Falcao y nueve colombianos más fueron premiados en España

Futbolistas, cocineros, artistas, empresarios y músicos figuran entre los diez colombianos premiados por la Embajada de Colombia en España que todos los años destaca a quienes dejan el nombre del país en alto.



“Somos más de 500 mil compatriotas que trabajamos en España y, aunque hoy destacamos a un grupo pequeño, la realidad es que son representativos de todos los colombianos”, dijo el embajador Luis Guillermo Plata.



Los futbolistas Ramadel Falcao y Leicy Santos, el pintor Duván López, el horticultor Andrés Daroca, las empresarias Almudena y Ana Espinosa y la periodista Claudia Gurisatti fueron algunos de los premiados.



El acto, que tuvo lugar en la sede de la Embajada en Madrid en la noche del jueves, reunió a representantes de la comunidad colombiana en España y a amigos del país.



La Embajada de Colombia en España destacó la labor de varios nacionales en el exterior. Foto: Juanita Samper Ospina / EL TIEMPO

Falcao, que no pudo estar presente, envió un video donde asegura que siente “orgullo y alegría que poder representar a mi país en los diferentes lugares donde he estado y dejar el nombre de Colombia muy en alto”. Se mostró de acuerdo Leicy Santos, que desde 2019 juega en el Atlético de Madrid, para quien este premio “es bastante valioso”.



Del mundo de los fogones fueron reconocidos Michel Guzmán Durango, chef y propietario de Milo en Palma de Mallorca, y Edwin Rodríguez, dueño de Quimbaya, el primer restaurante de cocina colombiana de autor en España. “Tomamos el recetario tradicional colombiano, lo reinterpretamos y lo ponemos a la vanguardia”, explicó

Rodríguez en la gala.



“Es la cocina de toda la vida, vista con los ojos de hoy y puesta de manera que llevamos a los comensales por un viaje de recuerdos y descubrimientos que saben a Colombia”, añadió.



En las artes, puso la nota Patricia Caicedo, soprano y musicóloga que lleva 24 años en España, donde fundó y dirige el Barcelona Festival of Song.



También se destacó Duván López, pintor, escultor y poeta, que vive desde hace 23 años en España y que dice haber nacido con un pincel bajo el brazo. “Para cualquier ser humano encontrar que los demás reconocen su labor es muy importante”, afirmó y recordó a sus muertos, a sus amigos y a su agente.



Luis Guillermo Plata, embajador de Colombia en España. Foto: Archivo particular

El diseñador de moda Felipe Duque se emocionó al recibir el galardón. Trabajó como bordador en Colombia, donde además colaboró con el preparador de reinas Javier Murillo, y vive en España desde hace once años. En sus prendas incluye elementos de su tierra natal, como el café o el sombrero aguadeño.



Como complementos de moda, los productos de Guanábana Handmade estuvieron presentes con las fundadoras de la empresa, las hermanas colombo-españolas Almudena y Ana Espinosa. La firma de bolsos y accesorios da trabajo a 1500 mujeres de la Guajira y exporta a 34 países. Almudena, que se emocionó recordando a su familia y trabajadores, agradeció a todos los que hicieron posible que su compañía pasara “de ser un milagro a una empresa”.



También en el mundo de las empresas fue premiado Joseph Oughourlian, fundador del fondo Amber Capital y accionista mayoritario del Grupo Prisa y del club de fútbol Millonarios. Aseguró que el galardón “para mí es un gran honor” y que siempre se ha sentido colombiano.



Por otra parte, Claudia Gurisatti, vicepresidenta general de los medios de comunicación del grupo Ardila Lule y radicada ahora en España, también formó parte del grupo

de premiados por su trabajo periodístico.



Gurisatti destacó el talento de las personas que la rodean, algunas de las cuales está conociendo y resaltó el valor de “aquellos que ponen en riesgo su vida cada día para ejercer el periodismo en mi país y en América Latina”. “Hay que defender la libertad de prensa, porque si perdemos las libertades luego será muy difícil recuperarlas”, dijo.



Andrés Daroca vive en España desde los once años, edad que tenía cuando su madre dejó su trabajo de peluquera y viajó a buscar otro porvenir. Su padre adoptivo, español, era agricultor. Ello afianzó su cariño por la tierra. Daroca es ingeniero agrónomo y tiene una explotación agrícola.



Oscar Chamat llegó a España hace veinte años con una mochila y una bicicleta que todavía conserva. Este ingeniero civil aseguró que tiene “una constante intención de acompañar a las personas que diseñan las ciudades en Colombia para que hablen entre iguales con cualquier ciudad del mundo”.



Y si alguien no solo deja en alto el nombre de Colombia con su desarrollo profesional sino también con campañas dedicadas al país es Natalia Bayona, que ha trabajado con ProColombia y en la actualidad lo hace en la Organización Mundial del Turismo (OMT), donde impulsa a los emprendedores del sector.



Los premios 10 colombianos nacieron en 2015 y todos los años premian a los compatriotas que se destacan en sus labores. “Hay mucha gente aquí que hace cosas magníficas”, dijo el embajador Plata. “El objetivo es visibilizarlos”. Ahora se asoman desde esa vitrina para dar la cara por Colombia gracias a su talento y dedicación.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

MADRID

