El drama de un estudiante de intercambio varado en Reino Unido

El 11 de febrero de este año José Andrés Giraldo - de 18 años- llegó a Reino Unido con su equipaje y lleno de ilusiones. Desde diciembre del año pasado planeó irse a más de 8.000 kilómetros de distancia para hacer un programa de inglés de 10 semanas e interactuar con personas de habla inglesa. Sin embargo, rápidamente su sueño se vio truncado.

A los pocos días empezaron a llegar casos de coronavirus al país y desde entonces ha tenido que tomar clases virtuales en su habitación, que aunque es cómoda, no es como su hogar.



​Nada fue como lo esperado: ni conocer el país, ni tener contacto con personas de esa lengua.



Una parte de su curso culminará el 24 de abril, al igual que su contrato de hospedaje. Por ello, compró un tiquete de regreso para el 26 de abril. Sin embargo, dada la situación, su vuelo fue cancelado. Se lo reprogramaron para el 2 de mayo pero este también fue cancelado.



​Ahora él está en una casa acompañado una pareja de adultos mayores británicos, que, por su cultura, "no son las persona más cálidas", le aseguró a este diario.Y aunque está con otro estudiante de Arabia Saudita, sus días los pasa en soledad, pensando en cuándo retornará.



"Para estar en una habitación encerrado tomando clases de inglés, mejor estar en Colombia con mi familia", puntualizó.

Además, sus gastos continúan, a pesar de que no está tomando clases presenciales, como era lo acordado. "No sé cuánto tiempo más tenga que estar aquí, por lo cual tengo que pagar en libras esterlinas todo el tiempo adicional que debo estar aquí. Esta no es una situación favorable económicamente para mi familia", señaló.



​El joven se encuentra bien de salud y asegura que la situación en Cardiff "no se siente tan mal, ya que el gobierno del Reino Unido no aplicó la cuarentena obligatoria. Las personas sí pueden salir a la calle a caminar o a comprar cosas, claro que dieron la recomendación de es mejor estar en casa y si se sale que sea con guantes y tapabocas".



Debido a que no es una ciudad muy grande y poblada - no supera las 350.000 personas- no hay muchos casos comparados con otras ciudades del Reino Unido. Hasta este lunes había 5.848 casos de coronavirus y 403 muertos.



Sus padres le enviaron una carta a la embajada de Colombia en Reino Unido pidiendo la repatriación de su hijo. "Rogamos a la cancillería y a la embajada de Colombia en el del Reino Unido la repatriación de nuestro hijo en el siguiente vuelo humanitario, que sabemos están programando para los ciudadanos colombianos. Estamos dispuestos a cumplir los requisitos que nos indiquen", indicaron en la misiva.



​Aún la Cancillería no tiene una fecha programada para el regreso de este colombiano y los que aún faltan por regresar al país.

