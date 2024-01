Fallece José Antonio Llorente, fundador y presidente ejecutivo de LLYC

El presidente de la agencia global de comunicaciones LLYC, José Antonio Llorente, murió el pasado 31 de diciembre, en España, a los 63 años. La triste noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la compañía, sorprendiendo a colaborados, clientes y amigos.

"Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de José Antonio Llorente, socio fundador y Presidente Ejecutivo de LLYC. Nos sumamos al dolor de su esposa, Irene Rodríguez, su hija, Mara, y al de su madre y sus hermanos, y les hacemos llegar todo nuestro cariño", señaló la cuenta oficial de la compañía a través de Twitter.



El español era un magnate distinguido dentro de las comunicaciones por su larga trayectoria en el periodismo y los asuntos públicos, pues desde allí logró consolidar una de las consultoras más importantes, tanto en Madrid como en otras regiones del mundo, entre ellas Colombia.



De hecho, la firma aseguró que este “En poco tiempo, su impulso y su dedicación situó a LLORENTE & CUENCA como líder de la consultoría de comunicación, marketing y asuntos públicos en España, Portugal y América Latina”.

Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de José Antonio Llorente, socio fundador y Presidente Ejecutivo de LLYC. Nos sumamos al dolor de su esposa, Irene Rodríguez, su hija, Mara, y al de su madre y sus hermanos y les hacemos llegar todo nuestro cariño. DEP @jallorente pic.twitter.com/zG51Aa8BWB — LLYC (@LLYC_Global) January 1, 2024

A finales de 2022, el comunicador fue diagnosticado con un cáncer del que se desconoce si afectó de manera directa la causa de su muerte, pues aún no se sabe si padeció de alguna afección adicional que interfirió con su delicado estado de salud los días previos a finalizar el 2023.



De acuerdo con el diario 'Expansión', a pesar de su enfermedad y comenzar un tratamiento para tratar el sarcoma, Llorente trató de estar al pendiente del liderazgo de la consultora, aunque con períodos de baja médica, en tanto sus colaboradores y lo apoyaban.



"Mi principal prioridad es centrarme en mi tratamiento y curarme. Estoy al corriente de todo lo que va sucediendo en la compañía y sigo asumiendo mis labores más relevantes como presidente, pero inevitablemente mi estado de salud no me permite estar en primera línea de manera constante", expresó el comunicador en exclusiva para le medio cita a mediados de noviembre.



El periodista también es recordado por la publicación de su libro 'El octavo sentido', un ensayo sobre la relevancia de la comunicación en la sociedad actual, donde revela cómo ha cambiado la percepción de las empresas frente a esta área.



El sector ejecutivo y empresarial de las comunicaciones lamenta la partida del también columnista y apasionado de la literatura, al despedirse del año 2023 y dejar con una gran ausencia a su familia, sus amigos, sus colaboradores y a la industria de la información.

José Antonio Llorente se ha ido dejando huella en los que hemos tenido la suerte de ser sus amigos, el privilegio de aprender con él y en todo un sector del que fue pionero.

Volveremos a vernos algún día y disfrutaremos nuevos veranos juntos con Irene.

Gracias siempre por tanto❤️ pic.twitter.com/8B0adxHLwX — Nacho Corredor (@nachocorredor) January 1, 2024



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

