en el de Lyon-Bron (que no es el más importante de esta ciudad) porque el aviso de la bomba era en la torre de control, con lo que fueron evacuados los controladores.

El aeropuerto de Toulouse Blagnac, una de las terminales que fue desalojada este miércoles en Francia por amenaza de bomba. Foto: AFP

También en sus redes sociales el aeropuerto de Lille indicó poco después de las 11:00 locales que estaba procediendo a la evacuación de sus instalaciones por "una amenaza de bomba".



El aeropuerto de Toulouse explicó, por su parte, después de las 12:30 locales que la alerta a la bomba afectaba al programa de vuelos y a los servicios en la terminal.



El lunes por la mañana igualmente fue desalojada por otra alerta de bomba el instituto Gambetta de Arras escenario del atentado que, además, dejó heridos a otros tres trabajadores del centro.

EFE