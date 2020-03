Europa ya supera a Asia en el balance mortal del covid-19

Con más de 4.112 fallecidos, Europa superó a Asia en el balance mortal de la pandemia del covid-19, a consecuencia de la cual Italia registró este miércoles la muerte de 475 personas en 24 horas, la cifra más alta reportada por un país desde que comenzó la emergencia.



(Lea también: 'Pronto no podremos dar respuesta a enfermos': presidente de Lombardía).



La pandemia ha dejado en todo el mundo más de 209.000 contagiados, con cerca de 9.000 muertes, de las cuales 3.384 han ocurrido en Asia.

En Italia, que ya superó a China como el foco de angustia mundial, el número de casos positivos era este miércoles de 28.710 y el de fallecidos, de casi 3.000. Un total de 4.025 personas ya fueron dadas de alta.



(Le puede interesar: Inmigrantes, los más vulnerables al coronavirus en EE. UU.).

El balance diario de pacientes infectados con coronavirus y muertes sigue siendo dramático en Lombardía (norte), donde el presidente de la región, Attilio Fontana, advirtió que “dentro de poco” el sistema sanitario no estará “en condiciones de dar una respuesta a quien enferma”, y rogó encarecidamente a la población que no salga de sus casas o de lo contrario se tendrán que aplicar medidas más estrictas.



(Lea también: FMI desestima pedido de Venezuela de USD 5.000 millones).



En España, cuarto país a nivel mundial más afectado, con más de 13.700 casos confirmados y 598 fallecimientos por el virus, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, advirtió que “lo más duro está todavía por llegar”.



(Le puede interesar: Últimas noticias sobre el coronavirus en el mundo).



En Francia, los controles policiales se incrementaban este miércoles poco a poco en las calles de París en el segundo día de confinamiento. Además, el Gobierno galo tuvo que recordar a empresas y ciudadanos que el país no podía paralizarse totalmente y que los sectores esenciales de la economía tenían que seguir trabajando para proporcionar, por ejemplo, alimentos a la población.

La plaza de la catedral en Estrasburgo, Francia, custodiada por la polícia para evitar que se violen las medidas de confinamiento. Foto: AFP

En el Reino Unido, el gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, acabó pidiendo “poderes extraordinarios” al Parlamento y cerró las escuelas.

Asimismo, en Portugal, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa declaró el estado de emergencia, una medida que no se tomaba desde hace 45 años.



Justo este miércoles se canceló el festival de música de Glastonbury, en el Reino Unido, que iba a celebrarse en junio, y el festival de la canción de Eurovisión, previsto en mayo.



En el resto del mundo, la cascada de medidas drásticas no cesa. Israel, por ejemplo, prohibió la entrada a los extranjeros y confinó los territorios palestinos.



Por su parte, el viceministro de Sanidad iraní, Alireza Raisi, cuyo país superó la barrera de los 1.000 muertos (y más de 17.000 afectados), advirtió que “si la gente ayuda”, podrán “controlar (la situación); si no, cabe esperar que se prolongue más de dos meses”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS. Foto: AFP

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó este miércoles que el nuevo coronavirus es “un enemigo de la humanidad” y afirmó que esta es “una ocasión para unirnos”.



Todos los países deben “detectar, aislar y seguir la pista” de esta enfermedad, que es mucho más contagiosa que una gripa. Ninguna región está a salvo, y continentes como África deben “despertar”, dijo Ghebreyesus.



De otro lado, el presidente de EE. UU., Donald Trump, que según los sondeos minimizó la llegada de la epidemia al país, anunció el cierre de la frontera con Canadá durante 30 días, y nuevas medidas económicas, en plena crisis de pánico de los mercados.



En América Latina, donde el virus llegó tarde pero avanza, con más de 1.300 contagios y 10 muertes, Chile, que registra unos 200 casos de contagio, decretó el “estado de catástrofe” y sacó a militares a las calles. Además, Perú decretó el toque de queda nocturno.

En Argentina se paralizarán durante cinco días los vuelos domésticos, buses y trenes de larga distancia para evitar la circulación interna de turistas.



En Brasil, donde hay confirmados 290 contagios, el presidente Jair Bolsonaro dijo que había una “cierta histeria” en las reacciones mundiales frente a la pandemia, al tiempo que se confirmó el resultado positivo del test de covid-19 de dos de sus ministros: el de Seguridad Nacional, Augusto Heleno, excomandante de las fuerzas de la ONU en Haití, y el de Minas y Energía, Bento Albuquerque. Además, Bolsonaro

anunció este miércoles el cierre parcial de la frontera con Venezuela para contener la expansión del coronavirus.



“No es un cierre total, el tráfico de mercancías continuará. Si cierras el tráfico con Venezuela, la economía de Roraima retrocede (...)”, resaltó el mandatario de Brasil.



AFP