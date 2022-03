En un comunicado oficial de la Unión Europea, representantes pidieron que además de bloquear medios como ‘RT’ (anteriormente ‘Russia Today’) y la agencia de noticias ‘Sputnik’ de redes sociales y YouTube, también se eliminen de las páginas de resultados de Google.



Aunque inicialmente se creía que los bloqueos eran para las moderaciones en redes sociales, en las que Facebook y Twitter debían hacer una revisión de las publicaciones de ‘RT’ y ‘Sputnik’ para garantizar que no se trate de propaganda a favor de la invasión rusa en Ucrania, ahora también se incluye que no se muestren los resultados en los buscadores.

De acuerdo al medio estadounidense ‘The Washington Post’, si se realiza una búsqueda de medios rusos desde Estados Unidos, sí aparecen en el motor de búsqueda, pero en la Unión Europea no es así.



En el comunicado de la Unión Europea, publicado el 2 de marzo, se lee: “para justificar y apoyar su agresión militar en Ucrania, la Federación Rusa ha usado una manipulación de la información y desinformación continua y deliberada”.



Bajo esa justificación, el organismo ha pedido una intervención en medios y plataformas digitales. Esto ha abierto las discusiones alrededor de cuánto es el poder que tienen las redes para identificar lo que es o no propaganda.

Josep Borrell es el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Foto: JOHN THYS / AFP

En Alemania, Facebook ya tiene establecido que no pueden permitir que se hagan publicaciones relacionadas a Hitler, los Nazis y grupos neoNazis.



En el caso de las prohibiciones que están exigiendo en la UE, contemplan la excepción para los medios de comunicación en Rusia que hagan reportes sobre las sanciones que se están haciendo contra los bancos y empresarios rusos.



Lo anterior se produce en medio de las últimas normativas de la administración de Vladimir Putin de imputar penas de hasta 15 años para quienes reporten las operaciones militares como invasiones.



Por su parte, Google subió la ley presentada por la Unión Europea a una base de datos pública, pues entre las previsiones de la legislación también exigen que se bloqueen resultados de usuarios que compartan contenido de ‘RT’ y ‘Sputnik’.



Aunque el gigante tecnológico no ha dado declaraciones hasta la fecha, parece que el bloqueo ya empezó a ponerse en práctica.



Google no ha dado declaraciones sobre el bloqueo a medios rusos. Foto: iStock

TJ McIntyre, profesor asociado de la University College Dublin, cree que esta es una ley de largo alcance. Como el proyecto no fue hecho público en la Unión Europea, le preocupa que no haya transparencia.



“No tenemos claridad de cómo está siendo aplicada esta restricción”, señaló a ‘The Washington Post’.

