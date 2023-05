Más de un año después del inicio de la guerra en Ucrania, el 24 de febrero de 2022, los gobiernos europeos y otros aliados de Kiev siguen discutiendo sobre la entrega de armas de largo alcance y aviones de combate para que Ucrania se defienda de Rusia.



Este martes, el Reino Unido aseguró que busca forjar una "coalición internacional" para entregar los cazas F-16 que Ucrania reclama para resistir a la invasión.

Así lo aseguró el gobierno británico tras una reunión entre el primer ministro Rishi Sunak y su homólogo neerlandés Mark Rutte.



Los dos dirigentes, que se reunieron al margen de la cumbre del Consejo de Europa en Islandia, "acordaron trabajar conjuntamente para construir una coalición internacional con vistas a asegurarle a Ucrania capacidades aéreas de combate (...), desde la formación a la entrega de aviones F-16".



Un artillero ucraniano carga un obús cerca de la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, donde las tropas se han frenado. Foto: AFP

¿Qué dicen Reino Unido y Alemania?

Sin embargo, este miércoles los ministros de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, y Alemania, Boris Pistorius, descartaron suministrar cazas a Ucrania por falta de disponibilidad de aviones adecuados.



"Nosotros no suministraremos aviones de combate a Ucrania", declaró Wallace en una comparecencia ante la prensa en el Ministerio de Defensa de Berlín.



Agregó que el Eurofighter Typhoon "sería un avión que no es adecuado" y subrayó que "no se trata de donar sistemas de armas, sino de proporcionar una plataforma".



El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius (der), y su homólogo británico, Ben Wallace. Foto: AFP

"No deberíamos poner allí ahora aviones que no tenemos o que no son adecuados. Creo que después de la guerra, cuando hablemos de resiliencia, es importante que formemos allí las capacidades que se necesitan", insistió.



Agregó que, para la disuasión, en un futuro Ucrania necesitará más capacidades en materia de cazas de combate y se trata de hacer lo posible para que a largo plazo el país "se puede defender también en el aire, independientemente del tipo de avión que quiera comprar".



Subrayó que Ucrania tiene preferencia por los F-16, algo con lo que, recordó, Reino Unido no cuenta en su inventario.

Por el momento Reino Unido puede apoyar por ejemplo con los misiles Storm Shadow, de la misma manera que Alemania y otros países han suministrado ya otros sistemas de defensa aérea, añadió.



Pistorius coincidió con Wallace al reiterar que, en materia de calidad y cantidad del apoyo de Alemania a

Ucrania, de lo que se trata sobre todo es de "suministrar cosas que se puedan utilizar inmediatamente o en el menor tiempo posible".



Lo principal es suministrar lo que se necesita con mayor urgencia y, al mismo tiempo, lo que es sostenible, tanto en términos logísticos como de mantenimiento y reparación, subrayó.

Zelenski reiteró su pedido de aviones en su encuentro con el premier británico Rishi Sunak. Foto: EFE/ SIMON DAWSON/ DOWNING STREET

Alemania no tiene cazas F-16 y ni los Tornado ni los Eurofighter son adecuados para ayudar a Ucrania a corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad del entrenamiento y de muchos otros aspectos, añadió.



Subrayó que Alemania es experta en carros de combate y en defensa antiaérea y líder en estos ámbitos en el apoyo a Ucrania. "Nos estamos centrando en la defensa antiaérea de Ucrania y en suministrar más munición. Nos estamos centrando en el mantenimiento de los tanques que hemos suministrado", subrayó.

Zelenski reclama desde hace meses a sus aliados occidentales la entrega de aviones que le permita a Ucrania golpear a las tropas rusas en profundidad.

El lunes, el presidente ucraniano reiteró en Londres su pedido de una "coalición para los aviones" y se dijo "optimista" al respecto.

No obstante obtener estos cazas será más difícil. Este miércoles, los ministros de Defensa de Reino Unido y Alemania también aseguraron que la decisión de entregar cazas F-16 a Ucrania corresponde a la Casa Blanca.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE