La pandemia en Europa será 'más dura' en octubre y noviembre: OMS

La pandemia empeorará en Europa en los dos próximos meses y la mortalidad va a aumentar, advirtió el lunes un responsable de la Organización Mundial de la Salud, al día siguiente de que se registrara el récord de contagios diarios en el mundo.

Ante la multiplicación de rebrotes de la enfermedad en todo el planeta, los países vuelven a imponer fuertes medidas de contención. En Inglaterra entrarán en vigor este lunes restricciones en las reuniones sociales e Israel volverá a imponer un confinamiento nacional a partir de este fin de semana.



"Va a ser más duro. En octubre, en noviembre, se verá una mortalidad más elevada" en Europa, declaró en una entrevista a la AFP el médico belga Hans Kluge, director para la región de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Actualmente Europa registra un gran aumento de los contagios, sobre todo en España y Francia, aunque la mortalidad se mantiene por el momento estable. Según Kluge, el hallazgo de una vacuna contra el virus no pondrá fin a la pandemia.



"Escucho todo el tiempo: 'la vacuna va a ser el fin de la epidemia'. ¡Por supuesto que no!", afirmó el responsable. "Ni siquiera sabemos si la vacuna va a ser eficaz para todos los sectores de la población. Recibimos algunas señales de que será eficaz para algunos pero no para otros", agregó.



Desde que el virus brotó en China en diciembre, el nuevo coronavirus cobró al menos 924.968 vidas y ha contagiado a más de 29 millones de personas, según un recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales.



Precisamente la OMS alertó que el domingo se registraron 307.930 nuevos casos en el mundo, el récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia. En este contexto de aceleración, a partir de este lunes, en Inglaterra estarán prohibidas las reuniones de más de seis personas.



Esta medida, que no afecta a las otras regiones de Reino Unido, se aplica tanto en el interior como en el exterior, a excepción de las escuelas, los lugares de trabajo, las bodas y los funerales.



El martes, en Birmingham, la segunda ciudad más poblada del Reino Unido, los encuentros entre amigos o familias no estarán autorizados, según una decisión de las autoridades locales. El Reino Unido, el país más enlutado en Europa (41.623 muertos), registró más de 3.500 nuevos casos de covid-19 el viernes, los peores datos desde el 17 de mayo.

Vivir con la pandemia

"El fin de esta pandemia seré el momento en que, como comunidad, hayamos aprendido a vivir con ella. Y eso depende de nosotros. Es un mensaje muy positivo", afirmó Kluge.



El número de casos diarios aumenta a gran velocidad desde hace varias semanas en Europa, particularmente en España y Francia.



El viernes, los 55 países de la OMS Europa registraron 51.000 nuevos casos, una cifra superior a la alcanzada durante los picos del mes de abril, según los datos de la organización. Al mismo tiempo, el número diario de muertes debido a la pandemia se mantiene entre 400 y 500, como a principios de junio, según la misma fuente.



Frente a esta nueva enfermedad, Kluge defendió las ideas y vueltas de las autoridades estos últimos meses y advirtió contra una gestión demasiado politizada de la crisis sanitaria en un contexto en el que la duda se instaló en la gente. Es importante basar la respuesta al covid-19 "en datos epidemiológicos y de salud pública", insistió.



"En un cierto número de país, vemos que la política se impone a los científicos. Y también en un cierto número de países, vemos que la gente duda de la ciencia. Es muy peligroso", advirtió.



