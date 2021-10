No aparecen los perros que rescatarían con drones de la lava del volcán

El rescate de los cuatro perros de raza podenco atrapados en la isla La Palma tras la erupción del Volcán Cumbre Vieja no tuvo buenas noticias este miércoles.



Aerocamaras, la empresa de drones de carga que se encargaría de sacar a los perros de la isla, dio a conocer que los animales desaparecieron de la zona en la que permanecían desde principios del mes de octubre y no han podido ser hallados en medio de las labores de rescate.

Los cuatro perros permanecían atrapados en estanques vacíos rodeados de capas de ceniza del volcán Cumbre Vieja. Desde principios del mes de octubre se encontraban en la zona alta de Todoque y fueron detectados gracias a las imágenes de los drones que monitorean el lugar.



Debido a que es imposible rescatarlos por tierra o aire, pues la ceniza y los gases del volcán impiden un sobrevuelo en helicóptero, los caninos estaban siendo alimentados por drones que les llevaban agua y comida especial para permitirles sobrevivir.



Algunas empresas de drones de carga se han ofrecido a rescatar a los perros atrapados. Foto: Captura de pantalla Facebook Seguridad y Emergencias - Cabildo La Palma

Luego de varias semanas de estudios, la empresa Aerocamaras fue autorizada para extraer a los animales con drones de carga de logística marina modificados. Una red con un cebo permitiría extraerlos de allí.



Sin embargo, en medio de los vuelos de reconocimiento de la zona realizados este miércoles, la empresa anunció que los animales no aparecen.



La empresa Volcanic Life, que se estaba encargando de la alimentación de los perros vía dron, también confirmó que no ubican a los caninos desde el día lunes.



Según Jaime Pereira, CEO de Aerocamaras, este miércoles llegaron a la zona con sus drones, cámaras térmicas y un altavoz que simula algunos sonidos que podrían llamar la atención de los animales.



Pero a pesar de los esfuerzos, no lograron detectar en dónde se encuentran los podencos en la actualidad.



“Hace mucho calor y no es un buen momento para las cámaras térmicas. Solo hemos visto dos conejos refugiados debajo de los matorrales. Hemos inspeccionado toda la zona pero pueden estar en cualquier sitio”, dijo Pereira.



Según el hombre, es posible que los cuatro perros estén escondidos en una zona cercana debido a las altas temperaturas que se registran en la isla de La Palma a causa de la erupción del volcán.



“Pueden estar escondidos en cualquier lugar porque hace mucho calor allá arriba. Es una zona donde hay muchísima ceniza”, explicó.



“En horario de mucho sol, por lógica, los animales no se quedan expuestos, sino que tienden a refugiarse hasta que baje la temperatura que ya de por sí es alta”, aclaró también Leales.org, asociación defensora de animales que ha estado liderando el rescate de los perros.



Ahora, la empresa procederá a pedir los permisos para continuar con los sobrevuelos con dron hasta dar con el paradero de los perros.



“Vamos a seguir con los altavoces. Estamos buscando huellas, estamos recogiendo todo el material y en cuanto haya una novedad estamos preparados para todo. Seguiremos barriendo la zona hasta que los encontremos y los podamos sacar”, afirmó.



El sobrevuelo con drones y cámaras de aumento se reanudará este jueves hasta que se logre dar con los caninos.



Sin embargo, los rescatistas han reiterado que la operación será difícil y riesgosa pues no se sabe la reacción que tendrán los animales a los drones que los sacarán del lugar.



“La experiencia de traernos un animal vivo ni la tenemos nosotros ni la tiene nadie. El éxito de la operación dependerá de la respuesta de los canes al dron. La reacción del perro puede ser tirarse, moverse, saltar, y por eso tenemos que estar muy atentos", afirmó el director de la empresa que hará el rescate.



"Obviamente hay todo tipo de riesgos, pero aquí se trata de que, o les sacamos, o probablemente en unos días, o unas semanas, no estén”, agregó.

