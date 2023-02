Europa es uno de los destinos más comunes de los colombianos que viajan al exterior. Ya sea por temas de estudio, negocios, turismo o por el sueño de buscar una vida con mejores condiciones, los países europeos suelen ser una de las opciones predilectas.



Actualmente, los ciudadanos colombianos que tengan pasaporte pueden visitar todos los países miembros del espacio Schengen -27 países europeos que han abolido controles en sus fronteras interiores- sin tener que solicitar una visa. Esta medida aplica para los visitantes colombianos que viajan a Europa para estancias cortas de hasta 90 días.



Sin embargo, habrá una novedad. Se trata del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), que entrará en funcionamiento a partir de noviembre de este año.



El ETIAS es una autorización de viaje que, según las autoridades, "contribuirá a identificar cualquier riesgo de seguridad o migración irregular que puedan presentar los visitantes exentos de visado antes de que lleguen a las fronteras de la Unión Europea". De igual forma, "facilitará el cruce de fronteras a la gran mayoría de los viajeros que no plantean tales riesgos".



¿Quiénes lo deben solicitar, desde cuándo y qué costo tendrá? A continuación le explicamos lo que debe saber.



¿Tendrán las y los colombianos que solicitar este permiso para entrar en los países de la Unión Europea?



Sí. Las y los ciudadanos extracomunitarios exentos de visado que planeen viajar al espacio Schengen para estancias cortas tendrán que solicitar una autorización de viaje a través del sistema ETIAS antes de su viaje. Esto incluye a las y los colombianos, que pueden viajar al espacio Schengen sin visado para estancias cortas.



Recuerde que los países del espacio Schengen son: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.



Tenga en cuenta, además, que el ETIAS también será necesario para los viajes a Rumanía, Bulgaria, Chipre y Croacia.



¿Se puede considerar este permiso como un visado?



No. El ETIAS es una autorización de viaje, y no un visado. Se aplica a personas no ciudadanas de la Unión Europea que tienen previsto viajar al espacio Schengen para estancias cortas y que ya están exentos de visado.



El ETIAS no reintroduce obligaciones similares a las de visados. Así, no será necesario acudir a un consulado para presentar una solicitud y no se requerirá ninguna documentación adicional más allá de un documento de viaje válido. No supondrá ninguna carga administrativa importante para los viajeros y todo el proceso será rápido y sencillo.



Sistemas similares de autorización previa al viaje existen desde hace muchos años en otros países, como Estados Unidos, Australia y Canadá.



¿Cómo se solicitará este permiso y a partir de cuándo habrá que solicitarlo?



Una vez que el ETIAS esté operativo, los viajeros tendrán que solicitar una autorización ETIAS antes de su visita al espacio Schengen. Solo se tardará unos minutos en rellenar una solicitud en línea que, en la gran mayoría de los casos (se calcula que más del 95 por ciento), dará lugar a una aprobación automática.



El proceso será sencillo, rápido y asequible para todos y todas.



Según la planificación actual, está previsto que ETIAS entre en funcionamiento a partir de noviembre de 2023.

¿Tendrá algún costo?



La autorización ETIAS tendrá un coste de 7 euros (unos 36 mil pesos colombianos, según el cambio actual), que será una tasa única.



Será válida durante tres años y para múltiples entradas.



Para hacer el trámite...

La autorización electrónica ETIAS será obligatoria para los nacionales de Colombia, así como para todos los demás viajeros que visiten Europa desde países exentos de visado. Recuerde que este trámite deberá hacerlo antes de viajar.



El proceso de trámite requiere que los solicitantes tengan a mano los siguientes documentos cuando quieran realizar la solicitud en línea de ETIAS:



- Un pasaporte colombiano, con una validez superior a tres meses respecto a la fecha de salida prevista del espacio Schengen.

- Una dirección de correo electrónico actual para recibir la autorización ETIAS aprobada en formato digital.

- Una tarjeta de débito o crédito válida para pagar la tarifa de exención de visa ETIAS.



Es un requisito obligatorio que todos los solicitantes del nuevo permiso de viaje, incluidos los nacionales de Colombia, tengan un pasaporte biométrico válido que sea legible electrónicamente cuando soliciten su ETIAS. Este documento también es necesario cuando se viaja a través de la Unión Europea.



Tenga en cuenta estos datos

Para presentar la solicitud en línea para la autorización de viaje, tenga en cuenta estos datos que deberá completar:



- Datos del pasaporte colombiano, incluida la fecha de vencimiento: si el documento se acerca a la fecha de expiración, el viajero deberá renovarlo antes de inscribirse en ETIAS.

- Detalles de contacto válidos, una dirección física, además de un correo electrónico actual en el que el candidato pueda recibir la autorización de viaje europea.

- Detalles sobre la salud del viajero y la información de sus planes de viaje.



La solicitud ETIAS para colombianos incorpora preguntas de seguridad y de antecedentes del viajero, por ejemplo, si ha visitado antes Europa, si le han denegado la entrada en el pasado, etc.



¿Cómo se podrá hacer la solicitud?

El registro será en línea y no requerirá de más de 10 minutos. Podrá solicitarse este permiso a través de un teléfono inteligente, una tableta o un computadora personal.



Se recomienda a los solicitantes que revisen cuidadosamente toda la información introducida en el formulario para mayor precisión. Cualquier error o inconsistencia en la información puede retrasar el tiempo de procesamiento o, en algunos casos, puede resultar en la denegación de ETIAS.

¿Se permite a los visitantes colombianos trabajar en Europa con una exención de visa ETIAS?

No. ETIAS solo otorga a los ciudadanos colombianos la entrada a los países de la zona Schengen que viajen por turismo, tránsito a un tercer país y negocios. ETIAS no da permiso a los titulares para buscar empleo ni para trabajar a largo plazo en Europa.



Los titulares de pasaportes colombianos que se descubra que están trabajando en Europa con un ETIAS podrían ver revocada su autorización de viaje y ser deportados del área Schengen.



Se recomienda a los ciudadanos colombianos que deseen trabajar en la zona Schengen que visiten la embajada o el consulado del país en el que quieran buscar empleo. Los funcionarios de la embajada o del consulado le informarán sobre los requisitos necesarios para solicitar una visa de trabajo adecuada para el país en cuestión.



¿Cuánto tiempo pueden permanecer los ciudadanos colombianos en Europa?

Con el permiso de viaje ETIAS, a los titulares de pasaportes de Colombia se les permite entrar, viajar y permanecer en cualquier país del espacio Schengen por un máximo de 90 días durante un período de 180 días sin tener que solicitar una visa. Estos plazos empiezan el día en que el viajero aterriza en suelo de la Unión Europea.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL