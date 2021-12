Algunos países de Europa impusieron nuevas medidas contra la variante ómicron con las que se pretende reducir el riesgo de expansión del covid en las celebraciones del Fin de Año. El gobierno francés anunció medidas como la imposición del teletrabajo, así como adelantar la tercera dosis anticovid.



España adoptará restricciones más severas que afectarán más que todo el ocio nocturno y la hostelería, mientras que la actividad pública y privada en Alemania queda limitada de nuevo desde esta semana. Por el contrario, en Inglaterra se descartaron restricciones adicionales.



Francia impone el teletrabajo y adelanta la tercera dosis

El Gobierno francés anunció este lunes nuevas medidas para frenar la quinta ola de covid, entre las que destacan la imposición del teletrabajo al menos tres días a la semana así como adelantar la dosis de recuerdo de cinco a tres meses tras las primeras dos inyecciones.



El primer ministro, Jean Castex, realizó estos anuncios después de la aprobación de un proyecto de ley en Consejo de Ministros que deberá ser aprobado por la Asamblea francesa en enero.



Este texto excluye medidas drásticas, pues de momento se mantendrá la vuelta al colegio el 3 de enero de 2022 y se descarta un toque de queda, aunque sí prevé la restricción de las concentraciones públicas.



Los pacientes esperan ser evaluados para el coronavirus en París, Francia, el 23 de diciembre de 2021. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Castex, quien compareció junto al ministro de Sanidad, Olivier Véran, puso el acento en el aumento del ritmo de vacunación (actualmente el 78 por ciento de la población total -incluyendo niños- tiene al menos una dosis) y para ello confirmó que el actual pase sanitario se convertirá en uno de vacunación.



Con este cambio, los no vacunados, que hasta ahora podían presentar un test negativo, deberán demostrar a partir del 15 de enero de 2022 una inoculación para poder ir a cines, teatros, museos, transportes, cafés e instalaciones deportivas.



El gobernante también avisó de que se endurecerán las multas contra el uso de los falsos pases sanitarios, que se calculan en cientos de miles.



"Esa práctica me escandaliza, como primer ministro y ciudadano, es un acto deliberado de puesta en riesgo a otras personas y ninguna convicción personal lo justifica", dijo Castex, sin determinar los detalles de esas nuevas multas que se darán este viernes tras una serie de consultas legales.



El dirigente se mostró además preocupado por las grandes aglomeraciones. A partir de enero, se establecerán topes de 2.000 personas para los locales cerrados y 5.000 para los del exterior.



Se regulará asimismo el consumo en bares, restaurantes y salas de cines. En los primeros, solo se podrá hacer sentado, y en las segundas no se podrá comer ni beber para no retirar el tapabocas, medida que afectará también al transporte.

Inglaterra no impondrá nuevas restricciones antes de Fin de Año

El primer ministro británico, Boris Johnson. Foto: Tolga Akmen / POOL / AF

El ministro de Sanidad británico, Sajid Javid, anunció este lunes que su Gobierno no impondrá restricciones adicionales antes de Fin de Año en Inglaterra, como hicieron los Ejecutivos autónomos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.



Inglaterra registró este lunes 98.515 casos de coronavirus en 24 horas, mientras que alcanzó el máximo número de infecciones durante la pandemia durante el día de Navidad, cuando se detectaron 113.628 casos, según informó este lunes el Gobierno.



Las estadísticas sobre el avance del virus en el conjunto del país no se han actualizado durante los días festivos y ofrecerán una imagen completa de la situación a partir del miércoles, primer día laborable tras las Navidades.



El primer ministro británico, Boris Johnson, mantuvo el lunes una reunión de trabajo con sus principales asesores médicos y científicos y por el momento pospuso la decisión sobre si imponer nuevas restricciones.



"Cuando nos adentremos en el nuevo año, por supuesto, valoraremos si se necesitan medidas adicionales, pero no habrá nada más hasta entonces, como mínimo", dijo Javid a los medios, que pidió a los ciudadanos que "mantengan la cautela" durante las celebraciones de los próximos días.



En Inglaterra, el número de personas hospitalizadas cada 24 horas se incrementó en un 20,7 por ciento en los siete días previos al 25 de diciembre, mientras que en Londres, la zona donde más rápido se extendió el ómicron, el número de pacientes ingresados con covid creció un 45 por ciento en los últimos siete días.



El sistema sanitario registró 143 muertes por covid este lunes en el conjunto del país, mientras que solo registró tres fallecidos el domingo y ninguno el día de Navidad.

Alemania refuerza restricciones ante el ómicron

La actividad pública y privada en Alemania queda limitada de nuevo desde esta semana con la entrada en vigor de restricciones a los contactos interpersonales con las que se pretende reducir el riesgo de expansión de covid en las celebraciones del fin de año y hacer frente a la amenaza de ómicron.



Varios estados federados alemanes reforzaron sus medidas contra el coronavirus, pese a la tendencia a la baja de la incidencia, y se espera que en los próximos días otros se sumen con medidas puntuales.



Pese a que la incidencia y el número de contagios en los últimos días tendió a la baja, los expertos advierten del advenimiento de una nueva ola, marcada por la expansión de ómicron, una variante más contagiosa que las anteriores.

Padres con sus hijos en el punto de registro durante la campaña de vacunación infantil de covid-19 en el Ayuntamiento Rojo de Berlín, Alemania, el 23 de diciembre de 2021. Foto: EFE / EPA / FILIP SINGER

En Mecklenburgo-Antepomerania (noreste de Alemania) cines, teatros, museos, la parte bajo techo de los jardines zoológicos y los museos deberán cerrar a partir de este lunes.



En Brandeburgo (este de Alemania) y Baja Sajonia (norte del país) habrá, de momento hasta el 11 de enero, un límite de diez personas -sin contar niños- tanto bajo techo como al aire libre. En Baden-Württenberg (suroeste del país) bares, restaurantes y otros establecimientos deberán estar cerrados entre las 22:30 y las 5:00 horas.



En la nochevieja esta norma se relajará y los establecimientos solo tendrán que cerrar a la una de la madrugada.



Alemania sigue teniendo una de las cuotas de vacunación más bajas de Europa occidental. Un 70,8 por ciento de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna, un 36 por ciento la dosis de refuerzo y un 73,9 por ciento al menos la primera dosis.



Para alcanzar la meta de que el 80 por ciento de la población tenga la primera dosis a finales de enero se necesita vacunar a cerca de 5 millones de personas.



El ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, dijo que también es preciso acelerar la aplicación de las dosis de refuerzo para reducir la cifra de hospitalizaciones por coronavirus ante el aumento de los contagios que puede generar ómicron.



La campaña de vacunación empezó en Alemania en diciembre de 2020 y tuvo un comienzo lento debido que en ese momento había escasez de vacunas. En primera el ritmo se aceleró pero en el verano tuvo un estancamiento debido a que una parte de los ciudadanos rechazaron las ofertas de vacunación.



A finales de año, con el aumento de las cifras y las dosis de refuerzo, la campaña ha recuperado cierta dinámica. A ello también puede haber contribuido las restricciones para no vacunados que en algunos estados federados no pueden entrar restaurantes y bares ni a determinados actos.

España prepara restricciones más severas

España adoptará restricciones más severas para intentar frenar la explosión de contagios por la variante ómicron del coronavirus de cara a las celebraciones de fin de año, que afectarán fundamentalmente al ocio nocturno y la hostelería y que dependerán de la decisión de cada uno de los gobiernos regionales.



Seis de esos gobiernos - los de las comunidades autónomas de Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias -, limítrofes entre si, ya consensuaron limitaciones de horarios y comensales en esos sectores para atajar el aumento de casos positivos y evitar la movilidad entre unas y otras.



Según los últimos datos oficiales publicados el pasado jueves, antes de las festividades de Nochebuena y Navidad, la incidencia acumulada del coronavirus en España alcanzaba los 791 casos por 100.000 habitantes en 14 días, periodo en el que se notificaron 371.772 nuevos contagios.



En total, el país suma 5.718.007 infecciones por covid-19 desde el inicio de la pandemia y 89.019 fallecidos.

Personal sanitario realiza este viernes pruebas PCR en el "covidauto" del centro de salud del Ventorrillo, en La Coruña, uno de los 23 puntos para hacerse test sin cita en la comunidad gallega. Foto: EFE/Cabalar

De acuerdo con lo pactado por las seis comunidades autónomas, que podrá variar un mínimo según la legislación vigente en cada una de ellas, a partir del miércoles los locales de hostelería de todas ellas cerrarán a medianoche y los establecimientos de ocio nocturno a las 02:00 horas locales hasta el 15 de enero.



En ambos casos, el número de comensales estará limitado a diez personas por mesa y no se podrá consumir de pie, informó este lunes el Gobierno regional de Aragón.



En la comunidad de Madrid, las autoridades regionales optaron también por prohibir las macrofiestas previstas para este fin de año, que preveían aforos de entre 500 y 1.000 personas, ante la complicada situación sanitaria, con una incidencia superior a los 1.100 casos por cada 100.000 habitantes.

Grecia impone medidas en la restauración y el deporte

Grecia decidió imponer de nuevo el cierre de la restauración a medianoche y la reducción del aforo en los estadios ante el avance de la variante ómicron, que llevó a un fuerte repunte de contagios.



El ministro de Sanidad griego, Thanos Plevris, anunció este lunes que a partir del 3 de enero los bares y restaurantes deberán cerrar a medianoche, sólo estarán permitidas seis personas por mesa y no podrá haber clientes de pie.



En caso de que estas medidas resulten ser insuficientes se prohibirá además la música, como ya ocurrió durante los picos de infección. En los estadios tan sólo podrán cubrirse el 10 por ciento de las localidades, con un máximo de mil espectadores. Si esta restricción no muestra resultados se volverá a los partidos a puerta cerrada, añadió Plevris.

Los pacientes hacen cola para vacunarse contra el Covid-19, en Aristotelous Square, en el centro de Salónica el 23 de diciembre de 2021. Foto: Sakis MITROLIDIS / AFP

Además, el ministro anunció que a partir del 3 de enero se impondrá nuevamente el teletrabajo para al menos el 50 por ciento de los empleados y se organizarán entradas y salidas escalonadas con el fin de evitar aglomeraciones en el transporte público.



Los nuevos anuncios se producen tan solo cuatro días después de que el Gobierno del conservador Kyriakos Mitsotakis decidiera cancelar todas las celebraciones públicas durante la Navidad y la Nochevieja en vista del avance de la variante ómicron.



Entre las medidas que ya entraron en vigor la semana pasada está la obligatoriedad de usar el tapabocas de alta protección o doble tapabocas quirúrgico en supermercados y en el transporte público, así como entre el personal de la restauración.



Aunque hasta hace unos días tan solo se habían contado varias decenas de casos, ahora la presencia de ómicron está aumentando exponencialmente, sobre todo en la región capitalina de Atica, aunque por ahora sin un impacto significativo en las hospitalizaciones, según el ministro.



El 75 por ciento de los casos que se están registrando de esta variante afecta a personas en edades comprendidas entre los 20 a 59 años, y tan solo el 6 por ciento tiene más de 60 años.



Plevris hizo un llamamiento a los jóvenes para que eviten el contacto con familiares mayores o que lo hagan con sumo cuidado. Para proteger a los mayores y vulnerables, en las unidades de atención de ancianos y enfermos crónicos las visitas solo serán posibles con una prueba PCR negativa, añadió.



Los nuevos anuncios se producen cuando Grecia registró un nuevo récord de contagios en un solo día, con un total de 9.284 casos, después de varias semanas de descenso. No obstante, con un total de 66 decesos el número de fallecimientos sigue bajando ligeramente.

AFP y EFE

