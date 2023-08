El fentanilo es un opioide potente superando en fuerza a la heroína y morfina según los CDC. Ha sido culpable de muchas muertes por sobredosis en los EE. UU. En la UE, el European Drug Report 2023 señala unas 140 muertes en 2021 debido al fentanilo. Su costo es bajo y su poder, enorme.



(Lea también: Las tres hipótesis detrás de la muerte del jefe del Grupo Wagner en accidente aéreo).

Originalmente concebido como un analgésico y anestésico para el dolor intenso, el fentanilo se desvía de su propósito al generar sensaciones de bienestar, llevando a su uso recreativo.



Durante el año 2021, el fentanilo tuvo un alto consumo en naciones como Estados Unidos, Alemania y España.



En este último, el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes reveló un consumo de 124,6 kilogramos de fentanilo, representando el 11,8% del consumo global.



(Siga leyendo: 'Me sentí aliviado de retirarme': Roger Federer habla de su nueva faceta en la moda).



En términos de importación, España se posicionó como el segundo mayor importador de esta sustancia, después de Alemania, con un total de 130,5 kilogramos, equivalente al 9,5% del suministro total.

Facebook Twitter Linkedin

Foto de referencia Foto: iStock

De acuerdo con información del portal 20 Minutos, a pesar del incremento en el consumo a lo largo del tiempo, los expertos opinan que España no enfrenta un escenario comparable al de Estados Unidos en este aspecto. Además, subrayan que gran parte del fentanilo utilizado en el país es prescrito por profesionales médicos, lo que significa que su origen es legal.



La información acerca de la prescripción de este fármaco en España no se encuentra disponible públicamente. Según los médicos J.A.S y García-Foncillas, se cree que la prescripción ha mantenido constante en los niveles tanto en la atención primaria como en el ámbito oncológico durante los últimos años.



(le recomendamos: En selva del Darién, hallan mujer con una pierna rota, fue abandonada por su hijo).



El doctor J. A. S. también subrayó que la prescripción requiere una autorización cada tres meses, para asegurar la continuidad de la misma. En consonancia, la psicóloga Mercedes Rodríguez explicó que la prescripción se limita a un período breve y que "no es suficiente con recibir una receta y acudir a la farmacia".



Por consiguiente, parece indicar que hasta que no surja el fentanilo de origen ilícito, es improbable que se llegue a una situación similar a la de Estados Unidos. Rodríguez concluye: "No podemos prever el futuro. En España, la administración mantiene el control y los niveles se mantienen bajos, pero no podemos bajar la guardia en ningún momento".

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO