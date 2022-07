La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, afirmó este miércoles que el gobierno del presidente Emmanuel Macron buscará lograr acuerdos puntuales con la oposición en la nueva legislatura tras perder su mayoría absoluta en el Parlamento.



(Le podría interesar: Francia: claves para entender el resultado de las elecciones legislativas)



"Nosotros abordaremos cada texto con un espíritu de diálogo, de compromiso y de apertura", anunció Borne al presidente ante los diputados de la nueva Asamblea (cámara baja), a quienes llamó a construir "mayorías de proyecto".



(Le podría interesar: Francia: Macron descarta gobierno de unidad y pide alianzas con partidos)

La jefa de gobierno reafirmó no obstante su intención de seguir adelante con la controvertida reforma de la edad de jubilación, que Macron propuso atrasar de 62 a 65 años, entre los gritos de parte de la oposición.



Los franceses "tendremos que trabajar progresivamente más tiempo", aseguró la exministra de Trabajo, para quien la reforma se realizará "en concertación con los actores sociales" y "los parlamentarios".



Tras su reelección el 24 de abril frente a la ultraderechista Marine Le Pen, el presidente centrista perdió la mayoría absoluta en las legislativas de junio y no logró convencer a ningún partido más para entrar en su gobierno.



Los grupos de la alianza de Macron cuentan así con 250 diputados en la Asamblea, a 39

de la mayoría absoluta.



El frente de izquierdas Nupes logró 151, seguido de la extrema derecha de Marine Le Pen (89) y Los Republicanos (derecha, 62).



La Nupes, que presentó el miércoles una moción de censura que no tiene visos de prosperar por el rechazo de otros partidos de oposición a apoyarla, se divide en cuatro grupos: izquierda radical (75), comunistas (22), ecologistas (23) y socialistas (31).

EN DIRECT | Déclaration de politique générale de la Première ministre @Elisabeth_Borne à l'Assemblée nationale.https://t.co/EVMYrsHhcN — Gouvernement (@gouvernementFR) July 6, 2022

Al presentar las grandes líneas de su proyecto -poder adquisitivo, pleno empleo, lucha contra el cambio climático, igualdad de oportunidades, etc.-, la primera ministra lanzó guiños a los diferentes jefes de grupo, con los que se reunió días atrás.



Entre las medidas anunciadas por Borne figura la renacionalización del grupo eléctrico EDF y una combinación energética "equilibrada" entre energía nuclear y renovable, en el marco de las "respuestas radicales a la emergencia ecológica".



La primera ministra también prometió rebajas fiscales a las empresas, para reforzar su competitividad, y detalló las medidas de su proyecto de ley para sostener el poder adquisitivo, que el Consejo de Ministros debe debatir el jueves.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

Más noticias del mundo:

-Johnson descarta elecciones anticipadas a pesar de masivas dimisiones



-China: temen nuevos confinamientos ante repunte de casos de covid-19



-Perú: familiares de Castillo, llamados a declarar por 'actos de corrupción'