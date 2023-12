Francia: detienen a sospechoso de matar a su esposa y a sus cuatro hijos

La policía francesa detuvo este martes a un hombre de 33 años con trastornos psiquiátricos y sospechoso de haber matado a su mujer y sus cuatro hijos, hallados muertos el día de Navidad en un apartamento cerca de París.



Alrededor de las 21:00 del lunes (hora local), las fuerzas del orden intervinieron en el domicilio de esta familia, en la planta baja de un edificio de departamentos, alertadas por familiares de las víctimas, relató el fiscal de Meaux (40 km al este de París) Jean Baptiste Bladier, ante la prensa.

En el interior, en la "escena del crimen, de gran violencia", se encontraron cinco cadáveres: el de la madre de 35 años y el de los cuatro niños pequeños, una niña de 10 años, otra de 7 años, un niño de 4 años y un bebé de 9 meses, explicó Bladier.

"La madre y las dos niñas habían sido víctimas de un gran número de puñaladas" imposibles de contar, precisó.



No se encontraron signos visibles de heridas en los niños, para los se maneja la hipótesis de asfixia o ahogamiento. Las autopsias se realizarán el miércoles en París.



Según una fuente policial, confirmada por el fiscal, un importante trabajo de análisis de imágenes de videovigilancia permitió rastrear al sospechoso.



Detenido en la casa de su padre en Sevran (suburbio de París), el acusado, de nacionalidad francesa, indicó "saber por qué estaba detenido" y mencionó "su malestar personal y su depresión", según el fiscal.



El sospechoso está bajo seguimiento por trastornos depresivos y psicóticos desde 2017. En su domicilio se encontraron recetas de tranquilizantes.



Las premisas de la investigación dieron cuenta de hechos de violencia anteriores en esta pareja formada hace 14 años y casada en octubre de 2023.

El hombre, sin embargo, no tiene "antecedentes penales", destacó el fiscal.

Homenajes en el edificio donde se descubrieron los cadáveres de una mujer y sus cuatro hijos. Foto: AFP

'La madre mantenía a la familia'

En noviembre de 2019, el sospechoso apuñaló a su esposa en el omóplato cuando estaba a un mes y medio de dar a luz. Pero la víctima, nacida en Haití, se negó a presentar una denuncia y rechazó la ayuda de una asociación para víctimas de violencia.



Las autoridades abrieron una investigación y el cónyuge fue detenido antes de ser hospitalizado en psiquiatría. El hombre afirmó no haber querido hacer daño a su esposa, a quien amaba, según el fiscal. Bladier indicó que el procedimiento se archivó debido a su estado mental.



Un peritaje confirmó que el padre de familia ya no tenía capacidad de discernimiento. La madre era "una muy buena persona, muy alegre. Vivía para su familia. El señor no trabajaba, era ella la que mantenía a la familia", aseguró a la prensa Nadine Coulibaly, presentándose como la amiga y vecina que alertó a las fuerzas del orden.

La policía francesa acordona una zona frente al edificio donde se encontraron cinco cadáveres en Meaux. Foto: EFE

En promedio, en Francia se produce un feminicidio cada tres días: 118 mujeres fueron asesinadas el año pasado por su cónyuge o excónyuge.



La actualidad reciente está marcada por dos triples infanticidios perpetrados por padres en los suburbios de París.



En total, 244.300 víctimas de violencia de género, en su inmensa mayoría mujeres, fueron registradas por las fuerzas de seguridad, una cifra en alza de 15 % en comparación con 2021. Las asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres interpretan este aumento como una señal de que se tienen más en cuenta sus voces.



