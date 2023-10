El líder conservador Alberto Núñez Feijóo perdió este viernes la segunda y última de sus opciones para convertirse en presidente del Gobierno español, tal y como estaba previsto, ya que afrontaba su investidura sin haber conseguido los suficientes apoyos.



(Le puede interesar: Feijóo pierde primera votación para ser presidente del Gobierno en España: ¿qué viene?)



El presidente del Partido Popular (PP), la fuerza más votada en las elecciones de julio en España, no logró más síes que noes, como marca la segunda votación para ser investido presidente, alcanzando 172 votos a favor frente a 177 en contra y un voto nulo, de un total de 350 diputados.

Tras el fracaso del líder conservador, se abre la puerta a que el socialista Pedro Sánchez sea designado por el rey Felipe VI para tratar de formar un nuevo Ejecutivo y se evite así la repetición de las elecciones.

Facebook Twitter Linkedin

Pedro Sánchez, del PSOE, expresó su intención al rey de formar gobierno. Foto: AFP

Carrera contrareloj

Pedro Sánchez arranca ahora una compleja carrera contrarreloj para tratar de ser investido como presidente del gobierno por el Parlamento español, aunque para lograrlo deberá conseguir el apoyo de los independentistas catalanes, que no dejan de incrementar sus exigencias.



Como estaba previsto, el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, no logró los apoyos suficientes para ser investido presidente del gobierno, pese a haber sido el candidato más votado en las elecciones legislativas del 23 de julio, aunque sin una mayoría viable.



(Le puede interesar: ¿España tendrá nuevo presidente? Feijóo se someterá a debate de investidura este martes)



Un voto tuvo que contabilizarse como nulo, ya que un diputado que no iba a apoyar Feijóo votó por error a su favor, antes de retractarse. Con Feijóo derrotado, el presidente del gobierno saliente, Pedro Sánchez, debería recibir próximamente el encargo del rey Felipe VI para tratar de formar una mayoría antes del 27 de noviembre. En caso de no lograrlo, se convocarían automáticamente elecciones para mediados de enero.

EFE Y AFP