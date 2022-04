Varias ciudades de Francia sufrieron cortes de Internet tras actos de vandalismo que afectaron a la red de fibra óptica, según informaron este miércoles fuentes concordantes.



El Ministerio francés de Economía confirmó a la AFP que había sido informado de un problema de "cables cortados", que podrían corresponder a actos de vandalismo.



Por su parte, el operador Free, ampliamente afectado, informó en Twitter de que se habían producido "múltiples actos malintencionados" en la infraestructura de fibra durante la noche, pero que ya están "limitados".

Multiples actes de malveillances sur infra fibre durant la nuit et la matinée. Incidents circonscrits, problèmes résiduels en cours de correction sur Reims et Graveline. Equipes Free mobilisées depuis 4h du matin. — Free 1337 (@Free_1337) April 27, 2022

El portal Zona ADSL detectó 9.156 fallos en internet fijo en Francia en las últimas 24 horas, que afectaron sobre todo a los clientes del operador Free y, en menor medida, SFR. "Este tipo de incidente, de un alcance así, no ocurre nunca", declaró a la AFP una fuente próxima al caso.



"Es la primera vez, de momento no sabemos quién ha sido", agregó, indicando que se habían puesto en marcha dispositivos de vigilancia para evitar que el mismo problema se reproduzca en otros lados. Según Free, los ataques tuvieron lugar alrededor de las 4:00 a.m. hora local.



"Desde esta mañana, los equipos están movilizados", declaró a la AFP el operador, que esperaba que la red fuera "restablecida a lo largo del día".

Tres de las cuatro arterias de Free, que constituyen la columna vertebral de su red, fueron vandalizadas. FACEBOOK

Según las primeras constataciones de SFR, varios de sus cables de fibra óptica de "larga distancia" interregionales, que discurren junto a autopistas, líneas de ferrocarril y vías navegables fueron seccionados voluntariamente en varios lugares, sobre todo en el eje París-Lyon y París-Estrasburgo (este).



Según la compañía, sus equipos están trabajando para resolver el problema. De su lado, la empresa Bouygues Telecom indicó a la AFP que ese grupo "no utiliza los cables afectados" y que "los servicios móviles y fijos funcionan con normalidad".



El "backbone", columna vertebral de una red de internet, sirve para interconectar el tráfico de internet entre diferentes zonas geográficas gracias a fibras de alta velocidad. "Es una especie de 'hub' de la fibra", explicó un industrial del sector.



"Cuando cortas eso, cortas el acceso a toda una región". Con todo, un corte puede subsanarse interconectando redes, lo que permite a los operadores ofrecer un servicio (aunque de menor calidad).

