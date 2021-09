Francia cancela gala en Washington en represalia por pacto de defensa Aukus

Con los ánimos enfurecidos por el anuncio del presidente Joe Biden de un acuerdo para ayudar a Australia a desplegar submarinos de propulsión nuclear, los funcionarios franceses en Washington cancelaron el jueves una gala en la embajada del país en esta ciudad, informó The New York Times.



(En contexto: Aukus: en qué consiste el pacto de defensa liderado por Estados Unidos)

El evento tenía la intención de conmemorar el "240.° aniversario de la Batalla de los Cabos" este viernes por la noche en la embajada francesa y a bordo de una fragata francesa en Baltimore, dijo un funcionario al Times.



La cancelación de la gala reflejó la molestia de Francia a raíz del acuerdo Aukus, anunciado en conjunto por Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña y que tiene como objetivo reforzar la cooperación en tecnologías avanzadas de defensa, como inteligencia artificial y vigilancia de larga distancia, además de proveer de submarinos de propulsión nuclear a la flota australiana, algo que no ha sentado nada bien a la Unión Europea.



Jean-Yves Le Drian, el ministro de Relaciones Exteriores, en una entrevista con la radio Franceinfo, calificó el acuerdo como una “decisión unilateral, brutal e impredecible” como las de Trump. Eso siguió a una declaración de él y Florence Parly, la ministra de las Fuerzas Armadas, en la que calificaba de "la decisión estadounidense de excluir a un aliado y socio europeo como Francia" como una "decisión lamentable" que "muestra una falta de coherencia".



(Lea aquí: ¿Salida del país del expresidente afgano Ghani tumbó acuerdo con talibanes?)

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken. Foto: AFP / POOL / DENIS BALIBOUSE

Blinken exalta el papel de Francia en Asia

El secretario de Estado Antony Blinken dijo el jueves que Francia es un "socio vital" en Asia luego que París se enfureció por una alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia que frustra la venta de submarinos galos a este último país.



"Quiero enfatizar que no hay una ruptura regional que separe los intereses de nuestros socios del Atlántico y el Pacífico", dijo Blinken a periodistas. "Francia, en particular, es un aliado vital en esto", añadió.



Blinken dijo que Estados Unidos está firmemente detrás de Australia que ha venido enfrentando una creciente presión de China. "Pekín vio en los últimos meses que Australia no retrocederá y que las amenazas de represalias económicas y presión simplemente no funcionarán", agregó. "Estados Unidos no dejará sola a Australia en el campo, o, mejor dicho, en la cancha", dijo utilizando metáforas deportivas.

¿En dónde radica la molestia de Francia?

El acuerdo Aukus le significó a Francia que Australia rompiera un acuerdo multimillonario para dotarse de submarinos convencionales franceses a un costo de 36.500 millones de dólares.



La suspensión del programa por supuesto causó malestar en el Gobierno de Francia, que señaló que va “en contra del espíritu de cooperación” entre ambos países, según un comunicado del ministro de Exteriores, Jean’Yves Le Drian, y la de las Fuerzas Armadas, Florence Parly.



Asimismo, Naval Group - a quien se le adjudicó el proyecto para la construcción de doce submarinos, que había sufrido varios retrasos, desde 2016- expresó en un comunicado su “decepción” por la decisión al considerar que ofrecía a Australia “un submarino convencional superior a nivel regional”, así como “capacidad submarina soberana con compromisos inigualables en términos de transferencia de tecnología, puestos de trabajo y contenido local”.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias

