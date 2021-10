Las razones del hundimiento de los conservadores europeos

La dimisión del joven (35 años) primer ministro austríaco Sebastian Kurz por un caso de corrupción y la salida en las próximas semanas de Angela Merkel tras 16 años al frente del Ejecutivo alemán dejan a los conservadores y democristianos europeos, reunidos en el Partido Popular Europeo, ante un erial.



La formación que colocó a los últimos tres presidentes de la Comisión Europea (el portugués José Manuel Durao Barroso, el luxemburgués Jean-Claude Juncker y la alemana Úrsula Von der Leyen), la que llegó a dominar las cumbres europeas ante su apabullante superioridad, la que mandaba casi sin oposición en las instituciones de la Unión Europea, es una fuerza en los huesos, un gigante herido que se lame sus heridas.

Ignacio Molina, investigador del Real Instituto Elcano de Madrid, considera que en este grupo se puede incluir a todos los partidos de centro-derecha o conservadores tradicionales, europeístas, no excesivamente nacionalistas. Explica Molina que son “partidos con una cierta política social, de tradición democristiana, incluso socialcristiana, que no están contra el establishment”.



La democracia cristiana de fundadores de la Unión Europea como el italiano De Gasperi, el francés Charles De Gaulle, el alemán Konrad Adenauer o el luxemburgués Robert Schuman es una sombra de lo que fue durante décadas y hasta hace apenas unos años. Ya sólo se refugia en algunos gobiernos de Europa del este o como socio minoritario en algunas coaliciones de gobierno. Un repaso al mapa europeo deja ver su declive de los últimos años.

Sebastian Kurz, el mandatario austríaco. quien renunció a su cargo tras un escándalo de corrupción. Foto: Florian Wieser / EFE

Molina considera que hay aspectos nacionales que definen esta caída pero también estructurales. Explica por ejemplo que “en Italia es una combinación de la percepción de que Berlusconi gestionó muy mal y a la vez llegaron miles de refugiados. Ahí saltó el fenómeno Salvini (el líder de La Lega, de extrema derecha), una derecha soberanista. Esas dos crisis hicieron caer a Forza Italia”.



También pone el ejemplo de Francia, donde “Sarkozy gestionó mal la crisis del euro y ya en 2012 perdió contra (el socialista) François Hollande, que daría paso en 2017 al liberal Emmanuel Macron, que se presentó desde la idea de que iba contra los partidos tradicionales. Y los hunde”.

Molina también ve factores globales que se repiten por toda Europa. Estos partidos están sufriendo una doble presión: “Por una parte se le achican los espacios por la presión de la ultraderecha o derecha nacionalista y por otra parte por la presión de unos partidos liberales, más centristas y que resultan muy atractivos para las clases medias urbanas”.



Alemania cuando tome posesión Olaf Scholz, Dinamarca, España, Malta, Noruega, Portugal y Suecia tienen jefes de gobierno socialdemócratas. Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos tienen liberales. A los mandos del gobierno italiano está el tecnócrata Mario Draghi. En el Reino Unido, ya fuera de la Unión Europea tras el brexit, gobiernan unos conservadores más a la derecha que los europeos.



El Partido Conservador británico del premier Boris Johnson, hasta que su país salió de la Unión Europea, compartía grupo en el Parlamento Europeo con partidos ultraderechistas o de derecha nacionalista como el español VOX, el polaco PiS, la extrema derecha sueca y danesa o el belga NVA.

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis (izquierda), y el presidente de Chipre, Nikos Anastasiades (derecha), son dos los líderes conservadores que hay hoy en Europa. Foto: EFE/EPA/KOSTAS TSIRONIS El líder del partido conservador Nueva Democracia y ganador de la elección general griega, Kyriakos Mitsotakis, debe volver a la urnas en el año 2023. Foto: Archivo particular Alexander Schallenberg, nuevo canciller de Austria, reemplazó al conservador Sebastian Kurz, quien tuvo que salir del Gobierno tras el escándalo de corrupción. Foto: EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Janes Jansa, líder conservador esloveno, es otro de los líderes conservadores que queda en Europa. En esta foto se le ve hablando con el también conservador alemán Armin Laschet. Foto: Tomada de @JJansaSDS El presidente de Polonia, Andrzej Duda, es otra de las figuras de derecha de Europa. El mandatario ahora libra un pulso con la Unión Europea. Foto: AFP

Si ampliamos más el foco nos aparece una jefa de gobierno socialdemócrata en Finlandia y, al fin, dos conservadores tradicionales en Grecia y Chipre. Poco a poco, en una tendencia que empezó tras la crisis económica de 2008-2012 y que se reforzó con la pandemia, el Partido Popular Europeo se convirtió en una fuerza que busca refugio en algunos gobiernos de Europa de este. La salida de Merkel les deja sin la mayor de sus estrellas. Posibles sustitutos, como el austríaco Kurz, tienen que dimitir por corrupción.



Sí conservan ministros porque se mantienen en varias coaliciones sin ocupar la jefatura de gobierno, como en Bélgica (sólo los francófonos, no los conservadores flamencos) o en los Países Bajos (su líder, actual ministro de Finanzas, aparece en los Pandora Papers). En total, sólo nueve de los 27 gobiernos de la Unión Europea tienen un jefe o jefa de gobierno conservador, que serán ocho cuando Merkel. Alguno de esos ocho, como el esloveno Janes Jansa, está en realidad mucho más cerca de partidos como VOX o La Liga italiana que del Partido Popular Europeo.

La canciller alemana, Angela Merkel, ha estado en su cargo durante 16 años, estableciendo un récord de longevidad para un jefe de gobierno. Foto: EFE/EPA/Alex Edelman

Si creemos a los sondeos, en la mayoría de los países de Europa occidental no parecen levantar cabeza. No lo hacen en Irlanda, donde la gran competencia a los liberales aparece por el lado del Sinn Fein. Tampoco en Francia, donde ningún candidato que propongan parece en condiciones de pasar a la segunda vuelta en las próximas presidenciales de abril, aplastado entre el presidente liberal Emmanuel Macron y la ultraderecha de Marine Le Pen y de Eric Zemmour. No lo hacen en Italia, donde la derecha está dominada por La Liga y Hermanos de Italia, dos formaciones que se mueven entre la derecha nacionalista y el neofascismo. Y donde esta semana perdió unas elecciones locales que marcan tendencias y que dejaron alcaldes de izquierdas en todas las grandes ciudades.



En Alemania les espera un largo periplo en la oposición tras los años de Merkel y los sondeos les dan una derrota en Austria tras los escándalos de Kurz en cuanto se convoquen las urnas. En Noruega perdieron el gobierno en septiembre tras ocho años liderando la coalición.



Pablo Casado en España parece el candidato conservador con más probabilidades de llegar al Gobierno, pero aunque los sondeos le sonríen aún faltaría probablemente un año y medio hasta las elecciones legislativas y se tendría que apoyar en el partido de ultraderecha VOX, algo que sus colegas europeos olerán como el que huele cuerno quemado porque en prácticamente toda Europa se practica una política de “cordón sanitario” contra la ultraderecha.

El Partido Popular Europeo dominó la política europea durante las últimas décadas (Angela Merkel, Jacques Chiras y Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi, José María Aznar y Mariano Rajoy). De las elecciones europeas de 2004, 2009, 2014 y 2019, todas pre-pandemia, consiguió salir siendo el primer grupo en el Parlamento Europeo.



Esa supremacía le permitió colocar sus piezas en los cargos claves de las instituciones europeas: a los tres citados presidentes de la Comisión Europea se pueden unir los nombres de Christine Lagarde en el Banco Central Europeo o los de Herman Van Rompuy y Donald Tusk en el Consejo.



El partido pierde votos principalmente porque se le van a la extrema derecha. Mientras los socialdemócratas no pierden peso de la misma forma a pesar de tener una mayor competencia de los ecologistas, que ya empiezan a entrar en gobiernos de coalición, como en Austria, Bélgica y pronto en Alemania. Los conservadores no consiguen compensar esas pérdidas de voto por la derecha ganando sufragios por el centro porque los liberales, salvo prácticamente en España, donde ‘Ciudadanos’ se ha hundido, resisten como fuerza bisagra que puede pactar a derecha e izquierda. O liderar los gobiernos incluso sin ser la primera fuerza, como en Bélgica.



La gigantesca figura política de Angela Merkel tapaba el sol. Pero su salida deja sin sombra a un partido al que parecen haber barrido los últimos años. Su máxima figura en un Gobierno nacional, con la caída de Kurz y la salida de Merkel, es el griego Kyriakos Mitsotakis, que no tiene que enfrentarse a las urnas hasta 2023.



En los próximos años podrían conseguir hacerse con la jefatura de dos gobiernos importantes del bloque. Si los sondeos son correctos, Pablo Casado y en Polonia Donald Tusk tendría a mano la victoria en las próximas legislativas apoyándose en el resto de la oposición. La referencia a Tusk define dónde podría estar el futuro de los conservadores europeos. Si pasan los años y en Europa occidental no vuelven a tener líderes en los principales países, sí parece que pueden conservar algunos gobiernos en el centro y este de Europa.



Ahí aparecen unos conservadores algo distintos, con menos tendencias sociales y con más influencia de economistas liberales, más atlantistas, menos dados a una Europa de las instituciones y más a una Europa intergubernamental donde sean los gobiernos nacionales los que tengan más peso.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS

