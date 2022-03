ETIAS hace referencia al nuevo Sistema de Información y Autorización de Viajes (por sus siglas en inglés), diseñado por la Unión Europea, con el objetivo de identificar de forma prematura posibles amenazas dentro del territorio, pues la información que el viajero entrega al diligenciar ETIAS es contrastada con las bases de datos de la Interpol y la Europol.

Este documento electrónico está pensado para los ciudadanos de territorios que actualmente están exentos de visa para visitar países en la zona Schengen, es decir, se trata de un requisito para ingresar a Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza.

¿Quiénes deben solicitar ETIAS? En total son 60 los países cuyos ciudadanos deben contar con este requisito, entre los que se destacan países suramericanos como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.



De acuerdo con la nueva normativa, "a fines de 2022 todos los visitantes extranjeros exentos de visa tendrán la obligación de tramitar la autorización ETIAS", un requisito que aplica para viajes de turismo o negocios, cuya duración puede llegar hasta los 90 días.



ETIAS será obligatoria porque busca evitar la inmigración ilegal y mejorar la seguridad. Ello gracias a que se analiza el nivel de riesgo que puede significar un viajero, para así mismo aceptar o negar su entrada a la zona Schengen.

Cómo tramitar ETIAS en Colombia

En la actualidad, los colombianos que viajan a territorios europeos solo requieren del pasaporte. Sin embargo, la Unión Europea espera que se empiece a exigir este documento a partir de la segunda mitad de 2022.



Cabe resaltar que ETIAS tendrá una validez de 3 años a partir de la fecha de aprobación, pero como el documento está directamente relacionado con el pasaporte, en el caso de que este se venza antes del lapso mencionado, la autorización electrónica de viaje se anulará.



Para acceder a esta exención de visa, quien la vaya a solicitar debe tener a la mano el pasaporte , una cuenta de correo electrónico. pasaporte biométrico válido y una tarjeta débito o crédito para pagar el valor del documento.



Una vez con la información mencionada, debe ingresar al formulario en línea en el que se le solicitarán datos básicos tales como su nombre completo, fecha de nacimiento y país de residencia.



Se requerirán varios de sus datos para diligenciar este permiso de viaje. Foto: iStock

Adicionalmente, le harán preguntas de seguridad y sobre sus antecedentes. Por ejemplo, si ha visitado antes Europa, si le han denegado la entrada en el pasado, entre otros datos que de importancia que deban ser analizados.



"Hacer el registro en línea es sencillo, siempre que la información proporcionada sea precisa. Una vez aprobada, la exención de visa europea para ciudadanos colombianos se envía a la dirección de correo electrónico, proporcionada en el registro", se lee en el portal oficial.



El proceso de aprobación es rápido, de hecho, puede tardar solo unos minutos. Esto se debe a que todas las solicitudes serán evaluadas y comparadas en sistemas de seguridad avanzados como Europol Data, SIS, Interpol y VIS.



El Parlamento y la Comisión son los encargados de financiar el proyecto de ETIAS, el cual anunciaron que es una realidad y será obligatorio para los viajeros a partir de las fechas ya mencionadas.



Recuerde que si en el momento que usted va a viajar ya es vigente la medida y usted no tiene su permiso de viaje aprobado, las autoridades del país pueden denegar su ingreso y deportarlo.



Proceso que debe realizar con antelación a su viaje, pues de la aprobación de este documento dependerá que pueda o no viajar. Por lo pronto, como el programa no ha iniciado, aún no está disponible la página para tramitar la autorización, pero sí puede acceder a la página oficial para conocer más sobre ETIAS.



