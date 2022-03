Los países del G7 consideraron el lunes que exigir el pago del gas ruso en rublos "no es aceptable" y demuestra que el presidente Vladimir Putin está "entre la espada y la pared", dijo el ministro de Economía alemán Robert Habeck.



"Todos los ministros del G7 acordaron que se trata de una violación unilateral y clara de los contratos existentes (...) lo que significa que un pago en rublos no es aceptable", dijo Habeck tras una reunión telemática con sus homólogos del G7.



"La exigencia de Putin de que el gas se pague en rublos es una prueba de que está contra la pared", dijo Habeck.



Alemania ha sido uno de los países más reacios a incluir el sector energético en las sanciones a Rusia en la guerra de Ucrania.



El 55 por ciento del gas que se consume en Alemania es importado de Rusia y Habeck reiteró la necesidad de romper esa dependencia.



Preguntado acerca de si Alemania estaba preparada para una eventual interrupción de los suministros de gas rusos, el ministro dijo que había preparativos "para cualquier escenario y no solo ahora sino desde finales del año anterior".

Rusia solo aceptará rublos como pago del gas

Rusia advirtió este lunes de que no suministrará gas en caso de que los países europeos no accedan a pagar por los envíos en rublos, tal y como ha pedido Moscú. "Es evidente que no vamos a suministrar gas gratis. Eso se puede afirmar con toda seguridad", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció la semana pasada que el país rechazará el pago del gas ruso en divisas, incluido el dólar y euro, y que cobrará solo en rublos los suministros a los países "inamistosos", entre ellos, los de la Unión Europea (UE), EE. UU. o Reino Unido.



La noticia que generó inquietud en Occidente, donde varios países anunciaron que no estaban dispuestos a comprar el combustible si había que realizar el pago en rublos rusos. El Kremlin insistió en que en la situación actual el país no puede "dedicarse a la caridad".



Según Peskov, ese comportamiento no es "ni posible, ni conveniente" para Moscú, que afronta múltiples sanciones impuestas por Occidente.



Se espera que el 31 de marzo el gigante gasístico ruso Gazprom, que por el momento mantiene sin cambios los suministros a Europa, así como el Banco Central y el Gobierno ruso informen a Putin sobre las medidas a tomar para transferir el pago por el combustible en rublos.Redacción internacional con información de agencias

