Tras la pandemia del covid-19, Europa ha experimentado una creciente preocupación por la salud mental de sus ciudadanos, especialmente porque los más afectados parecen los niños y jóvenes.



La estimación es que el 20 por ciento de los europeos presenta algún problema relacionado con la salud mental y que la Unión Europea destina unos 600.000 millones de euros al año para los sistemas sanitarios.

Ahora se ha dispuesto un fondo de 1.230 millones de euros para que la salud mental siga siendo importante en atención y que los ciudadanos puedan acceder a estos servicios.



No hay salud sin salud mental y no puede haber una Unión Europea de la Salud si no podemos acceder, de forma equitativa, a la prevención, el tratamiento y la atención sanitaria de nuestros problemas psíquicos, en el momento en que lo necesitemos. Tenemos que acabar con la estigmatización y la discriminación para que las personas que lo requieran puedan pedir ayuda y recibir el apoyo que necesiten. No pasa nada por no estar bien, y es nuestro deber garantizar que todas las personas que pidan ayuda la reciban", señala la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, quien se encuentra hoy en España precisamente para impulsar este programa, publica La Vanguardia.



"En el contexto de unos cambios tecnológicos, medioambientales y sociales importantes que no pueden asumir fácilmente las personas, la actuación de la UE en materia de salud mental se centrará en una prevención adecuada y eficaz; el acceso a una atención sanitaria y a unos tratamientos en el campo de la salud mental asequibles y de alta calidad, y en la reinserción en la sociedad tras la recuperación psíquica", señalan fuentes de la Comisión a La Vanguardia.



Precisamente los principios rectores que esta misma semana han pedido los psiquiatras españoles, que piden además más recursos para atender la gran demanda existente de atención a la salud mental.



Y es que España tiene un déficit muy serio de psiquiatras y más que lo va a tener, ya que en cinco años se jubilarán casi un millar de profesionales, según señala este diario.



Para paliar estas bajas y afrontar la alta demanda, España necesita incorporar entre 370 y 565 psiquiatras al año durante el próximo lustro para conseguir unas ratios óptimas que garanticen la atención de la creciente demanda en salud mental y que, aunque hay diferencias abismales entre comunidades, están muy alejadas de las de otros países europeos, según los cálculos que la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPM) ha realizado en el Libro Blanco de la Psiquiatría

REDACCIÓN INTERNACIONAL

