Europarlamento defiende pedir el fin de las ayudas a las energías fósiles en la COP28

El Europarlamento pide el fin de las ayudas a los combustibles fósiles “tan pronto como sea posible y en 2025 como tarde” y que los objetivos de triplicar la capacidad renovable y duplicar la eficiencia energética para 2030 formen parte de la posición europea en la COP28.



(Puede leer: Ucrania recibe nuevos apoyos en el décimo aniversario de la Revolución del Maidán)

Con 462 votos a favor, 134 en contra y 30 abstenciones, los eurodiputados han adoptado en sesión plenaria la resolución sobre la COP28, la cumbre del clima de la ONU que tendrá lugar en Dubái y en la que los países están llamados a responder a la brecha entre los compromisos y la reducción de emisiones necesaria para contener el calentamiento.



En la resolución, la Eurocámara defiende una "eliminación gradual tangible" de los combustibles fósiles y no una “reducción”, como plantean otros bloques negociadores de las cumbres del clima y como quedó plasmado en el texto acordado en la COP27 de Sharm el Sheij (Egipto), en noviembre de 2022.



Asimismo, insta a paralizar todas las nuevas inversiones en la extracción de combustibles fósiles a fin de cumplir el objetivo del Acuerdo de París de evitar que el aumento de la temperatura media del planeta supere el grado y medio respecto a los niveles de la era preindustrial.



“Estados Unidos y China no están asumiendo realmente el papel protagonista. También debemos tender puentes hacia el Sur Global y asumir toda la responsabilidad por las emisiones históricas y abordar los problemas de pérdidas y daños”, ha declarado a EFE el eurodiputado de Los Verdes, Pär Holmgren.



(Le recomendamos: El regreso de David Cameron a la política británica, la jugada arriesgada de Sunak)



Holmgren ha insistido en que los combustibles fósiles deben quedar atrás definitivamente, y no solo reducirse, y ha celebrado que la posición del Parlamento Europeo sea "ambiciosa" al demandar un refuerzo de los compromisos climáticos y un incremento de la financiación climática hacia los países en desarrollo.



Por su parte, el jefe de la delegación del Parlamento Europeo en la COP28, el popular Peter Liese, ha señalado que la UE financia "mucho más" de lo que le corresponde "per capita" y, así, el problema no está en la UE, pero "tenemos que unirnos a los países menos desarrollados y a los pequeños Estados insulares para presionar a los que no han estado a la altura de su responsabilidad", ha apostillado.



El eurodiputado ha subrayado la diferencia entre estos países en desarrollo, más vulnerables a la crisis climática, y los países industrializados como China o Arabia Saudí, para aseverar que "el foco" debería estar en los primeros.



Asimismo, ha valorado que el Parlamento haya elevado la ambición de los objetivos climáticos de la UE, que ha pasado del 55 % de reducción de emisiones de gases invernadero en 2030 al 57 %, aunque ha lamentado que eso no significa que "ese sea el compromiso determinado a nivel nacional de la UE".



(No deje de leer: Detenidos tres presuntos implicados en el tiroteo al político español Vidal-Quadras)



"Pero somos una de las partes del mundo que no solo tiene un objetivo ambicioso, sino también cuenta con un plan para alcanzarlo", ha agregado, "y ese debería ser nuestro mensaje, que es posible, que ya tenemos la legislación, y que nos sigan".

Facebook Twitter Linkedin

Los ministros del Medio Ambiente de América Latina y el Caribe alcanzaron en Panamá un consenso para llevar una propuesta común sobre seis temas a la conferencia COP28. Foto: Ministerio de Ambiente

El texto también incide en la restauración y la protección de la biodiversidad y pide una reducción "significativa" del impacto climático y las emisiones de metano de sectores como la aviación, la agricultura, la defensa y el transporte marítimo.



Desde la Red de Acción Climática (CAN) en Europa, una agrupación de 180 organizaciones ecologistas, han celebrado la resolución, sobre todo en la llamada a acabar con los combustibles fósiles y con las subvenciones a estas energías responsables de la crisis climática, así como a paralizar las extracciones, según han reflejado en un comunicado.



También han destacado la petición de los europarlamentarios de que el Fondo para Pérdidas y Daños se ponga en marcha en la COP28 "con una participación significativa de la sociedad civil y las comunidades, garantizando su adecuada capitalización mediante financiación nueva, adicional y predecible", subvenciones que deberán ser independientes de la ayuda humanitaria.



"Instamos a los gobiernos europeos y a la Comisión Europea a alinearse con estas demandas clave durante sus negociaciones en la COP28 y a asociarse con otros países para lograr estos resultados", ha aseverado la directora de CAN Europe, Chiara Martinelli.



EFE

Lea más noticias en EL TIEMPO