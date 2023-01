En las últimas horas se conocieron imágenes desgarradoras de una familia ucraniana en la ciudad de Dnipro, quienes estaban festejando el cumpleaños de su hija menor antes de sufrir un ataque con misiles rusos que destruyeron su edificio en el que murieron 40 personas.



Mykhailo Korenovsky, entrenador de boxeo y padre de la menor, se encuentra entre las víctimas fatales del ataque aéreo que se presentó el pasado sábado. Korenovsky estaba almorzando en casa y preparándose para salir a caminar con su esposa e hijas cuando el misil golpeó el edificios y mató al entrenador de boxeo.

Una grabación, compartida a través de Tik Tok, muestra a la familia celebrando el cumpleaños en una cocina amarilla. En las mismas imágenes se logra ver una foto de cómo quedó esa misma cocina después del ataque con misiles.



En el vídeo se logra ver a una niña con un vestido estampado de leopardo mientras apaga cuatro velas de un gran pastel mientras sus familiares le cantan el feliz cumpleaños y la abrazan.

En la tarde de este martes 17 de enero se realizó el sepelio del boxeador, tras ser encontrado entre los escombros en la labores de rescate adelantadas este domingo.



Según los funcionarios regionales del país europeo, 39 personas han sido rescatadas y 30 siguen desaparecidas. Al menos 75 personas resultaron heridas, incluyendo a 14 niños. Este es el ataque individual más mortífero contra un objetivo civil desde la primavera pasada.

Esposa de luchador ucraniano fallecido Foto: AFP

Las autoridades ucranianas reconocieron que tenían pocas esperanzas de encontrar a alguien más con vida. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que la operación de rescate continuará "mientras haya la más mínima posibilidad de salvar vidas".



El presidente ucraniano, además, condenó el ataque y a quienes guardan silencio con estos actos. "El mal es muy sensible a la cobardía. El mal siempre recuerda a aquellos que le temen y tratan de negociar con él, y cuando venga por ti, no habrá nadie para protegerte”, agregó.



Por su parte, el ruso Dmitry Peskov mencionó que el ejército ruso no apunta a edificios residenciales y sugirió que el edificio Dnipro fue alcanzado como resultado de acciones de defensa aérea. Se trataba de un misil ruso de barco a barco, Ucrania no lo pudo derribar.



REDACCIÓN EL TIEMPO