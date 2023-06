Medio centenar de dirigentes europeos se reunieron el jueves en una cumbre en

Moldavia con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una demostración de fuerza diplomática ante Vladimir Putin, en este país fronterizo de Ucrania que vive bajo temor por Rusia.



Los participantes del encuentro están a tan sólo unos 20 km de Ucrania, para enviar un mensaje de apoyo a estas dos antiguas repúblicas soviéticas.

La reunión se celebra en el castillo de Mimi, una finca vinícola en el pueblo de Bulboaca, a 35 km de la capital Chisinau. El foro de la llamada Comunidad Política Europea (CPE) es mucho más amplio que la Unión Europea (UE), ya que incluye a los 27 miembros del bloque, más veinte países invitados.



"Vamos a confirmar de nuevo nuestro apoyo a Ucrania que resiste a la agresión rusa", subrayó la presidenta moldava, Maia Sandu.



Al igual que en la primera edición en Praga, en octubre, la reunión dará lugar a una foto de familia muy simbólica que tendrá sin embargo una ausencia de peso: el presidente turco Recep Tayyp Erdogan, reelecto el domingo.



Los líderes europeos se reúnen en una cumbre celebrada en uno de los puntos más vulnerables del frente estratégico del continente. Foto: AFP

El lugar elegido no es casual, dado que la reunión tiene lugar a pocos kilómetros de Transnistria, una región separatista moldava prorrusa.

La CPE es una instancia informal diseñada por el presidente francés Emmanuel Macron, y que reúne a países con perfiles muy diversos, como Armenia, Georgia, Islandia, Noruega, Suiza, Turquía, Reino Unido, Serbia y Azerbaiyán. La anfitriona

Moldavia mostrará su deseo por unirse a la UE.



"El lugar de Moldavia está en la Unión Europea", dijo el miércoles Maia Sandu, que recibió un mensaje de aliento de la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien reconoció los "enormes avances" de esta antigua república soviética en las reformas necesarias de cara a una adhesión.



La presidenta moldava también destacó en la apertura de la cumbre que el encuentro se celebra en un momento en el que en el continente europeo se libra la mayor contienda desde la Segunda Guerra Mundial, que ha unido a todos los países.



Los presidentes de Serbia, Ucrania y Suiza y el primer ministro de Luxemburgo se reúnen en Moldavia. Foto: EFE

Zelenski recibe el apoyo de los países europeos

En la cumbre, el presidente de Ucrania recibió el respaldo de sus aliados y, por segunda vez desde que se inauguró este foro, se escenificó el aislamiento de Rusia.



"Rusia no está aquí no porque no queramos invitarla, sino porque la Rusia de (el presidente, Vladímir) Putin ha excluido a esta comunidad lanzando este ataque y esta guerra injustificada contra Ucrania", dijo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a su llegada al castillo Mimi de Bulboaca (Moldavia).



Cuando nosotros ganemos, esta guerra terminará. O Rusia puede pararla antes

TWITTER

Zelenski, por su parte, aseguró que la guerra terminará solo cuando venzan los ucranianos o cuando Rusia salga de los territorios ocupados.



"Cuando nosotros ganemos, esta guerra terminará. O Rusia puede pararla antes. Pueden salir de nuestro territorio", dijo el presidente ucraniano, que recordó también que actualmente se está trabajando en la coalición de aviones caza. Ucrania ofrece además una "coalición" de misiles antiaéreos Patriot, señaló.

El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a la Cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE). Foto: AFP

El líder ucraniano también afirmó que Ucrania "está lista para ser miembro de la Otán" y está esperando a que la Alianza Atlántica acepte al país y le ofrezca garantías de seguridad.



"Las garantías de seguridad no solo son muy importantes para Ucrania, sino también para nuestros vecinos, por la agresión rusa en Ucrania y una potencial agresión (de Rusia) en otras partes de Europa", enfatizó.



La cumbre ofrecerá la oportunidad de reuniones bilaterales y multilaterales, como la que mantendrán los mandatarios armenio y azerbaiyano con los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de Francia, Emmanuel Macron, así como con el canciller alemán, Olaf Scholz, para tratar de impulsar la firma de un tratado de paz que ponga fin al conflicto que estalló tras la caída de la URSS.



Tras la apertura del encuentro, los mandatarios europeos se tomaron la tradicional fotografía de familia y se repartieron en grupos de trabajo sobre diferentes temas, especialmente relacionados con la paz y la seguridad en el continente europeo, pero también la energía y proyectos de conectividad.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE