El comité de Cultura del Parlamento Europeo aprobó este jueves por amplia mayoría (24 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones) la primera ley de medios de aplicación en los 27 países de la Unión Europea.



Falta una protocolaria votación en el pleno y ya tiene el visto bueno de los gobiernos, que la aprobaron por mayoría cualificada con 25 votos a favor y el voto en contra de Polonia y Hungría, precisamente los países más señalados, con Grecia, por el mal estado de la libertad de prensa.



Los informes anuales de Reporteros sin Fronteras, sobre todo su índice global de libertad de prensa, muestra cómo algunos países europeos (los citados Hungría, Polonia y Grecia, pero también otros como Italia) van marcha atrás, sobre todo en el control político de los medios de comunicación públicos.



El 70 % de las informaciones que emite el gigante público italiano RAI en radio y televisión son favorables al gobierno de la primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni. El ‘Watergate’ griego (espionaje de opositores y periodistas por parte del gobierno) sólo se publicó en pequeños medios independientes, nunca en los grandes diarios o cadenas de radio y televisión.



La libertad de prensa en Europa recula. En Francia van cayendo uno tras otro en manos del empresario Vincent Bolloré importantes medios, como la revista Paris Match, la cadena de televisión CNews y el diario Journal du Dimanche. Tras las compras, las cabeceras pasaron a informar siguiendo un punto de vista favorable a la extrema derecha.



La comisaria europea de Valores y Transparencia, la checa Vera Jourova, advierte desde hace tiempo de una “situación desesperada” para la libertad de prensa en algunos países del bloque.



La recién aprobada Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación establece varios principios y obligaciones:



1. Los medios de comunicación públicos deben informar “imparcialmente”, sus directivos ser elegidos “en un proceso transparente, abierto y no discriminatorio” y sólo pueden ser destituidos antes de que acabe su mandato por hechos excepcionales definidos con anteriores. Se trata así de que los gobiernos no coloquen a sus hombres de confianza a dirigir los medios públicos. Lo primero que hizo Meloni al llegar al poder en Italia fue poner a dos hombres de su partido a controlar la línea editorial de la RAI.



2. La publicidad pública debe repartirse con criterios profesionales y no para beneficiar a medios amigos y castigar a medios enemigos. Así, habrá “criterios transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios”.



3. Las decisiones editoriales son competencia de los editores, no de gobiernos ni de empresas de comunicación.



4. Quienes posean medios de comunicación y quienes los dirijan deben publicar sus posibles conflictos de interés políticos, empresariales o de otra índole.



5. Nadie podrá obligar a los periodistas a revelar sus fuentes ni se les podrán extraer mediante espionaje o vigilancia. Tampoco se podrán instalar programas espías en sus teléfonos o computadores.



6. La norma prevé la creación de un comité que vigilará si los 27 países de la UE cumplen lo arriba indicado. En ese comité habrá un representante de cada gobierno y será controlado por el Parlamento Europeo. Además, la Comisión Europea siempre podrá abrir un procedimiento de infracción contra un Estado miembro que no cumpla la normativa, como en cualquier otro caso de violación de legislación europea.

A los dueños de los medios, agrupados en la Asociación Europea de Editores, no les gusta la nueva norma. Aseguran que es “una ley contra la libertad de los medios”. Alemania votó a favor pero alegó que la Unión Europea se estaba haciendo con competencias que deberían seguir siendo nacionales.



El único punto de fricción que podría ser modificado en una posterior negociación entre el Parlamento Europeo y los gobiernos es la obligación de que los editores den libertad editorial a los periodistas, lo que podría hacer que diarios de línea, por ejemplo, conservadora, tuvieran periodistas de extrema derecha a los que no podrían forzar a mantener la línea del medio.



La comisaria Jourova además reconoció que no le gusta ver a ricos comprando medios de comunicación para influir en política. Grandes fortunas griegas, italianas, francesas, compran medios de comunicación más como herramienta de influencia política que como negocio empresarial.

IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS