Hombre mató a sus padres porque le pidieron sacar a pasear al perro

Benno Neumair, fisicoculturista italiano, habría asesinado a sus padres en enero de este año porque le pidieron sacar a pasear al perro de la familia. Recientemente confesó el crimen. Esta es la historia del caso hasta ahora.

El 4 de enero, en la ciudad de Bolzano (Italia), se desató una discusión entre Benno Neumair, 30 años, y su padre, Peter Neumair, 63 años. Este último le solicitaba a su hijo que ayudara más en casa. También le pidió que sacara a pasear al perro.



Benno se negó y se dirigió a su habitación para no tener que pelear. Según relató él mismo durante los interrogatorios desclasificados por el Ministerio Público de Bolzano, las discusiones entre ellos eran frecuentes. Luego de prender el computador y quedarse dormido, su padre lo despertó. Esta vez, se desató una discusión por dinero.



Peter le exigía a su hijo que pagara más dinero de renta o que se mudara al apartamento del piso de abajo. Benno contó que se sintió mal porque su padre le dijo que debía dejar la casa y, además, le recordó que su hermana pagaba ella misma un apartamento en Alemania. En ese momento, la situación se tornó más violenta.



"Estábamos en el corredor. Nos caímos al piso juntos. No sé si lo estrangulé por detrás o por delante. Solo recuerdo que apreté muy fuerte", dijo Benno Neumair. Luego cuenta que se quedó un tiempo sentado en el pasillo. Entonces, escuchó que su madre, Laura Perselli, 68 años, había regresado a casa.



Benno se dirigió a la puerta cuando aún tenía una cuerda en sus manos y procedió a ahorcar a Perselli "sin ni siquiera decir adiós".



Tanto Peter como Laura eran profesores. Tenían dos hijos: Madè, doctora especialista en ortopedia y traumatología, y Benno, licenciado en educación física.



Toda esta información fue revelada en las últimas semanas por diversos medios de comunicación italianos, entre ellos 'Corriere Della Sera'. Además, en las últimas horas, el programa de televisión 'Quarto Grado' hizo pública la información desclasificada del Ministerio Público y entrevistó a personas cercanas a la familia Neumair.

La confesión de Benno, principal sospechoso

Madè Neumair, hermana de Benno, solía comunicarse con sus padres todos los días. Al no saber nada de ellos, pidió que se denunciara su desaparición. En ese memento, su hermano dijo que no sabía nada al respecto. Madè reveló que Benno ya había tenido episodios de violencia.



El 6 de enero, las autoridades de Bolzano empezaron la investigación. Benno se convirtió en el principal sospechoso, pues las versiones de los hechos dadas no convencían a las autoridades. Además, se sabía de la relación complicada que mantenía con sus padres.



Un mes después, el 6 de febrero, el cuerpo de Laura Perselli fue encontrado en el río Adigio, el segundo más largo de Italia. Su cuerpo tenía señales de estrangulación. Días antes, el 29 de enero, Benno había sido detenido por ser sospechoso de cometer el doble homicidio.



Después de declararse inocente en varias ocasiones y de cambiar la versión de los hechos, Neumair finalmente confesó que había ahorcado a su madre y a su padre con la misma arma: una cuerda. Al preguntarle por la ubicación de la misma, dijo que la había desechado en un contenedor de basura.



Benno también fue cuestionado sobre cómo se deshizo de los cuerpos. Relató que los había transportado en la parte trasera del automóvil Volvo de su familia. Según Corriere Della Sera, el vehículo era otra razón habitual de discusiones, pues los padres se negaban a prestárselo a su hijo de 30 años.



Luego de cometer el crimen, en la oscuridad, Neumair estacionó el carro frente a la puerta. Bajó del segundo piso cargando uno de los cuerpos de sus progenitores; después, fue por el otro. En ningún momento se encontró a los vecinos.



Hasta el momento, el cuerpo de Peter Neumair no ha sido encontrado. Sin embargo, cerca al mismo río donde hallaron a Laura sin vida, se identificaron restos de sangre y uno de los zapatos de Peter.

Según informó Corriere Della Sera, cuando a Benno le tomaron una fotografía en la Prisión de Bolzano, este preguntó: "¿me veía bien en la foto? Si es así, también la pueden publicar".



A pesar de ser licenciado en educación física, se desempeñaba como profesor suplente de matemáticas. Además, el medio italiano cuenta que buscaba tener un rendimiento físico cada vez más exigente.



El presunto asesino se caracteriza por sus excesos, la relación conflictiva que tenía con sus padres y su fragilidad psicológica. Según los investigadores, "su confianza en las sustancias" siempre ha sido un gran problema para él. Consumía anabólicos, marihuana y drogas de todo tipo.



Actualmente, Benno Neumair permanece recluido en la Prisión de Bolzano mientras continúa la investigación.



