La economía de la Unión Europea (UE) tendrá en el año 2023 un crecimiento levemente mejor de lo esperado y una inflación en moderación, escapando por poco a un cuadro recesivo, anunció este lunes la Comisión Europea.



En su informe con las proyecciones para el desempeño económico del bloque, la Comisión (brazo ejecutivo de la UE) revisó levemente al alza su proyección para el desempeño económico de la eurozona este año, a 0,9 %.

Esto representa una mejora de 0,6 punto porcentual con relación a su anterior informe.



Para el conjunto de la UE, incluyendo a los países que no utilizan la moneda común, la Comisión proyectó un crecimiento de 0,8 %, mejorando de esa forma en 0,5 punto porcentual la expectativa anunciada en su anterior informe.



"A pesar de golpes adversos excepcionales" la economía europea "deberá escapar por poco de la recesión técnica que se había anticipado para este inicio de año", apuntó la Comisión en una nota.



(Puede leer: EE. UU.: extranjeros despedidos luchan para no perder su visa)



En particular, Bruselas subraya como uno de los principales factores positivos la caída de los precios energéticos hasta "niveles incluso inferiores a los de antes de la guerra" gracias a la "continua diversificación de las fuentes de suministro" y la "fuerte disminución" del consumo.



También destacan la solidez del mercado laboral con una tasa de desempleo que se mantenía a finales del pasado año en el mínimo histórico del 6,1 % tras cerrar 2022 con una expansión del PIB del 3,5 % tanto en la zona euro como en el bloque en su conjunto.

Facebook Twitter Linkedin

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el Foro Económico Mundial. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

Simultáneamente, la Comisión rebajó a 5,6 % su proyección de inflación en la eurozona para 2023 y consideró que el tope máximo de la tendencia ya fue superado, por la desaceleración registrada en los precios de la energía.



La trayectoria de la inflación (que alcanzó un máximo de 10,6 % en octubre pasado) en la zona del euro suma ya tres meses de leves bajas consecutivas, y esa tendencia "sugiere que el tope ya quedó atrás", apuntó la institución en un comunicado.



"La economía de la UE inició el 2023 en una situación más saludable de lo esperado", destacó el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, al presentar el informe.



El escenario "sugiere que la economía de la UE deberá escapar por poco de la recesión técnica que se proyectó en el otoño", agregó el alto funcionario.



(Además: Estas son las profesiones con las que puede obtener una visa en Australia)

Vientos en contra

Irlanda liderará el crecimiento económico de este año, con una expansión del 4,9 %, seguido de Malta (3,1 %), Rumanía (2,5 %), Luxemburgo (1,7 %), Chipre (1,6 %), Eslovaquia (1,5 %), España y Bulgaria (1,4 %), Grecia y Croacia (1,2 %), Portugal y Eslovenia (1 %) y Países Bajos (0,9 %).



Italia y Bélgica tendrán un crecimiento en línea con la media comunitaria del 0,8 %, mientras que Hungría (0,6 %), Austria (0,5 %), Polonia (0,4 %), Lituania (0,3 %), Alemania y Finlandia (0,2 %) y Estonia, Letonia, República Checa y Dinamarca (0,1 %).



Suecia será el único país del club comunitario que cerrará este año con una contracción, del 0,8 %.

Facebook Twitter Linkedin

Irlanda liderará el crecimiento económico de este año, con una expansión del 4,9 %. Foto: iStock

Hace dos semanas, la agencia europea de estadísticas Eurostat, había puesto de manifiesto que la UE alejaba levemente la perspectiva de una recesión que a fines de 2022 parecía inminente.



No obstante, la Comisión apuntó que "los vientos en contra continúan fuertes".



De acuerdo con Gentiloni, "los europeos aún tienen por delante un período difícil" en que el crecimiento podrá desacelerarse, mientras que la inflación cederá su presión solamente en forma gradual.

Consumidores siguen enfrentando altos costos de energía y la inflación subyacente FACEBOOK

TWITTER

"Por ello debemos mostrar la misma ambición que en los últimos tres años para enfrentar los desafíos que enfrentamos ahora con respuestas comunes", apuntó.



En su informe, la Comisión señaló que empresas y consumidores "siguen enfrentando altos costos de energía y la inflación subyacente (...) aún experimentó alza en enero, en un cuadro que erosiona la capacidad de compra de los hogares.



(Siga leyendo: Ocho cifras claves del mundo para anticipar el 2023)



Además, apuntó la Comisión, mientras persistan las presiones inflacionarias, el ajuste monetario deberá continuar, lastrando de esa forma la actividad empresarial y las inversiones".

Los efectos de ese ajuste monetario "se están haciendo visibles", apuntó Gentiloni.



Los "costos de financiación para hogares y corporaciones han subido bruscamente a lo largo de 2022, mientras que el crecimiento de los préstamos bancarios ha iniciado un fuerte desaceleración", apuntó Gentiloni.

AFP y EFE