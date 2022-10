Desde hace algunos años, y quizás como efecto del calentamiento global, los europeos se habían acostumbrado a vivir días de septiembre más bien cálidos que prolongaban el verano. En 2022, todo ha sido diferente: oleadas de frío procedentes unas de Siberia y otras de Escocia llevaron las temperaturas de la mañana por debajo de los 10 grados centígrados, en París y otras capitales europeas.



El cambio de tendencia también es atribuido a los ciclos locos del desorden climático: veranos más largos y más calurosos en el hemisferio norte han descongelado enormes superficies del casquete polar ártico. Según los expertos, el hielo del ártico cumple una función estabilizadora de las temperaturas, y su reducción empuja a extremos los termómetros, lo que explica reiteradas canículas en verano y prolongadas olas glaciales en invierno e, incluso, en medio del otoño.



Desde hace años, las señales de alarma están encendidas. A fines de 2010, un estudio del Instituto Potsdam de Investigación del Impacto Climático, lo predijo: y los severos inviernos 2011-2012 y 2017-2018 sirvieron de confirmación. Vladimir Petoukhov, autor de aquella investigación, aseguraba entonces que la reducción del hielo marino en el ártico podía “triplicar la probabilidad de inviernos extremadamente fríos en Europa y el norte de Asia”, con otoños más frescos que antes.



En otras épocas, los hogares habrían encendido sus calefactores al primer castañeteo de los dientes. Pero con alzas de entre 20 por ciento y 30 por ciento en las facturas de energía desde 2021, la gente ha echado mano de recursos sin costo, como mantener cerradas las ventanas, sacar la ropa de invierno semanas antes de lo acostumbrado para usar algunas prendas en casa, y cubrirse con una cobija adicional en las noches.

Subsidios vitales

La trepada en las facturas comenzó mucho antes de la invasión rusa de Ucrania, que tanto ha complicado el abastecimiento de gas en Europa. La acelerada reactivación económica tras la pandemia del covid-19 disparó la demanda en momentos en que la producción de energía aún no recuperaba sus niveles precovid. Durante el segundo semestre de 2021, la factura anual pasó de promedios ligeramente mayores a mil euros a bastante más de dos mil.



En plena pandemia, los precios del gas andaban por el suelo, en torno a los 2 dólares por millón de unidades térmicas. Con la reactivación poscovid subieron a 5,5 dólares. Cuando los tanques de Putin entraron a Ucrania el 24 de febrero, y la sola amenaza al suministro de gas ruso presionó nuevas alzas, el precio llegó a pasar de los 9 dólares.



Para entonces, muchos gobiernos de la región ya habían decidido limitar los aumentos en la factura. En el caso de Francia, el tope del alza para los hogares fue fijado en 4 por ciento para 2022 y, semanas más tarde, en 15 por ciento para 2023. En el Reino Unido, sin la intervención del gobierno de Liz Truss, la factura anual de los hogares habría pasado en promedio de 1.200 a más de 3.000 libras. Con los topes establecidos, las alzas quedarán reducidas a la mitad.



El costo fiscal de estas medidas se cuantifica en cientos de miles de millones de euros, en momentos en que las tesorerías públicas arrastran graves déficits por los gigantescos subsidios girados durante la pandemia, para que hogares y empresas sobrevivieran a los efectos económicos del confinamiento.



Aun así, presidentes y primeros ministros no han dudado en echar mano de la chequera: en el invierno más duro de la década pasada, entre los años 17 y 18, cientos de europeos, sobre todo ancianos, murieron por cuenta de las gélidas temperaturas. Los sistemas de climatización son los mayores consumidores de energía en un hogar, por encima de las neveras y de las secadoras de ropa. Para el invierno 22-23, los gobiernos no podían permitir que los hogares más pobres mantuviesen totalmente apagada la calefacción por no tener cómo pagar la factura.

‘Sobriedad energética’

El problema no es solo de costos y tarifas. También, y mucho, de escasez de fuentes de energía, en especial el preciado y otrora económico gas natural. Cuando Putin desencadenó la invasión de sus tropas a Ucrania, el 40 por ciento de la energía consumida en hogares, oficinas, locales y fábricas de la Unión Europea dependía del gas de Rusia, con casos más complicados como el de Alemania, donde la dependencia alcanzaba el 55 por ciento.



Como los éxitos de la reciente contraofensiva de Ucrania se deben en buena medida al aporte de estadounidenses y europeos en armas, municiones e información de inteligencia de alta calidad para saber dónde dañar las líneas militares rusas, en venganza Putin resolvió golpear a Europa donde más le podía doler, con severos cortes en el envío de gas natural por las diferentes tuberías construidas.



Los gobiernos de la Unión Europea sabían que esto podía ocurrir, y se prepararon con una descarga de medidas para evitar ya no solo la disparada en las facturas, sino una escasez de gas que derivara en masivos apagones y en racionamientos.



El ahorro comenzó en el verano, cuando las autoridades fijaron límites a las temperaturas frescas que podían inducir los aires acondicionados, y obligaron a los comercios que usasen enfriamiento a mantener puertas y ventanas cerradas para evitar el desperdicio. Con la llegada del frío, esos topes de temperatura inducida se van a aplicar al calentamiento para evitar que pase de 18 grados centígrados.



En una ofensiva entre pedagógica y coercitiva, que en Francia la primera ministra, Elisabeth Borne, bautizó como el plan de “sobriedad energética”, fueron planteadas medidas en varios frentes. Los edificios de entidades públicas y privadas deben ahora apagar buena parte de sus luces en la noche para reducir el consumo al menos en un 10 por ciento. Los electrodomésticos y computadores que no estén siendo utilizados deben estar apagados, y no solo en pausa o receso. Y –en una medida que recuerda los tiempos de pandemia– las autoridades recomiendan que haya turnos de teletrabajo dos o tres días a la semana en aquellas empresas donde sea posible.



“El ahorro de energía es vital para la seguridad energética de Europa”, declaró en agosto Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. “Varios Estados miembros –agregó– ya han tomado valiosas medidas para lograr el objetivo conjunto de reducir el consumo de gas en al menos un 15 por ciento”. Para fines de septiembre, la Unión Europea iba camino de cumplir el objetivo, con un descenso de la demanda del 7 por ciento.



Unión Europea

Los ganadores

Al mismo tiempo, los gobiernos salieron a buscar acuerdos con proveedores de gas natural, y de otras fuentes de energía, diferentes a Rusia. Estados Unidos, Noruega y Catar, entre otros, han sido los grandes ganadores, al firmar acuerdos de venta de gas natural licuado, transportado en enormes buques tanqueros. Alemania, uno de los más atados al gas de Putin, redujo su dependencia de 55 por ciento en el momento de la invasión de Ucrania a 26 por ciento en julio. Durante el otoño, el descenso ha seguido, obligado por cortes casi definitivos en los gasoductos procedentes de Rusia.



Colombia también ha salido ganando: no solo porque el petróleo y el carbón que el país exporta están viviendo una temporada de precios altos, sino porque los envíos de carbón han aumentado ya que Alemania no solo ha reemplazado el gas ruso con gas de otros países, sino que ha comprado carbón a cuatro manos –entre otros productores, a Colombia– para surtir sus plantas de generación térmica.



Las compras masivas de gas natural a otros proveedores, así como la campaña de ahorro, permitieron elevar las reservas europeas hasta el 82 por ciento registrado esta semana, un nivel que las autoridades consideran suficiente para enfrentar el invierno, siempre y cuando los envíos del exterior sigan llegando.



Hay países mucho mejor surtidos como Polonia y Portugal (reservas en el 99 por ciento) o Alemania (reservas en el 86 por ciento), pero otros como Irlanda, Estonia y Luxemburgo carecen de capacidad de almacenamiento. Las autoridades europeas deberán convencer a los que más tienen de ayudar a los que no.



La gran arma rusa del gas ha golpeado a Europa, sobre todo en cuanto al aumento de los precios. Pero se le ha devuelto a Moscú como un bumerán. El gas que no le vende a Europa lo ha redirigido a grandes consumidores como China. Sin embargo, la potencia asiática suele pagar con descuentos que alcanzan el 30 por ciento. Además, no alcanza a adquirir tanto como Rusia necesita, por lo cual son frecuentes los días en que los pozos rusos queman sus excedentes, pues la capacidad de almacenamiento está copada.



A medida que avanza el invierno, Europa luce mejor preparada –y más unida- para enfrentar el invierno–. Pero la situación es muy frágil. Si la disciplina en el ahorro no se mantiene, algo que bien puede suceder si las temperaturas bajan mucho más allá de los promedios históricos, las cosas se pueden complicar.



Otro riesgo es que se presenten problemas con los suministros de países lejanos como Estados Unidos y Catar, o con el almacenamiento, y en eso no hay que descartar operaciones de sabotaje por parte de Moscú. El saboteo de líneas del sistema ferroviario alemán en días recientes, así como el extrañísimo colapso de los gasoductos Nord Stream, en el mar Báltico, ha despertado sospechas que apuntan a Rusia. Por eso, a pesar de las medidas de las autoridades europeas, nada está garantizado.



De darse alguna contingencia, sea por causa accidental o por sabotaje, que afecte de manera grave el suministro o el almacenamiento de gas natural, el invierno 2022-23 puede quedar marcado no solo por la carestía en los precios, sino por apagones y racionamientos, con la consecuente inestabilidad que los partidos extremistas de derecha e izquierda podrían aprovechar. Es la esperanza de Putin, que tan acorralado está, y la pesadilla de los gobiernos europeos que saben que, en la guerra del gas, aún no pueden cantar victoria.

MAURICIO VARGAS LINARES

EL TIEMPO

