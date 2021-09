El extraño pez con cuerpo de tiburón y cabeza de cerdo encontrado en Italia

Un extraño pez, que habita en las profundidades del mar, fue encontrado muerto en la costa de la Isla de Elba, en Italia.



Según la información de la página oficial de la Isla, el animal era un ejemplar de Oxynotus Centrina comúnmente llamado ‘Pez Cerdo’ o ‘Tiburón Cerdo’.



(Además: Trágicas muertes de Steve Irwin y otros expertos por ataques de animales).

El animal marino, que es una especie inofensiva, vive entre 100 a 700 metros de profundidad, aseguran.



La apariencia del pez sorprende, ya que parece tener el cuerpo de un tiburón pequeño, pero con una nariz grande y aplastada, similar a la de un cerdo. También se gana su nombre por los sonidos que emite, similares a las de un porcino.



El dorso prominente, el torso grueso y la nariz aplanada son otras de las características del pez, que suele alimentarse de crustáceos. En cuanto al tamaño, según el portal ‘nauticalnewstoday’, suele medir un metro, aunque se han hallado ejemplares de metro y medio.



“Tienen un color gris oscuro o pardo con manchas oscuras, para favorecer su camuflaje entre la poca luz que llega en esas profundidades”, aseguran.



Además, el portal especializado ‘fishbase.se’, explica que este animal puede encontrarse en las aguas del Atlántico Oriental, el mar Mediterráneo, o al norte de Cornualles, en Inglaterra, y hasta en el sur, en Sudáfrica.



(Le puede interesar: Judicializan a hombre que envenenó a un perro en Medellín).

Los pobladores creían que se trataba de un ‘monstruo marino’.



Según la información dada, el cuerpo fue trasladado al muelle de la ciudad de Portoferraio, donde explicaron que no se trataba de un ‘monstruo’, sino de una especie de Oxynotus.



Contrario a lo que creían algunos internautas, el animal no había sido cazado ni asesinado, sino que fue encontrado ya sin vida en las aguas del archipiélago toscano.



(Siga leyendo: Los primates prehistóricos eran golosos y tenían caries).



Esta es una especie considerada “vulnerable” por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por lo que es significativo encontrar al ejemplar muerto.



La carne de este pez no es muy apetecida, pero se pone en riesgo por la pesca de arrastre: queda atrapado en las redes por accidente.

Más noticias

¿Cuáles son las razas de perros más desobedientes?

Mujer murió y en su casa hallaron 2 perros y 50 gatos abandonados

Tendencias EL TIEMPO