“La guerra de agresión lanzada por Rusia supone un cambio tectónico en la historia de Europa”, dice la declaración de Versalles firmada el viernes por los 27 jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea (UE).



(Lea: La Unión Europea pide a Google que bloquee medios aliados del gobierno ruso)



Un cambio que se traducirá en un rearme inédito en más de tres décadas tras la cumbre informal del bloque que dio un nuevo paso hacia el refuerzo de su postura militar.



(Le interesa: Otán se debate por el envío de aviones a Ucrania ante las amenazas de Rusia)

Si bien la UE no está técnicamente en guerra contra Rusia, la invasión a Ucrania amenaza con desbordar las fronteras de este país, algo que nunca hicieron las guerras de los Balcanes, concentradas en su región.



Los países de la actual UE gastaban en defensa al final de la Guerra Fría un promedio equivalente al cuatro por ciento de su PIB. Hoy, gastan el 1,5 por ciento, pese a que la Otán les exige que lleguen al menos al 2 por ciento, cuestión que pocos efectúan.



No obstante, dichas políticas de reducción del gasto militar, asentadas tras décadas de paz en el viejo continente, están por corregirse. El ataque de Rusia a Ucrania reabrió los arsenales europeos.



Al encender las luces, tras limpiar las telarañas, los europeos descubrieron que tienen unas Fuerzas Armadas más débiles que las que ostentaban hace 30 años. Durante esas tres décadas el gasto militar se ha ido recortando a sabiendas de que en último término, ante una amenaza grave, estaban bajo el paraguas nuclear estadounidense.



Ahora, la guerra de Putin les recuerda que deben ser parte del bloque militar occidental poniendo su parte, no sólo formalmente y que no pueden simplemente sentarse a esperar a que el “amigo americano” actúe.



(‘Mataron a mis sobrinos’: los horrores que se viven en la guerra de Ucrania)

Facebook Twitter Linkedin

Civiles siendo capacitados por las fuerzas militares francesas. Foto: Alexey Furman/Bloomberg

La Alemania de Scholz dio la primera señal días después del ataque ruso. El país europeo que más contemporizó con Rusia y el que más negocios hizo con Moscú despertó de su sueño.



Alemania aumentará el gasto militar de forma permanente hasta superar el 2 por ciento del PIB anual y además pondrá en marcha un fondo militar especial de 100.000 millones de euros para comprar más cazabombarderos, más tanques, más helicópteros, mejores armas y nuevos navíos.



Ese gasto volverá a convertir en una década al alemán en el primer Ejército de Europa por delante del francés y el británico. Lo que hace décadas se hubiera visto desde sus vecinos como una señal de militarismo y belicismo germano –advertencias de la historia- ahora es visto como una decisión responsable.



A eso se sumó el anunció de importantes aumentos de gasto militar por parte de Dinamarca y Suecia. Aunque se espera la misma reacción de casi todo el bloque europeo.



La Comisión Europea recibió el encargo de preparar, a más tardar para mayo, un informe sobre “las deficiencias estratégicas identificadas” y sobre las políticas que harían falta “para estimular las inversiones compartidas en proyectos y adquisición conjunta de capacidades de defensa”.



En ese sentido, la premisa que dejó la cumbre de Versalles es que hay que comprar y hacer más juntos para que el material sea interoperable y se logre formar profesionalmente a más soldados.

Independencia energética

La declaración de Versalles también dice que los gobiernos europeos “reducirán la dependencia del gas, el petróleo y el carbón ruso”. Pero que lo harán progresivamente según un plan que presentará en mayo la Comisión Europea y que, de cumplirse, acabaría con esas importaciones en 2027.



Con los precios actuales de los hidrocarburos significa que los gobiernos europeos seguirán pagando entre 500 y 1.000 millones de euros al mes a Rusia y entre 30.000 y 60.000 millones en cinco años.



Y si bien algunos países quieren hacer ese corte inmediatamente, como Polonia o Eslovaquia, que dependen prácticamente al cien por ciento del gas ruso para mover su industria y calentar sus viviendas, Alemania lideró un grupo, con Italia justo detrás, que se negó a este corte inmediato debido al impacto económico.



Ante ese panorama la pregunta es: ¿cómo se pagará el aumento del gasto militar y las inversiones necesarias para reducir forzadamente la independencia energética de Rusia?



El Gobierno francés, que ostenta la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, le pidió a la Comisión Europea que prepare una propuesta para poner en marcha un fondo similar al aprobado para la pospandemia. Esta vez con dinero dedicado a pagar inversiones en energía y gasto militar.



(Biden autoriza 200 millones de dólares en apoyo militar para Ucrania)



La propuesta francesa tiene apoyo de varios gobiernos, entre ellos el español y el italiano, pero no unanimidad porque otra vez se financiaría con emisiones de deuda europea.



Algunos gobiernos entienden que es preferible gastar primero el dinero del actual fondo (750.000 millones de euros de los que siguen disponibles más de 650.000 millones) antes de meterse a organizar otro.



No obstante, Francia seguirá impulsando su idea y espera que se estudie ya más en serio en la próxima Cumbre, a finales de marzo. Incluso el presidente Emmanuel Macron dijo el viernes que para sostener el aumento de los gastos militares y energéticos “se necesitan inversiones comunes para ser financiadas a nivel europeo y evitar la fragmentación”.



Los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, también encargaron a la Comisión Europea de que frene de una vez el cohete en el que se han convertido los precios de la energía.



El Ejecutivo europeo deberá presentar a finales de este mes “un plan para garantizar la seguridad del suministro y precios asequibles de la energía durante la próxima temporada de invierno”.



Y como los gobiernos quieren soluciones, ya encargaron a la misma Comisión Europea para que reforme el mercado eléctrico con miras a que la electricidad no se pague al precio de la generada con gas natural.



Si bien la Comisión avaló esta semana ponerle precios máximos a la electricidad, la Cumbre la empujó a tomar medidas a corto plazo (limitar los precios) y a medio plazo. Entre estas últimas deberá estudiar cómo se forman los precios de la energía para saber si el gas, en tiempos en los que es prácticamente un artículo de lujo y un arma de guerra, debe entrar en la ecuación.

¿Ucrania a la UE?

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, envió hace apenas dos semanas su solicitud para ingresar en la UE.



Si bien Ucrania no tendrá un proceso de adhesión acelerado al bloque europeo, los embajadores de los 27, que suelen tardar meses en simplemente tomar en consideración una carta así, ya lo hicieron ante la Comisión Europea que deberá rendir un informe sobre la situación actual de Ucrania en cuanto a respeto del Estado de Derecho y otras normas básicas para su adhesión.



Lo cierto es que si bien Bruselas hará su informe en los próximos meses, la cumbre puso el viernes un freno que haría que el ingreso de Ucrania se ejecute en un mínimo de cinco años, sin la posibilidad de que se pueda saltar los plazos y los procedimientos.



Los diplomáticos de la UE aseguraron que otorgarle de forma acelerada a Ucrania el estatuto de país candidato no cambiará en nada la guerra y sí será una señal que Moscú tomará como un agravio más para usar contra el mismo país.



Otros lo ven distinto. El primer ministro lituano, Krisjanis Karins, dijo que ese análisis es incorrecto porque “Putin tiene su plan de agresión para eliminar a Ucrania”.



Y mientras el vecindario de Rusia huye de Moscú, la adhesión es vista entre los gobiernos europeos de dos formas distintas. Los del este ven la concesión del estatuto de país candidato como una medida política para anclar al país en el bloque europeo y para empujarlo en la modernización de estructuras políticas y administrativas.



Por su parte, los Estados Miembro más veteranos, y principalmente los países del Occidente europeo, ven la adhesión como un último paso tras muchos años de negociaciones y reformas.



Lo que sí habrá es más dinero para pagar armas y enviarlas a Ucrania. El fondo actual de 500 millones de euros se doblará a 1.000 millones.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

Especial para El Tiempo

Bruselas @IdafeMartin

Más noticias del mundo

- Gabriel Boric: esta es la cifra que gana el presidente de Chile

- India disparó accidentalmente un misil a Pakistán

- Estos son los países aliados extra de la Otán, estatus que tendría Colombia