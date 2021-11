Español con enfermedad de Martha Sepúlveda recibió eutanasia

Javier Serrano, enfermo de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), con 58 años, llevaba toda su vida luchando contra la enfermedad y mucho tiempo por una muerte digna. En la mañana de este miércoles pudo por fin poner fin a sus padecimientos, dejó de sufrir y falleció en su casa tras recibir la eutanasia.



(No deje de leer: Juez le ordenó a IPS practicar la eutanasia de Martha Sepúlveda)



"Quiero irme y me voy feliz", dijo unas horas antes de su partida en una entrevista concedida a la cadena SER de España.



(Además lea: Cancelan eutanasia de Martha Sepúlveda, quien iba a morir este domingo)

De paso, se convirtió en la primera persona en Madrid a quien se le aplicó la eutanasia, un derecho reconocido en la legislación local desde junio pasado.



“Físicamente, me encuentro muy mal, muy dolorido. De una semana a hoy ya no puedo ni inclinarme hacia delante. Cada día pierdo más facultades. De ánimo estoy bien. Me encuentro bien... Tengo muchas contradicciones porque estoy contento, porque sé que me voy mañana (miércoles), y triste a la vez por la gente que me quiere”, confesó en la entrevista efectuada en la víspera al medio español.



(Le puede interesar: 'Hay que seguir luchando': el mensaje de Martha Sepúlveda por la eutanasia)



El paciente fue notificado de la decisión el martes en la mañana por la neuróloga del hospital 12 de Octubre. Un comité evaluó el caso y finalmente aprobó la eutanasia.

Me preguntaron que cuándo quería que se hiciera y, directamente, les dije: mañana. No quise esperar más, no puedo aguantar más. Los dolores son bestiales, cada día que pasa son peores... FACEBOOK

TWITTER

“Me preguntaron que cuándo quería que se hiciera y, directamente, les dije: mañana. No quise esperar más, no puedo aguantar más. Los dolores son bestiales, cada día que pasa son peores y ya no los aguanto ni con morfina. O sea que mañana, día 3, vendrán la doctora consultora, la neuróloga y dos enfermeras del hospital. Será aquí, en mi casa. Creo que son cuatro inyecciones... Pero, bueno, que me hagan lo que me tengan que hacer”, reconoció con franqueza absoluta.



"No tengo miedo, si por mí hubiera sido, me lo hubiera hecho hace tres meses. Soy creyente, aunque no voy a misa, creo en Dios, pero en el Dios Padre que no quiere que su hijo sufra. Sé que no voy a hacer nada malo", destacó.



(También lea: Iglesia católica pide a Martha Sepúlveda reflexionar sobre la eutanasia)



En su último día de vida, Javier estuvo acompañado por su hermana, su hijo y su cuñado. “Desayunaremos porras con chocolate”. Aprovechó sus últimos momentos para despedirse de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo: "Les llamo para decirles que ha llegado el día. Lo estaba deseando", concluyó.



Serrano había solicitado la eutanasia en junio y este miércoles, tras "cuatro inyecciones", puso fin al sufrimiento.

Similar al caso de Martha Sepúlveda

Este caso se asemeja al de la colombiana Martha Sepúlveda, quien después de que la IPS Incodol canceló su eutanasia programada para el pasado 10 de octubre, recibió la noticia de que un juez ordenó que dicho procedimiento debe practicársele.



(Le recomendamos leer: Corte publica fallo que amplió la eutanasia a pacientes no terminales)



Un Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad había concluido el 8 de octubre que Martha había presentado una mejoría tras haber visto una entrevista de la paciente en televisión.

Facebook Twitter Linkedin

Martha Sepúlveda busca que le devuelvan el derecho a la eutanasia. Foto: tomada del Twitter de Federico Redondo

Sin embargo, tras la cancelación del procedimiento, que fue duramente cuestionado por la familia, se emprendieron acciones legales y hace unos días un juez les dio la razón por una tutela que interpusieron.



"El juez reconoció que la IPS Incodol vulneró los derechos fundamentales a morir dignamente, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana de Martha Sepúlveda. También reconoció que, como lo dicta el acta del 6 de agosto de 2021, Martha Sepúlveda sí cumple con los requisitos establecidos por las normas vigentes para acceder a la eutanasia legal en el marco del Sistema de Salud colombiano. A nadie se le puede exigir tener una enfermedad terminal para poder acceder a la eutanasia en Colombia", informó en un comunicado DescLAB, que asesora a Sepúlveda, quien tiene 51 años y padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).





(También lea: Eutanasia en personas sin inminencia de muerte revive el debate)



ELTIEMPO.COM