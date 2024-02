Francia anuncia paquete de medidas para desactivar protestas de los agricultores

Francia anunció este jueves nuevas medidas para desactivar las incombustibles protestas de agricultores que vive desde hace dos semanas y que se extienden a otros países europeos, pese a las concesiones de la Comisión Europea.



Un mayor control del origen de los productos, ayudas al sector ganadero y la suspensión temporal de un plan para reducir el uso de pesticidas forman parte de la tercera tanda de medidas con las que el gobierno francés busca calmar la ira agraria.

Poco después del anuncio, la FNSEA, sindicato hegemónico de los agricultores franceses, pidió que se levanten los bloqueos que han mantenido decenas de autopistas y carreteras cerradas a la circulación durante dos semanas.



"El movimiento no se detiene, se transforma", afirmó en conferencia de prensa el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), Arnaud Rousseau, que advirtió que habrá nuevas movilizaciones si en 15 días no se concretan los anuncios hechos por el primer ministro, Gabriel Attal, y si no entran en vigor en junio.



Arnaud Gaillot, responsable de Jóvenes Agricultores, organización hermana de la FNSEA, explicó que la petición de "suspender el bloqueo y entrar en un nuevo modo de acción" se tomó después de consultar con las bases a la vista de los compromisos hechos por Attal.



Agricultores en Francia participan en una protesta convocada por sindicatos. Foto: AFP

Lo cierto es que las protestas ya sobrepasaron las fronteras de la segunda economía de la Unión Europea y se extendieron a otros países como Italia, Portugal y Grecia, a la espera de la entrada en juego de los agricultores españoles.



En Bruselas, miles de manifestantes acompañados de "mil tractores o máquinas agrícolas" tomaron varias avenidas de Bruselas, dejando escenas de tensión, con motivo de una cumbre de los líderes de los 27 países de la UE, informó la policía belga.

AFP Y EFE