Países que han legalizado la eutanasia y el suicidio asistido

España aprobó este jueves la ley de la eutanasia, que entrará en vigor dentro de tres meses. El primer país que legalizó la eutanasia y el suicidio asistido fue Holanda, en 2002. A partir de los 12 años, una persona debe tener un “sufrimiento inaguantable sin perspectiva de mejora” para poder solicitar asistencia para morir.



La corta lista de los otros países europeos que legalizaron la eutanasia está conformada por Bélgica, en donde no se distingue entre los dos términos; Luxemburgo, donde solo se permite para mayores de 18 años con enfermedades incurables y Suiza, que contempla la eutanasia como delito, pero no el auxilio al suicidio.



Fuera de Europa, uno de los casos más recientes en legalizarla fue Nueva Zelanda, que de hecho aprobó el año pasado, a finales de octubre, esta medida.



Canadá y Estados Unidos también contemplan leyes para ayudar a morir a personas en estado terminal. Los canadienses deben ser mayores de edad "conscientes y competentes", mientras que en Estados Unidos solo aplica para 10 de los 52 estados.



El único país latinoamericano en esta lista es Colombia, que reconoce como fundamental el derecho a morir. Sin embargo, pese a los pedidos de la Corte Constitucional, el Congreso no ha legislado sobre este asunto.



Las primeras cuatro eutanasias legales del mundo se realizaron en El Territorio del Norte, una región de Australia de poco más de 200.000 habitantes que aprobó en 1995 una ley pionera en el tema; sin embargo, fue anulada al año siguiente.



Los países en los que la eutanasia es legal son:



- Bélgica

- Países Bajos

- Luxemburgo

- Canadá

- Colombia (el Congreso aún no ha legislado)

- Nueva Zelanda

- España (aprobado este miércoles)



Países donde no está completamente legalizada la eutanasia:



- Estados Unidos (lo permite en 10 estados)

- Suiza (contempla la eutanasia como delito, pero no el suicidio asistido)

- Alemania (es legal el suicidio asistido)



