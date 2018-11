‘Estamos listos para que las mujeres tengan una posición en el cine’

Empezó a hacer cine hace 40 años, cuando era insólito ver una mujer detrás de cámaras, con el objetivo de darle voz a aquellos que no la tienen.



Ahora, después de haber escrito, producido y dirigido decenas de filmes y de haber recibido cientos de galardones, Gaylene Preston es considerada la cineasta más importante de Nueva Zelanda –su país natal– y se ha ganado el respeto de la industria de cine mundial.

La reconocida directora visitó Colombia junto con la ex primera ministra neozelandesa Helen Clark para promocionar su más reciente filme, Mi año con Helen, en el cual muestra las tramas de poder dentro de la ONU que le impideron a Clark convertirse en la primera secretaria general de esa organización.



En entrevista con EL TIEMPO, Preston habló de lo que aprendió filmando el documental, de los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder al poder –sobre todo, de lo difícil que es para las cineastas triunfar en la industria global– y de cómo el arte puede ayudar a unas comunidades a entenderse y sanarse.



Usted fue testigo de la historia de una mujer que trató de subir a uno de los cargos más poderosos en el mundo, ¿qué le hizo falta para lograrlo?

Las mujeres suben a posiciones de poder cuando hay un sistema que promueve la diversidad y la igualdad. Y aunque hay 193 países en la ONU, las mujeres allí no tienen un voto igualitario porque hay un Consejo de Seguridad con cinco miembros permanentes con poder de veto, y ellos lo decidieron así.



Si queremos que una mujer sea la próxima secretaria general, necesitamos hacer lob-by para que haya un voto al mismo nivel, y no solo el voto del Consejo.



Mencionó alguna vez que siempre que una mujer hace un trabajo, lo hace diferente, ¿a qué se refiere con esto?

En el filme digo que Helen, no importa cuán ocupada esté, o en qué parte del mundo esté, habla con su padre de 95 años todos los días. También cocina 90 comidas al año y las congela, así que siempre hay una parte de ella que está cuidando de su padre. Creo que las mujeres siempre traen la familia a su trabajo, lo tienen que hacer.



Conozco a muchas mujeres que están muy ocupadas, pero siempre tienen una forma de organizar su vida familiar.



No veo a los hombres haciendo lo mismo; incluso cuando ellos también cocinan, son las mujeres las que organizan las comidas del día al mismo tiempo que hacen sus trabajos.



Entonces, las mujeres tienen que hacer el trabajo de una manera diferente, porque somos madres, somos hijas, somos tías... El rol de la mujer siempre es diferente en ese espacio personal.

¿Qué aprendió en el tiempo que pasó con Helen Clark en la filmación?

Creo que lo que he aprendido de Helen es concentración. Helen es muy clara sobre hacia dónde está yendo y por qué está yendo hacia allá. Nunca deja que su mente se aleje de su propósito.



También he aprendido que Helen Clark nunca olvida un nombre.



Al viajar con ella siento que soy un poco como un perro cocker spaniel, siguiéndola por todas partes, mientras que Helen siempre va directo al punto.



¿Qué es lo que más le ha gustado de viajar con ella?

Lo que más me ha gustado de venir a Colombia y, en general, de viajar con Helen a promocionar el documental ha sido conocer a otras mujeres, especialmente cineastas.



He asistido a este tipo de festivales por 40 años –usualmente soy la más vieja–, y estas mujeres que he conocido hacen documentales, dramas, series de televisión...



Hacen estos trabajos localmente, se admiran mutuamente, y yo he tenido la oportunidad de conocerlas y de intercambiar filmes con ellas.



Tenemos que hacerlo, porque de otra manera no veríamos nuestros trabajos. Hay un problema, y es que la industria de distribución nos excluye. (...) Estamos hablando de mujeres que dirigen y están detrás de las cámaras, pero sus filmes no están siendo vistos por un público global.



Hay dos películas colombianas dirigidas por mujeres que han sido seleccionadas para participar en las nominaciones a los premios Óscar y a los Goya, respectivamente. Una es ‘Pájaros de verano’, codirigida por Cristina Gallego, y la otra, ‘Matar a Jesús’, de Laura Mora. Es la primera vez que las mujeres colombianas logran algo así. ¿Las ha visto?¿Qué piensa de este logro?

Vi Pájaros de verano. Es un filme brillante que, de hecho, abrió el Festival Internacional de Cine en Nueva Zelanda, en dos ciudades principales, y fue enormemente apreciada.



Con esto, creo que estamos listos para que las mujeres tengan una posición alta en el cine. (...) Creo que películas como Pájaros de verano prueban que cuando a las mujeres les dan la financiación y el apoyo que necesitan para hacer un buen filme, frecuentemente triunfan.



Históricamente, la industria de distribución nos ha excluido, así que es muy bueno ver que estos filmes hechos por mis hermanas cineastas han salido adelante.



¿Por qué cree que los filmes son excluidos cuando los dirige una mujer?

No creo que sean juzgados así conscientemente, pero pasa cuando hay festivales de cine que mayoritariamente están proyectando películas de hombres, y cuando tienes jurados que son mayoritariamente hombres te preguntas: ¿dónde están las mujeres cineastas?



En todos los años que he estado yendo a festivales, frecuentemente he sido la única mujer directora invitada.



Por esta razón, las mujeres hacen muchos más documentales que películas. Porque si haces un documental, solo tomas una cámara y empiezas tu proyecto, y puedes financiarlo en el proceso.



Pero, en cambio, una película no puede hacerse hasta que hayas recaudado todo el dinero, y ¡necesitas mucho dinero!



Sin embargo, a las mujeres no suele confiárseles el manejo de ese dinero. Entonces, hay muchos obstáculos en el camino.



¿Por qué yo he sido capaz de hacerlo y de seguir haciéndolo? Porque tengo una audiencia local que es leal; no es grande, pero es leal. Cuando hago filmes, sé que van a ser vistos en Nueva Zelanda y Australia. Por eso decidí temprano en mi carrera que no iría a Hollywood, sino que me quedaría en casa.

Sobre esto, sobre hacer filmes para una audiencia local, ¿cómo cree que este arte puede ayudar a una comunidad a entender sus conflictos?

Creo que el uso del arte en cualquier medio visual es esencialmente una práctica humana de sanación. El arte siempre debe estar al principio de un proceso de resolución de conflictos.



Yo he hecho cine en áreas conflictivas de Nueva Zelanda, donde hay comunidades divididas por abuso de drogas y criminalidad, donde hay jóvenes en riesgo... Y lo brillante de un filme es que se puede hacer incluso desde un celular, y se puede unir a toda esta comunidad en torno a un proyecto.



Es un proceso de reparación el hacer arte juntos. (...) Cuando tenemos momentos dolorosos, ser capaces de contar esa historia y visibilizar esa historia es un acto de reparación.



La paz y la reconciliación son posibles si ponemos el arte en un punto más central. Yo digo: envíen un ejército de artistas a estas comunidades para que puedan repararse. ¡Más arte, más arte, más arte!

DIANA HERNÁNDEZ

Redacción Internacional