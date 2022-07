Uno de los más recientes informes de Naciones Unidas sostiene que una décima parte del mundo pasó hambre el año pasado y que la invasión rusa en Ucrania podría agravar esta problemática, además de impedir la erradicación del fenómeno para el 2030.



Este escenario se ve propiciado por la situación en Ucrania, uno de los mayores productores y exportadores de insumos alimentarios del mundo.

Y es que a pesar de que la semana pasada ambos países, con apoyo de la ONU y de Turquía, llegaron a un principio de acuerdo para desbloquear los puertos y exportar el grano ucraniano, se estima que aún hay unos 20 millones de toneladas de este insumo que no pueden salir del país.



Sin estas exportaciones, varios países, sobre todo del norte de África y Oriente Medio, podrían ver un aumento insostenible de los precios de los granos más esenciales como maíz o trigo, base de la ingesta de calorías de cientos de millones de personas.



La fragata Blas de Lezo zarpa del Arsenal Militar de Ferrol para dirigirse al mar Negro ante la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania. Foto: EFE/ Kiko Delgado

Esa situación, a su vez, puede generar un brusco incremento en la migración hacia Europa. Ante esto, las instituciones de la Unión Europea y los gobiernos del bloque deben empezar a confeccionar un plan para esa eventualidad no muy lejana, según advirtió la semana pasada Alija Kalnaja, directora interina de Frontex, la agencia europea de fronteras.

Advertencias en Europa

No debemos esperar hasta que la crisis llegue a nuestras fronteras, tenemos que reaccionar antes FACEBOOK

Los países deben, entonces, “prepararse para recibir refugiados de otras partes (no solo de Ucrania) por la crisis de seguridad alimentaria”, explicó Kalnaja una en reunión con los ministros de Interior de los 27 Estados miembro de la Unión Europea, el lunes pasado, en Praga.



Pese a que Frontex no cuenta con la mejor reputación dentro del bloque, debido a que cada verano advierte sobre una nueva crisis migratoria, la comisaria europea de Interior, la sueca Ylva Johansson, coincidió en que la falta de comida y la subida de los precios de los alimentos disponibles aumentan también los riesgos de seguridad y empujan a la gente a emigrar.



“No debemos esperar hasta que la crisis llegue a nuestras fronteras, tenemos que reaccionar antes”, aseguró.La agencia de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) lleva desde antes de la guerra dando datos sobre la crisis alimentaria en curso y la inflación en los insumos básicos.

La crisis alimentaria se ha visto incrementada especialmente en los países de África y Asia. Foto: EFE/Dai Kurokawa

Para las negociaciones que se retomarán esta semana, el Gobierno ruso ha dicho que dejará salir los cargueros de grano solo si Ucrania quita las minas marinas que puso para evitar un ataque naval del Kremlin. Ucrania, sin embargo, no ha cedido precisamente por su miedo a una posible agresión.



La agencia oficial rusa Ria Novósti reportó, con información de fuentes diplomáticas, que para que el acuerdo funcione se debe crear una zona de seguridad controlada por la ONU y Turquía, con el fin de evitar el contrabando de armas y las provocaciones de ambos países.

¿Aumentará el flujo migratorio?

Y a menos que las naciones en guerra no lleguen a un consenso para prevenir la crisis alimentaria, agravada por la caída de importaciones rusas, el número de personas desplazadas a nivel mundial superaría con creces los 100 millones, según el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi.



No obstante, pese a la cautela del continente, la historia demuestra que las crisis alimentarias en África de las últimas décadas no generan movimientos masivos de migrantes hacia Europa.



Esto porque quien tiene hambre no emprende un viaje largo, difícil y para el que se necesitan también recursos económicos, por ejemplo para pagar a las mafias que embarcan a los migrantes en pequeñas embarcaciones para intentar cruzar el Mediterráneo.

Los altos flujos de migrantes a Europa de las últimas décadas se dieron, en cambio, por situaciones de guerras o terrorismo: en los años 90 se presentó la migración desde los Balcanes, mientras que en 2015 y 2016 lo fue desde la guerra en Siria e Irak, arrasados por los ataque s de Isis. En los últimos años ha sido desde la guerra en Libia.



En cuanto a la llegada de refugiados ucranianos a la Unión Europea, tanto Johansson como Kalnaja estiman que volvió a niveles preguerra después de que 6,7 millones de personas entraron en la UE.



La Comisión Europea calcula que casi la mitad, unos 3 millones de personas, ya habrían vuelto a Ucrania.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS

Twitter: @IdafeMartin

