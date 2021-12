Johann Biacsics, de 65 años, uno de los líderes del movimiento antivacunas en Austria, murió días atrás en Wiener Neustadt, cerca de Viena.

Biacsics se había enfermado de covid-19 y, según la prensa local, se intentó curar con enemas a base de dióxido de cloro, principio activo de la lavandina.



Este tratamiento “alternativo” está difundido entre los antivacunas y fue sugerido por el entonces presidente estadounidense Donald Trump como remedio para curarse.



(Leer más: Descubren el posible detonante de trombos tras la vacuna AstraZeneca).

Facebook Twitter Linkedin

El hombre austriaco habría rechazado en múltiples ocasiones que se le administrara la vacuna. Foto: iStock

El hombre austriaco habría rechazado en múltiples ocasiones que se le administrara la vacuna en contra del covid-19 y, tiempo después, dio positivo para el virus luego de realizarse el hisopado tras presentar dificultades respiratorias.



Biacsics creyó que podría superar la enfermedad en su casa, por lo que se opuso a la hospitalización y prefirió tratarse con enemas de dióxido de cloro.



Sin embargo, poco tiempo después, el 10 de noviembre, el líder antivacuna perdió la vida a causa del virus, aunque la noticia sobre su deceso no se supo hasta hace unos días cuando su hijo anunció en redes sociales que quería demandar a algunos medios de comunicación por cuestionar los remedios alternativos de su padre.

(Siga leyendo: Grecia multará con 100 euros al mes a mayores de 60 años que no se vacunen).



Ahora, la familia del difunto insiste y escribe en las redes sociales que la muerte “oficialmente entrará en las estadísticas de las víctimas covid, pero nosotros sabemos la verdad”.



No es el primer caso de decesos por curas equivocadas contra el covid en Austria. Pocas semanas atrás, dos miembros de una familia fallecieron por haber tomado un vermicida para caballos.



También murió por covid, no obstante no por curas ‘alternativas’, el cantante folk austríaco Ludwig Lucky Ladstaetter.



Los primeros días de noviembre se había reunido con el líder de ultraderecha y antivacuna convencido Herbert Kicki, que poco después, a su vez, resultó positivo.

Más noticias:

LeBron James dio positivo para covid-19 y será baja para los Lakers

Colombia empieza a exigir carné de vacunación a menores entre 12 y 17 años

Investigan caso de joven que cayó al vacío en el estadio Metropolitano

Le explicamos cómo prevenir la hipertensión arterial

El hospital en Afganistán donde los niños mueren de desnutrición

Tendencias EL TIEMPO​*Con información de La Nación (GDA - Argentina)