¡Europa debe rearmarse ya!

El posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 supone una grave amenaza para la seguridad de Europa. Y con la guerra en Ucrania aún abierta, los países europeos deben apuntalar sus defensas contra las agresiones revanchistas del presidente ruso, Vladimir Putin, antes de que sea demasiado tarde.

La perspectiva de que un Trump actúe según sus amenazas de abandonar el compromiso histórico de Estados Unidos con la defensa de Europa es tan alarmante para la mayoría de los líderes europeos que estos parecen estar en estado de negación. Pero tras sus decisivas victorias en los caucus de Iowa y en las primarias de Nuevo Hampshire, Trump es ahora el más seguro candidato presidencial del Partido Republicano en las elecciones de noviembre. Y dado que también aventaja al presidente Joe Biden en las encuestas nacionales y en muchos estados disputados, su regreso al poder es un peligro real e inminente.



Durante su primer mandato, Trump amenazó repetidamente con retirar a su país de la Otán: la alianza militar que garantiza que EE. UU. extienda su paraguas nuclear a Europa. Sus principales asesores de política exterior, en particular el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, le convencieron de que no lo hiciera. Pero la retórica cada vez más aislacionista de Trump sugiere que, si vuelve a ser elegido, esto podría cambiar.

Aunque Trump necesita la aprobación del Congreso para retirarse de la Otán, puede recortar las garantías de seguridad —y apoyo— estadounidenses sin abandonar formalmente la alianza.



En lugar de limitarse a esperar que, en el mejor de los casos, Biden sea reelegido y siga apoyando a Ucrania y manteniendo los compromisos de defensa de EE. UU. con sus aliados de la Otán, Europa debe prepararse para lo peor.

Dos ejemplos a seguir



Como mínimo, más gobiernos europeos deberían haber seguido el ejemplo de Polonia y Estonia y haber aumentado considerablemente sus presupuestos de defensa en los dos años transcurridos desde la invasión rusa de Ucrania.



Aunque es imposible dar marcha atrás al reloj, no actuar ahora sería el colmo de la irresponsabilidad. Para empezar, Europa debe intensificar su apoyo al esfuerzo bélico ucraniano. Con la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazando la petición de Biden de 60.000 millones de dólares adicionales en ayuda militar para Ucrania, ese país asediado se está quedando sin armas y municiones. Afortunadamente, la UE ha aprobado por fin un paquete de ayuda de cuatro años por valor de 50.000 millones de euros (54.000 millones de dólares) para Ucrania que el primer ministro húngaro pro-Putin, Viktor Orbán, había bloqueado en diciembre.

Europa también debería comprometerse a apoyar a Ucrania a largo plazo, pues a estas alturas, está más que claro que si Rusia no es derrotada en Ucrania, Putin atacará a otros países europeos. El Kremlin ya está trabajando para desestabilizar las democracias europeas financiando partidos de extrema derecha y extrema izquierda contrarios a la UE y desplegando una legión de bots para difundir desinformación electoral en las redes sociales. Mientras tanto, hackers apoyados por Putin atacan infraestructuras críticas como redes eléctricas y bases de datos gubernamentales, y cazas rusos violan el espacio aéreo sueco y estonio.



Por consiguiente, Europa también debe aumentar su gasto en defensa y, como mínimo, los países europeos deben cumplir el objetivo de la Otán del 2 por ciento del PIB.



En febrero de 2022, el canciller alemán, Olaf Scholz, declaró un Zeitenwende (punto de inflexión) en la política exterior del país, señalando un compromiso renovado con el rearme. Pero casi dos años después, aún no ha cumplido su promesa de invertir 100.000 millones de euros en la modernización de las fuerzas armadas del país. En particular, se prevé que el gasto en defensa de Alemania alcance solo el 1,2 % del PIB en 2023.



También se necesita más financiación de la UE. Thierry Breton, comisario de Mercado Interior del bloque, ha propuesto recientemente la creación de un fondo de defensa de la UE de 100.000 millones de euros para financiar adquisiciones conjuntas de defensa y aumentar la producción de armas y municiones. La propuesta de Breton, que probablemente cuente con el apoyo del presidente francés, Emmanuel Macron, representa un primer paso prometedor.

Dado que la economía europea empequeñece a la rusa, los países de la UE podrían producir fácilmente armas suficientes para satisfacer tanto las necesidades de defensa de Ucrania como las suyas propias. Pero como estas inversiones llevan tiempo y requieren un compromiso sostenido de los gobiernos nacionales: no hay tiempo que perder.



Rusia posee un enorme arsenal nuclear. En cambio, solo dos países europeos tienen armas nucleares: Francia y el Reino Unido (que ya no forma parte de la UE y depende en gran medida de la tecnología estadounidense). Dado que Putin ya ha amenazado con utilizar armas nucleares tácticas en Ucrania, Europa debe desarrollar su propia estrategia de disuasión nuclear. Pero esto requeriría un compromiso creíble tanto de Francia como del Reino Unido de utilizar sus capacidades nucleares para defender a países como Estonia y Polonia.El rearme europeo puede parecer drástico, pero lo que está en juego es existencial.

(*) Análisis de Philippe Legrain, exasesor económico del Presidente de la Comisión Europea y profesor visitante de la London School of Economics. © Project Syndicate. Londres.