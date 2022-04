Finlandia decidirá "en unas semanas" si presentará su candidatura para ser miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), afirmó este miércoles la primera ministra Sanna Marin, en pleno debate en su país sobre esta cuestión a raíz de la invasión rusa de Ucrania.



"Yo creo que ocurrirá rápidamente. En unas semanas, no meses", declaró Marin en una conferencia de prensa en Estocolmo junto a la primera ministra sueca Magdalena Andersson, cuyo país también se está planteando si se incorpora .



Las declaraciones de Marin tuvieron lugar antes de que el gobierno finlandés publique un informe clave sobre su situación estratégica tras el ataque lanzado por Moscú contra Ucrania el 24 de febrero y a una semana de la apertura de un debate en el Parlamento sobre la posible adhesión a la Alianza Transatlántica.



Sin expresar abiertamente su preferencia, la líder finlandesa destacó las ventajas de ser miembro de la alianza militar, y no solo un socio, como lo es actualmente Finlandia.



"No hay otra forma de tener garantías de seguridad que en el marco de la defensa conjunta y la disuasión, tal y como garantiza el artículo 5 de la OTAN", aseguró la responsable socialdemócrata, cuyo partido era históricamente contrario a la Alianza Transatlántica.



Paradójicamente, fue una guerra lanzada por Moscú citando la ampliación de la alianza militar occidental hasta sus puertas la que podría empujar a su vecina Finlandia a las filas de la OTAN para obtener el beneficio de la protección de ese famoso artículo.



Antes de la invasión a Ucrania, ver a Finlandia romper su histórico no alineamiento militar era apenas una opción retórica sin mayor apoyo. Pero en pocas semanas todo cambió: el apoyo a la adhesión, que durante décadas osciló entre 20% y 30%, llegó a 60%. El último sondeo publicado el pasado lunes le daba 68% de apoyo frente a solo 12% en contra.

La primera ministra sueca, Magdalena Andersson (I), y su homóloga finlandesa Sanna Marin. Foto: EFE/EPA/PAUL WENNERHOLM

La incertidumbre sueca

En el Parlamento también se formó una mayoría clara a favor de la adhesión. Es justamente el Parlamento el que recibe este miércoles un "libro blanco" sobre la situación estratégica de Finlandia, preparado por el Ejecutivo desde inicios de marzo.



Entre los legisladores que han revelado su postura en caso de una votación, un centenar se decanta por la adhesión y solo 12 se oponen, de un total de 200, según medios finlandeses. La OTAN celebrará una cumbre el 29 y 30 de junio en Madrid.



"En Finlandia, el proceso se realiza de una manera muy determinada, así que creo que tendrán una decisión para la cumbre de la OTAN en junio", opinó Robert Dalsjö, director de investigación de la Agencia Sueca de Investigación en Defensa (FOI).

Presidente finlandés, Sauli Niinisto, y la primera ministra Sanna Marin. Foto: Markku Ulander / LEHTIKUVA / AFP

"¿Seguirá Suecia en el calendario? Es posible, pero no seguro", señaló el experto. "Para los socialdemócratas suecos, cambiar de opinión (sobre la OTAN) es como cambiar de religión", indicó el ex primer ministro finlandés Alex Stubb. "No hablo de pasar de protestante a católico, hablo de pasar de cristiano a musulmán".



El secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, reafirmó varias veces en las últimas semanas que la puerta está abierta para los dos países nórdicos, cada vez más cercanos a la alianza desde el fin de la Guerra Fría.



Los otros países nórdicos y bálticos ya son miembros de la OTAN: Noruega, Dinamarca e Islandia lo son desde su fundación en 1949, mientras que Polonia lo es desde 1999 y Estonia, Lituania y Letonia desde 2004. En caso de adhesión de Finlandia, las fronteras terrestres entre países de la OTAN y Rusia se duplicarán con 1.300 km a más.

La tensiones fronterizas

El Gobierno de Finlandia prevé tensiones en su frontera con Rusia como consecuencia de un futuro ingreso en la OTAN, pero considera que mantener el "statu quo" en el contexto de la invasión rusa de Ucrania conlleva también riesgos.



El Ejecutivo hizo esas consideraciones en la presentación este miércoles en el Eduskunta (Parlamento) de un libro blanco sobre los cambios en el entorno de seguridad a raíz de la invasión rusa de Ucrania, que servirá de base para el debate sobre el posible ingreso del país nórdico en la OTAN



El informe no contiene propuestas, sino que simplemente ofrece un análisis en profundidad sobre los efectos de la invasión rusa de Ucrania en la política exterior, de seguridad y de defensa de Finlandia, así como sobre sus consecuencias económicas.



También trata cuestiones como las reservas estratégicas de suministros del país nórdico, la preparación civil y militar, la seguridad fronteriza y las potenciales amenazas híbridas.

El informe constata que el efecto más significativo de la posible membresía de Finlandia en la Otán sería que el país nórdico pasaría a formar parte de la defensa colectiva de la Alianza y contaría con las garantías de seguridad que establece el artículo 5 sobre la defensa conjunta.



No obstante, al mismo tiempo advierte de que una solicitud de ingreso podría tener consecuencias "a gran escala y difíciles de predecir", entre ellas el aumento de las tensiones en la frontera entre Finlandia y Rusia, para las que el país debería prepararse.



También advierte de los riesgos de mantener el actual "statu quo" y no reaccionar a la nueva situación tras el ataque ruso a Ucrania.



"En una situación en la que Rusia está tratando de construir su esfera de influencia mediante acuerdos y medios militares, la falta de reacción ante el cambio en el entorno de seguridad podría provocar un cambio en la posición internacional de Finlandia y una reducción de su margen de maniobra", dice el documento.



Según fuentes del Eduskunta, está previsto que los partidos políticos debatan el contenido del libro blanco el próximo miércoles 20 de abril en sesión plenaria.

Después, un comité parlamentario elegirá la opción que crea más conveniente para la seguridad de Finlandia y presentará una propuesta en el Eduskunta, donde será debatida y votada.



Si la tramitación sigue el curso habitual, el Ejecutivo y el presidente finlandés, Sauli Niinistö, propondrán a continuación la futura política de seguridad y defensa, que podría basarse en pedir el ingreso en la Otán -lo más probable- o mantener la línea de no alineamiento.



No obstante, si el Gobierno y el presidente lo consideran necesario, podrían acelerar el proceso y someter a votación su propuesta en cualquier momento, sin esperar a que concluya la tramitación parlamentaria.



En todo caso, el objetivo, según la primera ministra, Sanna Marin, es tomar una decisión lo más consensuada posible antes de la cumbre de la Otán que se celebrará en Madrid a finales de junio, probablemente en el plazo de "unas semanas".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

