¿Qué implica que la UE no reconozca a Guaidó como presidente interino?

Europa suelta la mano de Juan Guaidó. La Unión Europea decidió este miércoles dejar de reconocer al dirigente opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino del país. La diplomacia europea considera que Guaidó perdió ese estatus desde que el martes expiró el mandato de la Asamblea Nacional que presidía.



Los 27 países de la Unión Europea tomaron esa decisión aún sin reconocer por ello ni los resultados de las elecciones legislativas celebradas en Venezuela el pasado 6 de diciembre ni la legitimidad de la nueva Asamblea Nacional. Creen que la nueva formación de esa institución se hizo sin cumplir “con los estándares internacionales para un proceso creíble” y con “falta de pluralismo político”.



Bruselas también considera que esas elecciones, “por la forma en que fueron planeadas y ejecutadas, incluyendo la descalificación de dirigentes opositores, no permiten que la Unión Europea las reconozca como un proceso creíble, inclusivo y transparente ni permiten que su resultado sea considerado como representativo del deseo democrático del pueblo venezolano”.



La Unión Europea negoció con el régimen venezolano y con la oposición el envío de observadores electorales a las legislativas del pasado 6 de diciembre, pero finalmente desistió porque consideraba que Caracas no permitía que se dieran las condiciones mínimas para unas elecciones creíbles y porque parte de la oposición decidió boicotearlas.

Decenas de venezolanos no reconocieron las elecciones del 6 de diciembre. Foto: EFE/ Giorgio Viera

En un comunicado, el ‘canciller’ europeo, el español Josep Borrell, dijo que la Unión Europea seguirá manteniendo contactos “con todos los actores políticos y de la sociedad civil para devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente, elegida en 2015, que fue la última expresión libre de los venezolanos”.



Bruselas cree que sus relaciones con Guaidó deben centrarse en la consecución de unas “elecciones creíbles, inclusivas y democráticas”, que deben ser tanto legislativas como presidenciales.



Para la diplomacia europea, alejada de la estadounidense y de algunas de las de América Latina –las más duras con Venezuela- no hay más solución a la crisis venezolana que la negociación de un proceso electoral que cumpla las mínimas condiciones democráticas y que involucre tanto al régimen como a la oposición.



Pero por primera vez Bruselas obvia, y con toda la intención, recordar que para la diplomacia europea Guaidó es el presidente encargado en Venezuela, porque considera que ya no lo es.

El comunicado de Josep Borrell, que en este asunto se cuida mucho de ejercer con el respaldo de los 27 después de que los partidos conservadores españoles usaran el asunto para atizar en su cabeza al gobierno español, asegura “Venezuela necesita urgentemente una solución política para terminar el actual impasse, a través de un proceso inclusivo de diálogo y negociación, que lleve un proceso creíble, incluso y democrático”.



No todo el mundo en Bruselas está de acuerdo con la decisión. Los liberales en el Parlamento Europeo exigieron una rectificación.



Una de sus eurodiputados más destacadas, que es además vicepresidenta de la Eurocámara, Dita Charanzova, dijo que “es fundamental que la Unión Europea siga reconociendo oficialmente al presidente interino Juan Guaidó y la extensión del mandato de la Asamblea Nacional, votada democráticamente en 2015, hasta que se celebren elecciones libres y justas”. Charanzova pidió a Borrell “que se pronuncie a favor de la continuidad constitucional de manera urgente”.



El comunicado de los 27 firmado por Borrell dice también que “la Unión está preparada para apoyar” un proceso de transición y que la Unión Europea está dispuesta a “comprometerse con Juan Guaidó y los otros representantes de la Asamblea Nacional saliente”, pero ni pide una extensión del mandato de esa Asamblea ni señala ya a Guaidó como su hombre en Caracas.



El comunicado de la diplomacia del bloque europeo recuerda al régimen venezolano que la prioridad debe ser el bienestar del pueblo venezolano y el inicio urgente de una transición dirigida por los propios venezolanos. Mientras, la Unión Europea mantiene una serie de sanciones contra Venezuela, como un embargo de armas o de cualquier material que pueda usarse en la represión.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

Para EL TIEMPO

Bruselas

