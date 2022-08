La primera ministra de Finlandia resultó negativa a un test de drogas, que se hizo practicar para "aclarar las sospechas" tras la difusión de un video donde la mujer de 36 años hace la fiesta y que desató una ola de criticas, informó el lunes su oficina.



"El test de drogas tomado a la primera ministra Sanna Marin el 19 de agosto de 2022 no reveló presencia de drogas", señaló su oficina en comunicado. Los resultados fueron firmados por un médico, añadió el comunicado.



Primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. Foto: EFE

"Es una prueba integral de drogas. No escogimos donde se hizo el test", indicó Iida Vallin, asesora especial de la primera ministra a AFP. Se le hizo a Marin una examen de orina para varias drogas como cocaína, anfetamina, cannabis y opioides, señaló Vallin.



El video difundido este fin de semana, que muestra a Sanna Marin bailando y haciendo la fiesta con amigos y personas famosas, fue reproducido ampliamente en las redes sociales causando controversia mundial.



"Para aclarar las sospechas, me hice una prueba de drogas hoy", dijo Marin a los periodistas en su casa el jueves. Marin dijo antes que "participó en una fiesta con amigos" y que los videos fueron "filmados en lugares privados".



Reconoció que tomó alcohol. Tras negar que tomó drogas, dijo que no vio que nadie las usara entre los asistentes. "Nunca en mi vida ni siquiera en mi juventud, usé drogas", dijo el viernes.



AFP