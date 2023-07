El líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, ganador de las legislativas en España pero sin los apoyos suficientes para formar gobierno, pidió al presidente del gobierno saliente, Pedro Sánchez, una reunión la semana próxima para intentar evitar "una situación ingobernable".



"Acabo de enviar una carta al candidato del PSOE (Partido Socialista)" Pedro Sánchez "instándole a reunirnos esta misma semana", indicó Feijóo en la red social Twitter, rebautizada X. El líder del Partido Popular (PP, conservadores) dijo que hace la solicitud "una vez finalizado el recuento" de los votos "y como ganador de las elecciones del pasado" 23 de julio.

El recuento de los votos de los españoles que viven en el extranjero, que finalizó el sábado, le quitó un diputado a los socialistas y se lo otorgó al PP, y aunque los primeros siguen siendo favoritos para formar gobierno, lo tienen ahora mucho más difícil.



Tras el recuento, el PP de Alberto Núñez Feijóo pasó de 136 a 137 diputados y los socialistas de 122 a 121, ambos lejos de los 176 escaños que les darían mayoría absoluta en el Congreso.



Con los apoyos que pudiera recibir cada uno, el equilibrio de fuerzas entre los dos bloques ideológicos se igualó: 171 diputados para la izquierda y 171 para la derecha.

España no se merece una situación ingobernable y tampoco podemos permitirnos un bloqueo en un momento tan relevante para nuestra economía y nuestras instituciones, en plena Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 30, 2023

Esto significa que ahora Sánchez necesita a cualquier precio el apoyo de los siete diputados del partido Junts per Catalunya (JxCat) de Carles Puigdemont, el líder independentista refugiado en Bélgica desde el fracaso de la intentona independentista de 2017, para ser elegido por mayoría simple en una segunda votación de investidura.



Puigdemont, que en junio llegó a decir que Sánchez no repetiría en el poder "con los votos de Junts", supeditó el sábado sus votos al líder socialista a que se negocie una resolución del "conflicto como el que existe entre Cataluña y España".



Si ninguno de los dos bloques logra una mayoría para formar gobierno, el país se verá obligado a repetir elecciones, probablemente a finales de año, como ya ocurrió en 2016 y 2019.



"España no se merece una situación ingobernable y tampoco podemos permitirnos un bloqueo en un momento tan relevante para nuestra economía y nuestras instituciones, en plena Presidencia española del Consejo de la Unión Europea", señaló Feijóo en su mensaje en Twitter.



Mientras, la Junra Electoral rechazó este domingo volver a revisar los votos que emitieron los españoles en el extranjero, tal y como solicitaron los socialistas que buacaban recuperar el escaño perdido, alegando que no hay ninguna señal de "posibles irregularidades", en una resolución divulgada por el PP en Twitter

