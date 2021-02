Falleció Tom Moore, héroe británico de la Segunda Guerra Mundial

El capitán Tom Moore, exveterano de guerra que a sus 100 años se convirtió en héroe del primer confinamiento en Inglaterra al recaudar más de 30 millones de libras (40 millones de dólares) para el servicio de salud público, murió de covid-19, según informó el martes su familia.



Una fotografía de este hombre centenario con su chaqueta cubierta de medallas, publicada en su cuenta Twitter oficial, junto a la mención "Captain Sir Tom Moore 1920-2021", sirvió para anunciar el fallecimiento tras saberse hace unos días que había contraído la enfermedad.

Nota: EL TIEMPO reproduce (a propósito del fallecimiento de Tom Moore) la historia de cómo el exveterano recaudó más de 30 millones de libras, publicada originalmente en abril de 2020.

¿Cómo Tom Moore reucaudó 30 millones de libras?

Con la figura encorvada, dando pequeños pasos ayudado de una andadera, el capitán Tom Moore se convirtió en el héroe y símbolo de la solidaridad británica en tiempos del coronavirus en el Reino Unido, que se encuentra ante la peor crisis sanitaria y económica de su historia reciente.



Moore cumplió en abril pasado 100 años de edad. Para ese entonces era uno de los pocos veteranos de la Segunda Guerra Mundial aún con vida. Pero más allá de la proeza de sobrevivir la guerra, un cáncer de piel y una fractura de cadera, logró lo que para muchos sería impensable.



A punta de dar vueltas por el patio de la casa, en solo tres semanas, recaudó la astronómica suma de 33 millones de libras esterlinas para el Servicio Nacional de Salud (NHS), por sus siglas en inglés) de su país y, de paso, entrar en el libro mundial de récords Guinness.



Su gesta la consiguió en momentos en que el Reino Unido se encuentraba en una estricta cuarentena impuesta por el virus de la covid-19, mientras el país está a las puertas de la peor crisis económica de su historia reciente.



Nacido el 30 de abril de 1920, al ‘capitán Tom’, como lo reconoce todo el mundo, le tocó vivir la época dorada del charlestón, estudió ingeniería civil, pero también le tocó enrolarse en el ejército al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Peleó en la India y Myanmar, entonces conocida como Birmania.



Terminada la guerra pasó a instructor en la Escuela de Vehículos Blindados de Combate. Al retirarse del ejercito, consiguió trabajo como gerente en una empresa fabricante de concreto de donde se pensionó. Era aficionado a las motocicletas y llegó a competir en varias carreras y consiguiendo varios trofeos.



Mural en homenaje a Tom Moore. Foto: AFP

Desde el patio de su casa

Hasta el pasado 6 de abril, su rutina diaria empezaba escuchando las noticias de la radio a las 7 de la mañana, con una tasa de té y una tostada, untada de mermelada de naranja.



Pero lo que escuchó ese día no le gustó: médicos y enfermeras, que atienden a los afectados por coronavirus, no tenía material de protección, como guantes y mascarillas, para atender a los pacientes.



“Papá me dijo que quería hacer algo para ayudar”, contó a EL TIEMPO su hija Hanna, de 50 años, con quien vive desde en el 2006, luego de la muerte de su esposa Pamela, en el campestre y tranquilo pueblo de Marston, en el condado de Belfordshire, ubicado a cien kilómetros al norte de Londres.



Entre divertida e incrédula, la hija escuchó la idea del capitán Tom: “Quiero recoger dinero. Voy a caminar cien tramos del patio (que tiene 25 metros de largo) antes de cumplir mis 100 años”. La fecha límite sería el día de su cumpleaños, el jueves el 30 de abril.



A sabiendas de que, cuando a su “voluntarioso” padre se le mete una idea en la cabeza, es imposible llevarle la contraria, Hanna aceptó la tarea de organizar una página en internet para hacer oficial la campaña de recaudación.



Mientras, Tom ya había desempolvado su viejo uniforme de gala de la Fuerza Aérea Británica, el mismo que llevó con orgullo entre los años 1940 y 1945, además de las condecoraciones, que usaba solo en los eventos anuales de conmemoración del fin de la guerra.



Y sin más, empezó su circuito de caminatas. Entre idas y venidas, solo la primera semana ya había superado su meta de 1.000 libras, cosa que llamó la atención de la prensa local.



“Hasta ese día, mi vida era insignificante, solo esperaba llegar a mi cumpleaños número 100”, reconoció el propio Tom, quien estaba acostumbrado a realizar pequeños recorridos para ejercitarse un poco, como parte de un plan de fisioterapia para recuperarse de una fractura de cadera.



Con su carismática sonrisa y escasa cabellera canosa, fue ganando seguidores y, a punta de dar vueltas por el patio de la casa, para el día de su cumpleaños ya había conseguido la astronómica suma de 33 millones de libras esterlinas y entraba en el libro mundial de récords Guinness.



El Reino Unido es el país con más decesos por covid-19 en Europa. Foto: EFE

Invitado por la organización de caridad que respaldaba, Moore también se atrevió a cantar una versión de la canción "You'll Never Walk Alone", popular en los 1945. La pieza musical se convirtió inmediatamente en el himno de la lucha contra el coronavirus, y logró ubicarse al tope de las listas del Reino Unido y, de paso, convirtió a Tom en la persona más vieja en lograr el número uno del país.



Su centésimo cumpleaños estuvo marcado de varias maneras, incluido un despegue aéreo por la Fuerza Aérea Real (Royal Air Force), además de recibir más de 150 mil tarjetas de felicitación, entre ellas una firmada por la Reina Isabel II y recibir el ascenso como Coronel honorario de las fuerzas armadas británicas.



Entre otros, reconocimientos, el servicio nacional de correos, el Royal Mail, emitió un sello especial conmemorando la hazaña de Moore y colocó un buzón especial de correo en su honor, cerca de su residencia.



"La gente sigue diciendo que lo que he hecho es notable, sin embargo, es realmente lo que han hecho por mí lo que es notable", comentó el ahora coronel, quien pide que "por favor, recuerde siempre, mañana será un buen día".



MARÍA VICTORIA CRISTANCHO

PARA EL TIEMPO

LONDRES