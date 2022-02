Estados Unidos y la Otán ofrecieron una desescalada militar a Rusia para resolver la crisis sobre Ucrania pero no renunciaron a la posible entrada de este país en la Alianza Atlántica, según las cartas que Washington y Bruselas enviaron al Kremlin y a las que tuvo acceso el diario español El País.



Ambos argumentos aparecen en las respuestas por escrito de Estados Unidos y la Otán enviadas a Rusia para tratar de resolver las tensiones entre los dos bloques, después de que Moscú exigiera cerrar la puerta a la incorporación de Ucrania a la Otán y la firma de un acuerdo de seguridad con Europa.



Según el rotativo, que publica fotos obtenidas de los documentos confidenciales, tanto Washington como la Alianza ofrecen a Putin negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza en diferentes foros que incluyen a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Diálogo sobre Estabilidad Estratégica EE UU-Rusia y el Consejo Otán-Rusia.



“Considerando el sustancial, unilateral e injustificado despliegue militar en curso en y alrededor de Ucrania y Bielorrusia, llamamos a Rusia a desescalar inmediatamente la situación de manera verificable, oportuna y duradera”, señala la Otán en su respuesta a Moscú.



“La posición del Gobierno de Estados Unidos consiste en que solo se podrán alcanzar progresos en estos asuntos (desarme y medidas de confianza) en un entorno de desescalada de las acciones amenazantes de Rusia hacia Ucrania”, advierte, por su parte, Washington.



El documento de Washington deja claro, según El País, que “sigue apoyando firmemente la política de puertas abiertas de la Otán”, por lo que no excluye la futura incorporación de países como Ucrania o Georgia a la Alianza.



También precisa que, en todo caso, este asunto debe abordarse en el Consejo Otán-Rusia (NCR, por su sigla en inglés).



También el texto confidencial de la Otán, al que tuvo acceso El País, reafirma su política de puertas abiertas y subraya el derecho de todos los Estados a elegir sus acuerdos en materia de seguridad “libres de interferencias”.



En medio de la tensión, Estados Unidos y Rusia retomaron este martes el diálogo directo, aunque sirvió para poco más que para reiterar sus diferencias.



El presidente ruso, Vladimir Putin, aún no ha contestado a las dos cartas pero advirtió a Occidente, tras recibirlas, que ha ignorado las garantías de seguridad que había exigido Moscú.



Entre ellas figuran poner freno a una mayor expansión de la Otán, en particular a Ucrania y Georgia, y el cese de toda cooperación militar con las antiguas repúblicas soviéticas.



El mandatario ruso dejó la puerta abierta para el diálogo, pero aseguró que este debe tener en cuenta las preocupaciones rusas sobre la seguridad en Europa que Moscú planteó a EE. UU. y la Otán.

Los militares ucranianos verifican la situación en las posiciones en la línea del frente cerca de la aldea de Avdiivka, no lejos de la ciudad de Donetsk, Ucrania. Foto: EFE/EPA/STANISLAV KOZLIUK

Rusia no comenta la filtración de la respuesta de EE .UU.

El presidente ruso Vladimir Putin asiste a un Congreso de la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia (RSPP) en Moscú, Rusia, el 17 de diciembre de 2021. Foto: EFE / EPA / MIKHAIL METZEL

El Kremlin rehusó este miércoles comentar la respuesta por escrito a sus demandas de seguridad que ofrecieron Estados Unidos y la Otán.



"Nosotros no hemos publicado nada y no quiero comentarlo", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria telefónica.



Peskov agregó que en el Kremlin han visto la publicación de El País y sugirió a los periodistas que pidan comentarios a ese rotativo o a las autoridades españolas.



El diario español publicó fotos de los documentos confidenciales, en los que EE. UU. y la Alianza ofrecen una desescalada militar a Rusia para resolver la crisis en torno a Ucrania pero sin renunciar a la posible entrada de ese país en la Otán, tal y como exige Moscú.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Agencias

