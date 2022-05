El turismo es una de las formas de reactivar la economía y con la llegada del verano Europa está reduciendo las medidas sanitarias decretadas para frenar la expansión del coronavirus.



Tras dos años de restricciones, son varios los países que han decidido dejar de exigir a los viajeros la prueba de covid y el llamado pasaporte covid.



(Por contexto, le puede interesar leer: Así será el pasaporte digital de vacunación en el que trabaja la OMS)

De acuerdo con el portal www.soynomada.news, el pasaporte covid es un documento que acredita que los ciudadanos están vacunados.



(Podría ser de su interés leer: Joven se tatuó certificado de vacunación contra covid para viajar tranquilo)



Señala el portal que el certificado covid "es un documento para los ciudadanos de la Unión Europea, o los ciudadanos terceros que se encuentran viviendo legalmente en algún Estado miembro".



En la actualidad son 15 los países de la Unión Europea que ha levantado estos protocolos, pero en España o Alemania lo siguen exigiendo para autorizar el ingreso.

Pero de acuerdo al país de ingreso aún se mantienen medidas como exigir la prueba covid -negativa-.Por ejemplo, Dinamarca no exige la prueba.



(Lo invitamos a leer: These are the countries currently requesting a covid passport)



En esa misma línea Polonia levantó totalmente las restricciones para ingresar a su país, al igual que Eslovaquia, Rumanía y Finlandia.



Pero en Finlandia, por ejemplo, le piden la prueba de covid -con 72 horas- a los ciudadanos provenientes de México.



Los expertos viajeros recomiendan verificar este tipo de medidas antes de cada viaje porque los países pueden cambiar los requisitos de ingreso de acuerdo a cómo estén viviendo la pandemia en ese momento.

Otras noticias de la sección Internacional:

-Secretaria de Energía: Estados Unidos no aceptará petróleo de Venezuela



-Puerto Rico: votarían para decidir su independencia o anexión a EE. UU.



En Twitter: @ELTIEMPO