Europa no cree que el grupo palestino Hamás sea una amenaza terrorista para ellos

Los atentados terroristas ejecutados en territorio europeo hasta la oleada de las dos primeras décadas de este siglo (Madrid 2004, París 2015, Bruselas 2016) fueron cometidos por islamistas radicados en la propia Europa o que habían viajado, por ejemplo, a escenarios de conflicto como el sirio.



El conflicto en Palestina nunca tuvo que ver en estos recientes ataques. El gobierno israelí intenta ahora, con un informe de sus servicios secretos (Mossad y Shin Bet), hacer creer a los europeos que el grupo palestino Hamás prepara atentados terroristas en Europa. De ser cierto, sería la primera vez. Pero los europeos no creen que sea cierto.

Fuentes comunitarias consultadas en Bruselas, tras hablar de un informe firmado por un veterano y prestigioso periodista de un diario digital español (El Confidencial), admiten que, si en Alemania hay cierta preocupación, en el resto de los países del bloque no se cree real la amenaza que develan los informes israelíes y que de haber atentados yihadistas, Hamás no tendría implicación en ellos.



El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había publicado el fin de semana pasado un hilo en X (antigua Twitter) en el que decía que sus servicios secretos habían descubierto “considerable información que prueba cómo la organización terrorista Hamás ha actuado para expandir su actividad terrorista en el extranjero con el fin de atacar a inocentes en todo el mundo”.



En Bruselas, aunque oficialmente nadie saldrá a desmentir a Netanyahu, tampoco nadie le da credibilidad.



¿Está Europa a salvo de atentados?

La historia de las últimas seis o siete décadas demuestra que no. Ha habido terrorismo islamista (ISIS, Al-Qaeda), terrorismo de extrema izquierda (Brigadas Rojas italianas, Baader-Meinhof alemana) y de extrema derecha (también en Italia o en Bélgica), terrorismo supremacista blanco (Breivik en Noruega) y terrorismo de grupos en regiones con movimientos separatistas (País Vasco español y francés, Córcega francesa, incluso en Cataluña con Terra Lliure en la transición democrática española a finales de los años 70 y principios de los 80).



Pero desde los años 70 no ha habido ningún ataque de movimientos armados palestinos.



Sí hay, reconocen las mismas fuentes en Bruselas, mayor riesgo de atentados, pero no porque Hamás los esté preparando, sino porque el conflicto alimenta una polarización que enciende ánimos hasta el punto de que algunos ‘lobos solitarios’ podrían tomarse la justicia por su mano, como cuando un tunecino mató a tiros a dos suecos en Bruselas porque en Suecia se permitía la quema de coranes en manifestaciones de extrema derecha.



Considerable información que prueba cómo la organización terrorista Hamás ha actuado para expandar su actividad terrorista en el extranjero con el fin de atacar a inocentes en todo el mundo.

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, decía en diciembre que “con la guerra entre Israel y Hamás y la polarización que provoca en nuestra sociedad, el riesgo de atentados terroristas en la Unión Europea es enorme”.



Al día siguiente del ataque terrorista de Hamás en el sur de Israel, que costó más de 1.200 vidas, las autoridades europeas empezaron a reforzar la seguridad de lugares judíos como colegios, sinagogas o centros culturales.



Se aumentó la presencia policial y la vigilancia. También se reforzó la protección de las embajadas de Israel ante la Unión Europea y en la mayoría de las capitales europeas.



El gobierno belga, que recuerda aquel atentado de 2016, es uno de los que ha anunciado más medidas nuevas. Además de aumentar la protección de lugares de culto, culturales y escolares, también hay presencia policial ante otros locales, como tiendas de combustibles o restaurantes judíos.



En Amberes, donde vive una de las comunidades judías más grandes de Europa, la vigilancia se aumentó en sus barrios, donde también se concentra el mayor mercado mundial de diamantes.



El Ministerio del Interior francés anunció que los prefectos (autoridades civiles regionales) tienen la orden de reforzar la seguridad de todos los locales de las comunidades judías pero que no ha habido hasta ahora amenazas concretas.



En Francia hay bronca porque la izquierda política, además de condenar los ataques de Hamás, pidió en el mismo comunicado “el fin de la colonización”.



El ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, dijo que la prioridad es la protección de las sinagogas y que el gobierno estudia qué “dificultades podría haber en territorio nacional”.



El Confidencial recuerda que Hamás está en la lista europea de organizaciones terroristas, que no tiene representación de ningún tipo en Europa (sí en Líbano y Catar, además de Palestina) y que ninguno de sus eventuales simpatizantes en Europa “se ha visto involucrado en actividades terroristas”.



Razones que explican por qué las autoridades europeas no dan credibilidad a los informes de los servicios secretos israelíes en estos casos.

IDAFE MARTÍN PÉREZ

BRUSELAS

EL TIEMPO